Különös döntést hozott a nagyhatalom: robotokkal szorítanák vissza a magas bérköltségeket

A kínai kereskedelmi minisztérium egy tizenhét pontos intézkedéscsomagot mutatott be a mesterséges intelligencia fogyasztói szektorban történő elterjedésének ösztönzésére, amely a termékek és a szolgáltatások körét egyaránt érinti.

A CCTV állami műsorszolgáltató csütörtöki beszámolója szerint a kezdeményezés célja, hogy felgyorsítsa a mesterséges intelligencia integrációját a háztartásokban és a vállalkozásokban országszerte.

A termékfogyasztás terén a tárca a szórakoztatóelektronikai eszközök hagyományos, funkcióalapú működéséről az intelligens megoldásokra való átállást célozza meg, emellett

új piacot kíván teremteni a humanoid robotok számára.

A szolgáltatások területén az intézkedések arra reagálnak, hogy a mesterséges intelligencia gyors ütemben terjed a kiskereskedelemből a közszolgáltatások és a mindennapi szolgáltatások irányába.

Lin Csien, a minisztérium alá tartozó nemzetközi kereskedelmi együttműködési kutatóintézet igazgatóhelyettese kiemelte, hogy

a mesterséges intelligencia alkalmazásával leküzdhetők a magas munkaerőköltségek és az alacsony fokú standardizáltság okozta strukturális akadályok a szolgáltató szektorban.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images