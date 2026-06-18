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Itt a szándéknyilatkozat az USA és Irán között - Jó a hangulat a tőzsdéken
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Itt a szándéknyilatkozat az USA és Irán között - Jó a hangulat a tőzsdéken

Portfolio
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Donald Trump amerikai és Maszúd Pezeskján iráni elnök digitálisan aláírt egy szándéknyilatkozatot, amely egy állandó békemegállapodás kidolgozását célozza a két ország közötti háború lezárása érdekében. A bejelentés pozitív hangulatot hozott a piacokon, az amerikai részvényindexek határidős jegyzései emelkedtek annak ellenére, hogy a Federal Reserve jelezte, idén akár kamatemelésre is sor kerülhet. Ázsiában vegyes teljesítményt mutattak a tőzsdék, de a dél-koreai Kospi és a japán Nikkei új történelmi csúcsra emelkedett.
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Őrült fordulat a tőzsdén - Mesterséges intelligenciával fog foglalkozni a cipőgyártó

39 százalékos emelkedéssel reagáltak a befektetők arra, hogy az egykor fenntartható cipőiről ismert Allbirds újabb lépést tett mesterséges intelligenciára épülő átalakulása felé.

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Őrült fordulat a tőzsdén - Mesterséges intelligenciával fog foglalkozni a cipőgyártó
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Goldman Sachs: Nem lesz minden a régi a Hormuzi-szoros újranyitása után

A Goldman Sachs szerint a Hormuzi-szoroson áthaladó olajforgalom a háború lezárása és a vízi útvonal újranyitása után sem feltétlenül tér vissza a korábbi szintekre. A befektetési bank elemzői úgy vélik, hogy a háború előtti forgalom mintegy 70 százaléka válhat az új normává, mivel a térség legnagyobb olajexportőrei az elmúlt hónapokban alternatív szállítási útvonalakat építettek ki és egyre kevésbé akarnak a stratégiai szűk keresztmetszettől függeni.

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Goldman Sachs: Nem lesz minden a régi a Hormuzi-szoros újranyitása után
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Jó a hangulat a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 1,2 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1 százalékot esett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,04 százalékos pluszban van, a Hang Seng 1,72 százalékot esett, míg a CSI 300 1,08 százalékkal került lejjebb.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,41 százalékot emelkedhet, a CAC 0,14 százalékot eshet, míg a FTSE 0,04 százalék mínuszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,58 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,78 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 1,18 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma reggel az MNB májusi nemzetközi tartalékokról szóló adata jelenik meg. Délután az Egyesült Államokból a heti munkanélkülisegély-kérelmek és a Philadelphia Fed-index érkezik, amelyek a munkaerőpiac és a feldolgozóipari hangulat állapotáról adhatnak friss képet. Csütörtök este Brüsszelben újabb uniós csúcstalálkozó kezdődik, az első, amelyen már Magyar Péter képviseli Magyarországot miniszterelnökként.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,9 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,1 százalékos eséssel a Hang Seng index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 52,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 19,6 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 40,8 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 492,55 -1,0% 3,2% 4,0% 7,1% 22,0% 52,2%
S&P 500 7 420,1 -1,2% 2,1% 0,2% 8,4% 24,0% 75,8%
Nasdaq 29 670,95 -1,0% 4,1% 1,9% 17,5% 36,6% 109,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 69 902,25 0,7% 8,9% 13,8% 38,9% 81,4% 140,9%
Hang Seng 24 312,16 -0,7% -0,4% -6,4% -5,1% 1,4% -14,9%
CSI 300 4 931,39 1,0% 3,7% 1,5% 6,5% 27,4% -3,3%
Európai részvényindexek              
DAX 24 934,67 0,1% 3,1% 4,1% 1,8% 6,4% 58,5%
CAC 8 430,79 -0,2% 3,3% 6,0% 3,5% 9,7% 26,5%
FTSE 10 508,61 0,1% 2,5% 3,1% 5,8% 19,0% 46,9%
FTSE MIB 52 595,23 0,3% 5,1% 7,1% 17,0% 33,5% 104,5%
IBEX 19 421,9 1,3% 7,1% 10,2% 12,2% 39,6% 111,2%
Régiós részvényindexek              
BUX 138 901,3 0,1% 5,0% 5,5% 25,1% 42,7% 184,7%
ATX 6 568,68 1,9% 10,1% 12,1% 23,3% 50,2% 87,2%
PX 2 588,24 0,2% 2,7% 2,1% -3,6% 20,6% 120,5%
Magyar blue chipek              
OTP 44 990 1,4% 12,1% 9,5% 28,2% 68,2% 168,4%
Mol 3 810 -2,0% 0,3% -4,6% 29,6% 28,7% 59,1%
Richter 11 800 -0,9% -0,2% -6,3% 19,6% 16,7% 44,2%
Magyar Telekom 2 730 1,0% 0,8% 8,8% 52,3% 52,5% 551,6%
Nyersanyagok              
WTI 80,65 1,1% -13,9% -26,0% 40,8% 6,7% 13,5%
Brent 79,67 0,8% -14,4% -27,2% 30,9% 4,2% 8,9%
Arany 4 348,25 0,5% 5,4% -4,5% 0,5% 28,4% 145,2%
Devizák              
EURHUF 350,0750 0,2% -1,6% -3,0% -8,8% -13,3% -1,4%
USDHUF 302,0622 0,4% -1,9% -2,6% -7,6% -13,7% 1,6%
GBPHUF 405,7300 0,4% -1,9% -2,1% -7,9% -14,1% -2,4%
EURUSD 1,1590 -0,2% 0,3% -0,3% -1,3% 0,5% -3,0%
USDJPY 160,4 0,0% -0,1% 1,1% 2,3% 10,5% 45,5%
GBPUSD 1,3394 -0,3% -0,1% 0,4% -0,4% -0,9% -4,0%
Kriptovaluták              
Bitcoin 64 443,27 -1,8% 4,9% -18,5% -27,4% -38,4% 69,2%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,5 1,5% -1,0% -2,1% 8,0% 2,7% 197,7%
10 éves német állampapírhozam 2,93 -0,5% -4,7% -6,4% 2,2% 15,4% -1 324,3%
10 éves magyar állampapírhozam 5,21 1,1% -6,2% -8,0% -24,2% -27,3% 77,1%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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