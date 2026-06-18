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Hatalmas pofon a Google-nek: otthagyja őket a zseni, aki társaival elindította a mesterséges intelligencia forradalmát
Üzlet

Hatalmas pofon a Google-nek: otthagyja őket a zseni, aki társaival elindította a mesterséges intelligencia forradalmát

Portfolio
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Bejelentette távozását Noam Shazeer, a Google mérnöki alelnöke és a Gemini mesterségesintelligencia-modellek egyik vezető fejlesztője, aki a tőzsdére készülő OpenAI-nál folytatja pályafutását.

Shazeer távozása azért is rendkívül meglepő, mert

a Google a hírek szerint 2,7 milliárd dollárt fizetett azért, hogy alig két évvel ezelőtt visszaszerezze őt és kutatócsapatát a Character.AI startuptól.

A szakembert 2024-ben nevezték ki a Gemini fejlesztési részlegének társvezetőjévé, és kulcsszerepet játszott abban, hogy a Google modellje technológiailag felzárkózzon az OpenAI által fejlesztett ChatGPT-hez.

Shazeer még 2000-ben csatlakozott a Google-höz, és társszerzőként jegyezte azt a mérföldkőnek számító, 2017-es tudományos publikációt, amely elindította a mesterséges intelligencia forradalmát. Az X-en közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy rendkívül büszke a Google-nél elért közös eredményekre, és izgatottan várja az OpenAI-nál rá váró új feladatokat.

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A Google hivatalos közleményben köszönte meg Shazeer több évtizedes munkáját. Ez az átigazolás hűen tükrözi a vezető mesterségesintelligencia-fejlesztők közötti egyre élesebb harcot a tehetségekért, amelyben a kulcsszereplők megszerzése döntő jelentőségű a fejlettebb modellek létrehozásáért folyó versenyben.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: 2022 The Washington Post via Getty Images

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