Fordulat a magyar kriptoszabályozásban: megszűnhet a validációs kötelezettség

Az uniós szabályozáson túlmutató többletkövetelmények a magyar piacon
A kriptoeszközökkel kapcsolatos szolgáltatások szabályozásának alapvető kereteit az Európai Unió a 2023-ban elfogadott MiCA rendelettel egységesítette. A rendelet valamennyi tagállamban közvetlenül alkalmazandó, így annak rendelkezéseit főszabály szerint nem szükséges külön nemzeti jogszabályokkal átültetni.
Magyarország azonban 2024-ben elfogadta a kriptoeszközök piacáról szóló törvényt, amelyben 2025 nyarán az uniós szabályozáson túlmutató többletkövetelményt vezetett be a kriptoeszköz-átváltási szolgáltatások területén. A jelenleg is hatályban lévő szabályozás lényege, hogy – bizonyos kivételektől eltekintve – kriptoeszközt kizárólag olyan ügylet keretében lehet pénzre vagy más kriptoeszközre átváltani, amelyhez egy SZTFH (Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága) által felügyelt kriptoeszköz-átváltást validáló szolgáltató megfelelőségi nyilatkozatot állít ki. A törvény azt is kimondja, hogy a „nem engedélyezett” kriptoügyletből származó értéktranszfer érvénytelen és joghatás kiváltására alkalmatlan. A jogalkotó mindehhez ráadásul büntetőjogi következményeket is kapcsolt: büntetőjogi felelősség terheli egyrészt a validációs kötelezettséget megkerülő szolgáltatókat, másrészt azokat a befektetőket is, akik a jogszabályi előírásoknak nem megfelelő kriptoeszköz-átváltási szolgáltatást vesznek igénybe.
Fontos hangsúlyozni, hogy a validáció valójában nem egy engedély. A validáló szolgáltató feladata csupán a tranzakcióhoz kapcsolódó kriptoeszközök lánctörténetének elemzése, vagyis annak vizsgálata, hogy a küldő és fogadó cím között milyen tranzakciós előzmények azonosíthatók. Az eljárás eredményeként a validátor kockázati besorolást állapít meg, azonban nem dönt arról, hogy az adott ügylet végrehajtható-e vagy azt meg kell tagadni, ez a szolgáltató diszkrecionális jogosultsága.
Bár a kockázatelemzésben testet öltő validáció látszólag formalitásnak tűnhet, annak gyakorlati alkalmazása több értelmezési kérdést is felvetett. Különösen a nemzetközi kriptotőzsdéken végrehajtott átváltások esetében merült fel számos értelmezési kérdés azzal kapcsolatban, hogy a kötelezettség egyes, tőzsdei kereskedés során megvalósuló átváltásokra vagy automatizált tranzakciókra milyen módon alkalmazandó.
A kötelezettség megelőzte a gyakorlati feltételek kialakulását
A szabályozás egyik legjelentősebb problémája az volt, hogy
a validációs kötelezettség úgy lépett hatályba 2025 júliusában, hogy annak gyakorlati működési feltételei egyáltalán nem voltak adottak.
A hatálybalépéskor a kötelezettség teljesítéséhez szükséges validáló szolgáltatói piac gyakorlatilag nem létezett, így sem a szolgáltatók, sem a befektetők nem tudtak megfelelni a jogszabályi előírásoknak. Az első szolgáltató csak 2025 decemberében jelent meg a piacon.
A szabályozásból eredő jogbizonytalanság következtében több befektető is a kriptoeszköz-portfóliója likvidálása mellett döntött, attól tartva, hogy a későbbiekben nem lesz lehetősége jogszerűen hozzáférni kriptoeszközei értékéhez. Ezzel párhuzamosan több népszerű nemzetközi kriptoeszköz-szolgáltató (pl. Revolut, CoinCash, eToro) is korlátozta vagy megszüntette magyarországi szolgáltatásait, mivel nem tudta garantálni, hogy működése minden tekintetben megfelel a magyar szabályozás által támasztott, az uniós keretrendszerbe nem illeszkedő többletkövetelménynek.
Irányváltás: a kormány eltörölné a validációs kötelezettséget
A múlt héten benyújtott törvényjavaslat érdemi fordulatot jelent a kriptoeszköz-piac szabályozási megközelítésében. A kormány kommunikációjából megállapítható, hogy a digitális pénzügyi innováció ösztönzését, valamint a versenyképes szabályozási környezet kialakítását tekinti elsődleges célnak. Ennek megfelelően a tervezet gyakorlatilag teljes egészében megszüntetné a kriptoeszköz-átváltási ügyletekhez kapcsolódó validációs kötelezettséget, valamint hatályon kívül helyezné az ehhez kapcsolódó büntetőjogi rendelkezéseket is. A javaslat alapján az új szabályok a kihirdetést követő nyolcadik napon lépnének hatályba, így a változások akár már a nyár folyamán életbe léphetnek.
