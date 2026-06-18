Jön a drágulás a Telekomnál, a One-nál és a Yettelnél: itt vannak a részletek

Tavaly a kormány kérésére, az infláció visszafogása jegyében a hazai távközlési szolgáltatók eltekintettek az évekkel ezelőtt bevezetett inflációkövető díjkorrekció alkalmazásától, ám ennek a vállalásnak június végén lejár a határideje. A három legnagyobb piaci szereplő már be is jelentette, hogy visszatér az inflációhoz kötött áremelés gyakorlata.
Összeszedtük, hogy melyik szolgáltatónál mekkora drágulás várható, és pontosan mely ügyfeleket érinti a változás.
Magyar Telekom
A Telekom 2026. július 1-jétől 4,4 százalékos inflációkövető díjkorrekciót alkalmaz a Központi Statisztikai Hivatal által 2025. évre vonatkozóan megállapított és közzétett éves fogyasztói árváltozásnak megfelelően.
A díjkorrekció az otthoni- és mobilszolgáltatások havi díjaira érvényes, a forgalmi díjakra (perc- és SMS-díjakra) és a kiegészítő szolgáltatások (extrák) havi díjaira nem.
- A lakossági ügyfeleknél a 2025. december 31-e előtt bevezetett otthoni internet-, tv- és telefoncsomagok, valamint a mobil hang- és netcsomagok havi díjaira vonatkozik a díjkorrekció. Így a 2026-ban bevezetett, jelenleg választható otthoni és mobilcsomagokat a díjkorrekció nem érinti.
- A lakossági flottás ügyfeleknél hasonlóképp a mobil hang- és netcsomagok díjaira vonatkozik, ha azok 2025. december 31-e előtt jöttek létre. A díjkorrekció így nem érinti pl. a most választható Flotta Net 2 GB, Flotta Net 6 GB, Flotta Net 16 GB és Flotta Korlátlan Net csomagokat, ahogy 2026. január 1-jét követően létrejött hangcsomagokat sem.
- Az üzleti ügyfeleknél szintén a mobil- és vezetékes szolgáltatásaink havi díjaira vonatkozik, ha azok 2025. december 31-e előtt jöttek létre.
One Magyarország
A One 4,4 százalékos inflációkövető díjkorrekciót alkalmaz, amit szeptember 1-től érvényesít.
A cég közlése szerint a One Magyarország 2026-ban csak a 2025. november 14. előtt bevezetett lakossági mobil-, flotta-, valamint a kisvállalati mobil- és vezetékes havidíjas szolgáltatásoknál alkalmaz inflációkövető díjkorrekciót. A díjkorrekciót a kedvezmények nélküli havi előfizetési díjra érvényesíti a vállalat és a havidíj kedvezményeket nem érinti. A díjkorrekció nem vonatkozik a kiegészítő havi előfizetési díjakra, az opcionális csomagok havi díjaira és a forgalmi díjakra.
A díjkorrekción kívül más mechanizmus miatt is változhatnak az árak a One előfizetőinél. Bár a lakossági vezetékes díjcsomagokon, vagyis a vezetékes televízió-, telefon- és internetszolgáltatásokon a vállalat nem alkalmazza 2026-ban az automatikus inflációkövető díjkorrekciót, ellenben az átláthatóbb szolgáltatási portfólió érdekében a One Magyarország egységesíti a díjcsomagok és a kedvezmények rendszerét, melynek során egyes tarifacsomagokat és kedvezményeket megszüntethetnek és ez egyes ügyfelek esetében áremelkedéssel járhat. A vezetékes díjcsomagokat érintő módosítások várhatóan 2026. augusztus 1-jétől lépnek életbe – közölte a cég az inflációkövető díjkorrekció visszavezetésnek bejelentésekor.
Yettel
2026. július 1-től a lakossági számlás tarifák havidíjai az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szerint rögzített módon, az éves inflációkövető díjkorrekció mértékével, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által megállapított 4,4 százalékkal emelkednek.
Az árváltozás a számlás hangalapú, hordozható internet, és otthoni internet tarifacsomagok havi díjaira vonatkozik. A forgalmi díjak, azaz perc- és SMS-díjak és kiegészítő szolgáltatások díjai nem változnak - áll a cég honlapján.
Így emeltek az elmúlt években a telekomcégek
Az inflációkövető díjkorrekció hazai története 2022-ig nyúlik vissza,
amikor azzal találták szembe magukat a hazai távközlési vállalatok, hogy a költségeik jelentősen megemelkedtek, miután az infláció az 1990-es évek vége óta nem látott magasságba emelkedett, kétszámjegyűvé vált. A feszített munkaerőpiacon a munkaerőköltségek növekedésére rátettek egy lapáttal az orosz-ukrán háború kirobbanása miatt elszálló energiaárak, amire a távközlési cégek érzékenyek, mivel nagy a súlya a működésben az energiaköltségeknek. Mindeközben a távközlési extraprofitadók is sokmilliárd forinttal terhelték őket. Ilyen környezetben döntöttek úgy a telekomcégek, hogy bevezetik az éves szintű inflációkövető díjemeléseket.
A szolgáltatók 2022 őszétől kezdve emelték be az ügyfélszerződések általános szerződési feltételei közé az inflációkövető díjkorrekció klauzulát, amely alapján minden évben a havi előfizetési díjak a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett megelőző üzleti évi átlagos fogyasztói árindex mértékével egyezően változnak.
Ennek jegyében 2023 márciusától 14,5 százalékkal emelte a díjakat a Telekom. 2024-ben az előző évi inflációnál (17,6 százalék) kisebb mértékű, 15 százalékos emelést vitt véghez a Telekom, amit azzal indokolt, hogy erős a verseny a piacon, míg 2025 április 1-től elvileg 3,7 százalékos emelés lépett volna életbe, ha nem állnak el tőle a szektorszereplők a kormány kérésére, ami megfelel a 2024-es éves inflációs adatnak. A Yettelnél 2023-ban szintén 14,5 százalékos volt a díjemelés mértéke, míg 2024-ben 15,3 százalékkal emeltek, a One esetén pedig a felvásárolt Vodafone csúsztatott pénzügyi éve miatt egy egyedi időszak inflációs átlagának megfelelő, 9,4 százalékos emelés volt 2023-ban, amit 2024-ben 15,4 százalékos korrekció követett.
Az idei, 4,4 százalékos díjkorrekció jóval mérsékeltebb a 2023-as és 2024-es, kétszámjegyű emelésekhez képest, azzal párhuzamosan, hogy az inflációs nyomás is mérséklődött. A Telekom és a Yettel júliustól, a One pedig szeptembertől alkalmazza ismét a mechanizmust, ami több millió előfizetést érint. A szolgáltatók szerint az inflációkövető díjkorrekció továbbra is azt a célt szolgálja, hogy a növekvő működési költségeket és hálózatfejlesztési kiadásokat részben ellensúlyozzák.
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