Itt a szándéknyilatkozat az USA és Irán között - Jó a hangulat a tőzsdéken

Őrült fordulat a tőzsdén - Mesterséges intelligenciával fog foglalkozni a cipőgyártó
39 százalékos emelkedéssel reagáltak a befektetők arra, hogy az egykor fenntartható cipőiről ismert Allbirds újabb lépést tett mesterséges intelligenciára épülő átalakulása felé.
Goldman Sachs: Nem lesz minden a régi a Hormuzi-szoros újranyitása után
A Goldman Sachs szerint a Hormuzi-szoroson áthaladó olajforgalom a háború lezárása és a vízi útvonal újranyitása után sem feltétlenül tér vissza a korábbi szintekre. A befektetési bank elemzői úgy vélik, hogy a háború előtti forgalom mintegy 70 százaléka válhat az új normává, mivel a térség legnagyobb olajexportőrei az elmúlt hónapokban alternatív szállítási útvonalakat építettek ki és egyre kevésbé akarnak a stratégiai szűk keresztmetszettől függeni.
Jó a hangulat a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 1,2 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1 százalékot esett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,04 százalékos pluszban van, a Hang Seng 1,72 százalékot esett, míg a CSI 300 1,08 százalékkal került lejjebb.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,41 százalékot emelkedhet, a CAC 0,14 százalékot eshet, míg a FTSE 0,04 százalék mínuszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,58 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,78 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 1,18 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma reggel az MNB májusi nemzetközi tartalékokról szóló adata jelenik meg. Délután az Egyesült Államokból a heti munkanélkülisegély-kérelmek és a Philadelphia Fed-index érkezik, amelyek a munkaerőpiac és a feldolgozóipari hangulat állapotáról adhatnak friss képet. Csütörtök este Brüsszelben újabb uniós csúcstalálkozó kezdődik, az első, amelyen már Magyar Péter képviseli Magyarországot miniszterelnökként.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,9 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,1 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 52,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 19,6 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 40,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 492,55
|-1,0%
|3,2%
|4,0%
|7,1%
|22,0%
|52,2%
|S&P 500
|7 420,1
|-1,2%
|2,1%
|0,2%
|8,4%
|24,0%
|75,8%
|Nasdaq
|29 670,95
|-1,0%
|4,1%
|1,9%
|17,5%
|36,6%
|109,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|69 902,25
|0,7%
|8,9%
|13,8%
|38,9%
|81,4%
|140,9%
|Hang Seng
|24 312,16
|-0,7%
|-0,4%
|-6,4%
|-5,1%
|1,4%
|-14,9%
|CSI 300
|4 931,39
|1,0%
|3,7%
|1,5%
|6,5%
|27,4%
|-3,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 934,67
|0,1%
|3,1%
|4,1%
|1,8%
|6,4%
|58,5%
|CAC
|8 430,79
|-0,2%
|3,3%
|6,0%
|3,5%
|9,7%
|26,5%
|FTSE
|10 508,61
|0,1%
|2,5%
|3,1%
|5,8%
|19,0%
|46,9%
|FTSE MIB
|52 595,23
|0,3%
|5,1%
|7,1%
|17,0%
|33,5%
|104,5%
|IBEX
|19 421,9
|1,3%
|7,1%
|10,2%
|12,2%
|39,6%
|111,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|138 901,3
|0,1%
|5,0%
|5,5%
|25,1%
|42,7%
|184,7%
|ATX
|6 568,68
|1,9%
|10,1%
|12,1%
|23,3%
|50,2%
|87,2%
|PX
|2 588,24
|0,2%
|2,7%
|2,1%
|-3,6%
|20,6%
|120,5%
|Magyar blue chipek
|OTP
|44 990
|1,4%
|12,1%
|9,5%
|28,2%
|68,2%
|168,4%
|Mol
|3 810
|-2,0%
|0,3%
|-4,6%
|29,6%
|28,7%
|59,1%
|Richter
|11 800
|-0,9%
|-0,2%
|-6,3%
|19,6%
|16,7%
|44,2%
|Magyar Telekom
|2 730
|1,0%
|0,8%
|8,8%
|52,3%
|52,5%
|551,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|80,65
|1,1%
|-13,9%
|-26,0%
|40,8%
|6,7%
|13,5%
|Brent
|79,67
|0,8%
|-14,4%
|-27,2%
|30,9%
|4,2%
|8,9%
|Arany
|4 348,25
|0,5%
|5,4%
|-4,5%
|0,5%
|28,4%
|145,2%
|Devizák
|EURHUF
|350,0750
|0,2%
|-1,6%
|-3,0%
|-8,8%
|-13,3%
|-1,4%
|USDHUF
|302,0622
|0,4%
|-1,9%
|-2,6%
|-7,6%
|-13,7%
|1,6%
|GBPHUF
|405,7300
|0,4%
|-1,9%
|-2,1%
|-7,9%
|-14,1%
|-2,4%
|EURUSD
|1,1590
|-0,2%
|0,3%
|-0,3%
|-1,3%
|0,5%
|-3,0%
|USDJPY
|160,4
|0,0%
|-0,1%
|1,1%
|2,3%
|10,5%
|45,5%
|GBPUSD
|1,3394
|-0,3%
|-0,1%
|0,4%
|-0,4%
|-0,9%
|-4,0%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|64 443,27
|-1,8%
|4,9%
|-18,5%
|-27,4%
|-38,4%
|69,2%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,5
|1,5%
|-1,0%
|-2,1%
|8,0%
|2,7%
|197,7%
|10 éves német állampapírhozam
|2,93
|-0,5%
|-4,7%
|-6,4%
|2,2%
|15,4%
|-1 324,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,21
|1,1%
|-6,2%
|-8,0%
|-24,2%
|-27,3%
|77,1%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: JÃ¶rg StÃ¶ber
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
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