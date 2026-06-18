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Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Üzlet

Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára

Portfolio
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Holnap újabb jelentős csökkenés jön a hazai üzemanyagok piaci nagykereskedelmi árban. Ez a fogyasztói árakat holnap még vélhetően nem érinti, hiszen egyelőre a védett árak vannak érvényben. Magyar Péter miniszterelnök azonban szerdán bejelentette, hogy a kormány kezdeményezi a védett üzemanyagár rendszerének kivezetést az Országgyűlésben. Ma 11 órai kezdettel kormányszóvivői tájékoztató lesz, ahol vélhetően hallhatunk majd további részleteket az ügyben.

Péntektől újabb, bruttó 7-7 forintos árcsökkentés érkezik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árában.

A héten bejelentett változások összességében már számottevő mérséklődést eredményeznek, különösen a gázolaj esetében.

2026.06.18-án az átlagárak a következők:

  • 95-ös benzin: 627 Ft/liter
  • Gázolaj: 639 Ft/liter

A magyar autósok ebből közvetlenül ugyan nem érzékelnek árcsökkenést, hiszen továbbra is a rögzített árakon tankolnak,

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de már nem sokáig.

Itt a védett áras rendszer vége

Ahogy azt mi is megírtuk, Magyar Péter miniszterelnök szerdán bejelentette, hogy

a kormány kezdeményezi a védett üzemanyagár rendszerének kivezetést az Országgyűlésben.

A kormányfő a lépést a piaci árak csökkenésével indokolta. Mindez azt jelenti, hogy megvalósult a Portfolio előrejelzése, azaz az iráni-amerikai békemegállapodás hírére csökkenő olajárak és erősödő forint olyan környezetet teremtett, amiben lehetőség nyílt a védett áras rendszer kivezetésére.

Ma 11 órai kezdettel kormányszóvivői tájékoztató lesz, ahol vélhetően hallhatunk majd további részleteket az ügyben.

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A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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