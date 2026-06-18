GHA
Ghána 1 0 Panama
PAN
 Vége
L csoport
UZB
Üzbegisztán 1 3 Kolumbia
COL
 Vége
K csoport
CZE
Csehország Dél-Afrika
RSA
 Ma 18:00
A csoport
SUI
Svájc Bosznia-Hercegovina
BIH
 Ma 21:00
B csoport
  • Megjelenítés
Fordulat a magyar kriptoszabályozásban: megszűnhet a validációs kötelezettség
Üzlet

Fordulat a magyar kriptoszabályozásban: megszűnhet a validációs kötelezettség

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Jelentős fordulat előtt áll a magyar kriptoeszköz-piac: a Pénzügyminisztérium múlt héten társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kriptoeszközök piacáról szóló törvény módosításáról szóló javaslatot, amely megszüntetné a tavaly bevezetett, sokat vitatott validációs kötelezettséget és az ahhoz kapcsolódó büntetőjogi felelősségrendszert. A változás nemcsak a befektetők számára hozhat nagyobb jogbiztonságot, hanem újra vonzóvá teheti a magyar piacot a nemzetközi és hazai kriptoeszköz-szolgáltatók számára is.

Az uniós szabályozáson túlmutató többletkövetelmények a magyar piacon

A kriptoeszközökkel kapcsolatos szolgáltatások szabályozásának alapvető kereteit az Európai Unió a 2023-ban elfogadott MiCA rendelettel egységesítette. A rendelet valamennyi tagállamban közvetlenül alkalmazandó, így annak rendelkezéseit főszabály szerint nem szükséges külön nemzeti jogszabályokkal átültetni.

Magyarország azonban 2024-ben elfogadta a kriptoeszközök piacáról szóló törvényt, amelyben 2025 nyarán az uniós szabályozáson túlmutató többletkövetelményt vezetett be a kriptoeszköz-átváltási szolgáltatások területén. A jelenleg is hatályban lévő szabályozás lényege, hogy – bizonyos kivételektől eltekintve – kriptoeszközt kizárólag olyan ügylet keretében lehet pénzre vagy más kriptoeszközre átváltani, amelyhez egy SZTFH (Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága) által felügyelt kriptoeszköz-átváltást validáló szolgáltató megfelelőségi nyilatkozatot állít ki. A törvény azt is kimondja, hogy a „nem engedélyezett” kriptoügyletből származó értéktranszfer érvénytelen és joghatás kiváltására alkalmatlan. A jogalkotó mindehhez ráadásul büntetőjogi következményeket is kapcsolt: büntetőjogi felelősség terheli egyrészt a validációs kötelezettséget megkerülő szolgáltatókat, másrészt azokat a befektetőket is, akik a jogszabályi előírásoknak nem megfelelő kriptoeszköz-átváltási szolgáltatást vesznek igénybe.

Fontos hangsúlyozni, hogy a validáció valójában nem egy engedély. A validáló szolgáltató feladata csupán a tranzakcióhoz kapcsolódó kriptoeszközök lánctörténetének elemzése, vagyis annak vizsgálata, hogy a küldő és fogadó cím között milyen tranzakciós előzmények azonosíthatók. Az eljárás eredményeként a validátor kockázati besorolást állapít meg, azonban nem dönt arról, hogy az adott ügylet végrehajtható-e vagy azt meg kell tagadni, ez a szolgáltató diszkrecionális jogosultsága.

Bár a kockázatelemzésben testet öltő validáció látszólag formalitásnak tűnhet, annak gyakorlati alkalmazása több értelmezési kérdést is felvetett. Különösen a nemzetközi kriptotőzsdéken végrehajtott átváltások esetében merült fel számos értelmezési kérdés azzal kapcsolatban, hogy a kötelezettség egyes, tőzsdei kereskedés során megvalósuló átváltásokra vagy automatizált tranzakciókra milyen módon alkalmazandó.

