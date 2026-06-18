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Különös döntést hozott a nagyhatalom: robotokkal szorítanák vissza a magas bérköltségeket
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Különös döntést hozott a nagyhatalom: robotokkal szorítanák vissza a magas bérköltségeket

Portfolio
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A kínai kereskedelmi minisztérium egy tizenhét pontos intézkedéscsomagot mutatott be a mesterséges intelligencia fogyasztói szektorban történő elterjedésének ösztönzésére, amely a termékek és a szolgáltatások körét egyaránt érinti.

A CCTV állami műsorszolgáltató csütörtöki beszámolója szerint a kezdeményezés célja, hogy felgyorsítsa a mesterséges intelligencia integrációját a háztartásokban és a vállalkozásokban országszerte.

A termékfogyasztás terén a tárca a szórakoztatóelektronikai eszközök hagyományos, funkcióalapú működéséről az intelligens megoldásokra való átállást célozza meg, emellett

új piacot kíván teremteni a humanoid robotok számára.

A szolgáltatások területén az intézkedések arra reagálnak, hogy a mesterséges intelligencia gyors ütemben terjed a kiskereskedelemből a közszolgáltatások és a mindennapi szolgáltatások irányába.

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Lin Csien, a minisztérium alá tartozó nemzetközi kereskedelmi együttműködési kutatóintézet igazgatóhelyettese kiemelte, hogy

a mesterséges intelligencia alkalmazásával leküzdhetők a magas munkaerőköltségek és az alacsony fokú standardizáltság okozta strukturális akadályok a szolgáltató szektorban.

Forrás: Reuters

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