Mit jelenthet mindez a gyakorlatban?
Amennyiben a törvényjavaslatot az elkövetkezendő hetekben változatlan tartalommal elfogadják, a magyar kriptoeszköz-piac jelentősen liberalizálódhat. A szabályozás ismét közelebb kerülhet az Unió által kialakított egységes MiCA keretrendszerhez, megszüntetve azt a többletterhet, amelyet sok piaci szereplő és maga az Unió is indokolatlannak és aránytalannak tartott.
A változás várhatóan javítja majd a befektetői bizalmat, ösztönzi a magyarországi kriptoeszköz-befektetéseket, valamint elősegíti, hogy a korábban kivonuló nemzetközi szolgáltatók ismét megjelenjenek a magyar tőkepiacon (feltéve, hogy rendelkeznek MiCA engedéllyel). Emellett a módosítás vonzó lehet azon magyar és külföldi szolgáltatók számára is, amelyek eddig azért nem kezdték meg magyarországi tevékenységüket, mert a piacra lépést korlátozó szabályozási bizonytalanságoktól tartottak.
A pénzügyi innováció ösztönzése a Magyar Nemzeti Bank számára is stratégiai jelentőségű: a jegybank rendszeres tájékoztató anyagokkal és éves FinTech és Digitalizációs Jelentésével követi nyomon és mutatja be azokat a technológiai és üzleti innovációkat, amelyek a hazai pénzügyi piacok működését és fejlődését egyre meghatározóbb módon alakítják.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Védett ár, árrésstop, kamatstop - minek voltak ezek egyáltalán?
Nagy döntés előtt áll Magyarország.
Megszólalt Zelenszkij a csúcstalálkozóról: fordulat jöhet Trump részéről – Foghatja a fejét Putyin?
Az orosz elnököt látja most vesztesként?
Itt az eredmény: győzött a miniszterelnök pártja a válság sújtotta államban, de még messze a kiút a patthelyzetből
Másfél éven belül ez volt a harmadik választás.
Nukleáris paktumot kötött Ukrajna és Nagy-Britannia
Tovább bővítenék az atomarzenált.
Hernádi Zsolt távozik a Corvinus Egyetem alapítványának éléről
Utódjául az átmeneti időszakra Misovicz Tibort, az alapítvány titkárát javasolta.
Megszólalt Amerika legerősebb riválisa Trump békéjéről: itt a bizonyíték, hogy katonai erővel sem lehet mindent?
Elmondták, mi a következő időszak legfontosabb feladata.
Nemzetközi ÁFAváltozások 2026 Q2
Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló
Az orosz-ukrán háború mérlege - az elmaradt összeomlás és a növekvő számlák
Az orosz gazdaság elkerülte a gyors összeomlást, de a háborús működés, a szankciók, a magas kamatok és a növekvő katonai kiadások egyre nagyobb terhet jelentenek Moszkvának. The post Az oros
Hol telepítettek ATM-et a bankok az elmúlt évben?
2026. március végére 477 darabbal több bankautomata volt Magyarországon, mint egy évvel korábban. Ez 9,15 százalékos emelkedést jelent. Ugyanakkor a fővárosban az ATM-ek száma csökkent. Akkor
Követett részvények - 2026. június
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Magyarországon hullámzó az energiafüggőség, de az utóbbi évek trendje pozitív
Az energiafüggőség sokáig háttérbe szorult kérdésnek tűnt Európában, a 2022-es energiaválság azonban újra megmutatta, mekkora jelentősége van annak, hogy egy ország mennyire képes saját
A krioszféra instabilitása és jövőbeli kilátásai
A globális felmelegedés egyre gyorsuló ütemben bontja meg a krioszféra - a Föld jéggel és hóval borított rendszereinek - egyensúlyát. A globális átlaghőmérséklet az elmúlt években megkö
Elon Musk-é a történelem legdrágább álma
A SpaceX ma már nem egyszerűen rakétagyártó cég, hanem sokak szemében az emberiség jövőjének egyik legfontosabb vállalata. A történelmi IPO mögött azonban olyan várakozások húzódnak...
Top 10 osztalék részvény - 2026. június
Június elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hón
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Van, aki még Buffettnél is nagyobb májer, szétkereste magát a SpaceX-en
Nem ér ennyit?
Mire elég a forint ereje? Szárnyalhat még tovább a hazai deviza?
Az importtermékek árai csak lassan reagálnak az erősödésre.
Sok cég elkövet egy alapvető hibát és ez később végzetes is lehet
Póka Valentinnel, a Coface országigazgatójával beszélgettünk.