Még több Üzlet

Itt a szándéknyilatkozat az USA és Irán között - Jó a hangulat a tőzsdéken

Hatalmas pofon a Google-nek: otthagyja őket a zseni, aki társaival elindította a mesterséges intelligencia forradalmát

Megindult a roham a használt elektromos autókért

A kötelezettség megelőzte a gyakorlati feltételek kialakulását

A szabályozás egyik legjelentősebb problémája az volt, hogy

a validációs kötelezettség úgy lépett hatályba 2025 júliusában, hogy annak gyakorlati működési feltételei egyáltalán nem voltak adottak.

A hatálybalépéskor a kötelezettség teljesítéséhez szükséges validáló szolgáltatói piac gyakorlatilag nem létezett, így sem a szolgáltatók, sem a befektetők nem tudtak megfelelni a jogszabályi előírásoknak. Az első szolgáltató csak 2025 decemberében jelent meg a piacon.

A szabályozásból eredő jogbizonytalanság következtében több befektető is a kriptoeszköz-portfóliója likvidálása mellett döntött, attól tartva, hogy a későbbiekben nem lesz lehetősége jogszerűen hozzáférni kriptoeszközei értékéhez. Ezzel párhuzamosan több népszerű nemzetközi kriptoeszköz-szolgáltató (pl. Revolut, CoinCash, eToro) is korlátozta vagy megszüntette magyarországi szolgáltatásait, mivel nem tudta garantálni, hogy működése minden tekintetben megfelel a magyar szabályozás által támasztott, az uniós keretrendszerbe nem illeszkedő többletkövetelménynek.

Irányváltás: a kormány eltörölné a validációs kötelezettséget

A múlt héten benyújtott törvényjavaslat érdemi fordulatot jelent a kriptoeszköz-piac szabályozási megközelítésében. A kormány kommunikációjából megállapítható, hogy a digitális pénzügyi innováció ösztönzését, valamint a versenyképes szabályozási környezet kialakítását tekinti elsődleges célnak. Ennek megfelelően a tervezet gyakorlatilag teljes egészében megszüntetné a kriptoeszköz-átváltási ügyletekhez kapcsolódó validációs kötelezettséget, valamint hatályon kívül helyezné az ehhez kapcsolódó büntetőjogi rendelkezéseket is. A javaslat alapján az új szabályok a kihirdetést követő nyolcadik napon lépnének hatályba, így a változások akár már a nyár folyamán életbe léphetnek.

Mit jelenthet mindez a gyakorlatban?

Amennyiben a törvényjavaslatot az elkövetkezendő hetekben változatlan tartalommal elfogadják, a magyar kriptoeszköz-piac jelentősen liberalizálódhat. A szabályozás ismét közelebb kerülhet az Unió által kialakított egységes MiCA keretrendszerhez, megszüntetve azt a többletterhet, amelyet sok piaci szereplő és maga az Unió is indokolatlannak és aránytalannak tartott.

A változás várhatóan javítja majd a befektetői bizalmat, ösztönzi a magyarországi kriptoeszköz-befektetéseket, valamint elősegíti, hogy a korábban kivonuló nemzetközi szolgáltatók ismét megjelenjenek a magyar tőkepiacon (feltéve, hogy rendelkeznek MiCA engedéllyel). Emellett a módosítás vonzó lehet azon magyar és külföldi szolgáltatók számára is, amelyek eddig azért nem kezdték meg magyarországi tevékenységüket, mert a piacra lépést korlátozó szabályozási bizonytalanságoktól tartottak.

A pénzügyi innováció ösztönzése a Magyar Nemzeti Bank számára is stratégiai jelentőségű: a jegybank rendszeres tájékoztató anyagokkal és éves FinTech és Digitalizációs Jelentésével követi nyomon és mutatja be azokat a technológiai és üzleti innovációkat, amelyek a hazai pénzügyi piacok működését és fejlődését egyre meghatározóbb módon alakítják.

Kapcsolódó cikkünk

Kizárhatják az Európai Unióból a világ legnagyobb kriptotőzsdéjét? - Sorsdöntő lépés következik

A Tisza-kormány nagy bejelentést tett, újraéleszthetik a magyar kriptopiacot - Visszatér a Revolut is?

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Nemzetközi ÁFAváltozások 2026 Q2

Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Keményen üzent az új magyar rendőrfőkapitány: nincs olyan terület az országban, ahol ne csapna le a törvény
Döntött a Fed a kamatokról - Élesen reagál a forint árfolyama
Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility