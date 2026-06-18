Megállapodott az USA és Irán, erősödéssel zárta a hetet Amerika

Erős napot zárt a Nasdaq a tegnapi Fed-ütés után, esett a héten az olajár
A piacokon uralkodó optimizmust az amerikai jegybank várható kamatemelése sem tudta megtörni, miközben az olaj ára ismét megközelítette az iráni konfliktus kirobbanása előtti szintet. A Nasdaq index kifejezetten erős napot zárt, 1,9 százalékos emelkedéssel dolgozta le az előző napi veszteségeket, amelyeket az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve vártnál határozottabb, kamatemelést előrevetítő irányváltása idézett elő. Heti szinten a Nasdaq index 2,4 százalékos pluszban zárt, míg a Dow Jones és az S&P 500 mutatója közel 1 százalékkal erősödött.
A monetáris szigorítás lehetősége azonban nem riasztotta el a befektetőket,
akik továbbra is előszeretettel vásárolták a chipgyártók és a mesterséges intelligenciához köthető technológiai vállalatok papírjait. Ezzel szemben
a SpaceX részvényei további 3,6 százalékot gyengültek,
ezzel folytatódott az előző nap megindult lejtmenet.
A Brent határidős jegyzése érdemi elmozdulás nélkül fejezte be a kereskedést, de heti szinten így is mintegy 9 százalékos visszaesést mutat, és már csak néhány dollárral haladja meg a háború kitörése előtti szintet. A kőolaj árának csökkenése megkönnyebbülést hozott az amerikai autósoknak is, hiszen az üzemanyag gallononkénti átlagára több mint két hónap után először süllyedt 4 dollár alá.
Hatalmas fordulat: zöld utat kaphat a Moderna vitatott új mRNS-vakcinája
Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) külső szakértői tanácsadó testülete egyhangúlag javasolta a Moderna mRNS-alapú influenzavakcinájának jóváhagyását, ami jelentős fordulatot jelent, miután a készítmény korábban komoly vitákat váltott ki a hatóságnál. Bár a tanácsadó testület ajánlása nem kötelező érvényű, az FDA jellemzően követi a döntéseit - írta meg a Bloomberg. A hírre 4%-ot ugrott a Moderna részvénye.
Zuhan a SpaceX, közben óriási kötvénykibocsátás készülődik
A SpaceX részvényárfolyama már a második egymást követő napon gyengült a világtörténelem legnagyobb tőzsdei bevezetése után, miközben a vállalat pénzügyi tanácsadói egy legalább 20 milliárd dollár értékű kötvénykibocsátást készítenek elő.
Elon Musk rakéta-, műhold- és mesterségesintelligencia-vállalatának papírjai csütörtökön napközben akár 10,3 százalékos veszteségbe is süllyedtek, miután szerdán közel 5 százalékos mínuszban zártak.
Mindezek ellenére a SpaceX árfolyama még mindig nagyjából 30 százalékkal a 135 dolláros kibocsátási ár felett alakult az első teljes tőzsdei kereskedési hét végéhez közeledve.
A volatilitás várhatóan a következő időszakban sem mérséklődik, mivel a befektetők még csak most értékelik a bevételnövekedéssel kapcsolatos optimista várakozásokat, amelyek megvalósulása előtt egyelőre számos akadály áll. A Truist Wealth elemzése rámutat, hogy a legnagyobb tőzsdei kibocsátások esetében az első évben az első kereskedési nap záróárához képest mért átlagos maximális visszaesés eléri az 55 százalékot.
A kisbefektetők, akik az első napokban még nettó vásárlóként léptek fel a piacon, szerdára visszavonultak,
így a nap végén mindössze 2,3 millió dollárnyi nettó vételt regisztrált a Vanda Research. Csütörtökön a kereskedés első tíz percében már 3,5 millió dollárnyi nettó eladás mutatkozott, mielőtt a forgalom némileg stabilizálódott volna.
Andrew Beale, az Arete Research elemzője csütörtökön vételi ajánlással és 401 dolláros célárfolyammal indította el a papír elemzését, ami a jelenlegi szinthez képest több mint kétszeres emelkedési potenciált jelent. Beale előrejelzése szerint a vállalat 2030-ra meghaladhatja a 200 milliárd dolláros árbevételt, de arra is figyelmeztetett, hogy az űrszektor rendkívül kiszámíthatatlan, így az indítási anomáliák, a műszaki kihívások és a környezetvédelmi aggályok miatt a becsléseket komoly óvatossággal kell kezelni.
Eközben a SpaceX
már a jövő héten megkezdheti a tárgyalásokat a befektetőkkel egy legalább 20 milliárd dolláros kötvénykibocsátásról
– értesült a Bloomberg. A forrásból a vállalat azt a 20 milliárd dolláros áthidaló hitelt tervezi refinanszírozni, amely 2027 szeptemberében jár le, és amely a cég március végi, 29,1 milliárd dolláros hosszú lejáratú adósságállományának jelentős részét teszi ki. A társaság arról tájékoztatta a befektetőket, hogy mindhárom vezető hitelminősítőtől befektetési ajánlású osztályzatot kapott, ami kedvezőbb hitelfelvételi lehetőségeket biztosít számára. A tranzakciót a Bank of America, a Citigroup, a JPMorgan Chase, a Goldman Sachs és a Morgan Stanley koordinálja, amelyek korábban az áthidaló finanszírozást is nyújtották.
A SpaceX történelmi jelentőségű tőzsdére lépése a világ egyik legértékesebb tőzskén jegyzett vállalatévé emelte a céget, alapítóját pedig a világ első dollár-ezermilliárdosává tette. A Musk-féle xAI februári felvásárlása révén a mesterséges intelligencia piacára is belépő vállalat tőzsdei szereplése egyúttal
iránymutatásul szolgálhat az olyan versenytársak tervezett tőzsdei bevezetéseihez is, mint az Anthropic vagy az OpenAI.
Megnyílt a Hormuzi-szoros: megindultak az olajszállítók az Egyesült Államok döntése után
Életbe lépett az amerikai–iráni ideiglenes megállapodás, amelynek értelmében az Egyesült Államok feloldotta a Hormuzi-szoros blokádját. Ezzel megkezdődött a hajóforgalom helyreállítása, és elindult a hatvannapos tárgyalási időszak Teherán nukleáris programjáról. Közben megszólalt Irán legfelsőbb vezetője, Mojtaba Khamenei. Csütörtökön bejelentette, hogy jóváhagyta az iráni és az amerikai elnök által aláírt egyetértési megállapodást, annak ellenére, hogy eltérő nézetet vallott.
Fellélegezhetnek az autósok, közben újra szárnyalnak a Nasdaq kedvencei
A Brent nyersolaj határidős jegyzései már csak néhány dollárral haladják meg a konfliktus előtti, hordónkénti mintegy 72,50 dolláros szintet.
A csökkenő olajár az amerikai autósoknak is könnyebbséget jelent, az AAA adatai szerint ugyanis az üzemanyag átlagára több mint két hónap után először süllyedt a gallononkénti 4 dolláros szint alá.
A Nasdaq Composite index nyitáskor több mint 1 százalékkal emelkedett, ezzel korrigálva a szerdai esést, amelyet az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve jövőbeli kamatemelésekre utaló, váratlanul szigorú iránymutatása váltott ki. A CME Group adatai alapján
a piac jelenleg 64 százalékos valószínűséggel áraz egy szeptemberi kamatemelést, miközben a szerdai Fed-ülés előtt ez az arány mindössze 29 százalék volt.
A kamatemelési kilátások ellenére a befektetők tőkéje ismét a megszokott kedvencek, a félvezetőgyártók és más, a mesterséges intelligencia infrastruktúrájához kapcsolódó vállalatok felé áramlik.
Esett a hazai blue chipek többsége
Csökkenéssel zárta a napot a BUX, miután a hazai blue chipek többségében estek.
Az Intel hátán emelkednek a chipgyártók
Az Intel vezetésével emelkednek a chiprészvények az amerikai tőzsdén, miután Donald Trump bejelentette, hogy az Apple-lel szövetkezik a vállalat chipek tervezésére. Az Intel árfolyama több mint 7 százalékot emelkedett, míg a szektortársak közül az Nvidia 2 százalékot, a Micron Technology pedig közel 8 százalékot erősödött.
Távozik a Pfizer egyik vezetője
A Pfizer bejelentette, hogy Dave Denton pénzügyi igazgató augusztus 15-én távozik a vállalattól, és visszatér a fogyasztási cikkek szektorába. A hír hatására a gyógyszergyártó részvényei több mint 3 százalékos gyengüléssel indították a kereskedést.
Esik a SpaceX
A tegnapi volt az első olyan nap a SpaceX rövid tőzsdei pályafutásában, amikor esett az árfolyama, ma pedig itt a második, közel 6 százalékos eséssel már 182 dollár alatt állnak a jegyzések, miközben a csúcson 225 dollár felett is állt az árfolyam, vagyis már közel 19 százalékot esett a csúcsról.
Emelkedés Amerikában
Emelkedéssel indul a nap az amerikai tőzsdéken, a Dow Jones 0,8, az S&P 500 1,1 százalék pluszban áll.
Kritikus évek jönnek, 50 ezer munkahelyet szüntet meg a Volkswagen
Átfogó stratégiai programot mutatott be a Volkswagen éves közgyűlésén Oliver Blume vezérigazgató. A vállalat célja, hogy 2030-ra a világ legvonzóbb autógyártójává váljon, miközben jelentősen javítaná nyereségességét és készpénztermelő képességét. A befektetők számára a legfontosabb üzenet, hogy a menedzsment a következő években a költségcsökkentésre, a hatékonyság javítására, az elektromos autókban megszerzett vezető pozíció megőrzésére és a tőkeallokáció szigorítására helyezi a hangsúlyt.
Esnek az autógyártó részvények
Alaposan elintézik ma az autógyártók részvényeit, a BMW tegnapi profit warningja után ma tovább zuhannak az árfolyamok. A BMW a tegnapi 8 százalékos zuhanás után további 5 százalékot esett ma, de 5,5 százalék mínuszban van a Mercedes, 5,3 százalékot esett a Stellantis, 3,2-t a Renault és 3 százalékot a Porsche.
Vegyes mozgások
A kereskedési idő feléhez közeledve vegyes mozgásokat láthatunk az európai tőzsdéken, a német és a francia tőzsde is 0,2-0,4% pluszban áll, eközben a régiónk alulteljesít, 0,5-1,2%-os mínuszban állnak a régiós indexek. A BUX index fél százalékot veszített az értékéből, emögött az OTP mai gyenge teljesítménye áll, a bankrészvény a tegnapi rali után 1,3%-ot esett.
Trump elindította a legújabb tőzsdei árfolyamrakétát
Jelentős emelkedéssel reagált az Intel árfolyama arra, hogy Donald Trump szerint az Apple megállapodott a vállalattal chipek amerikai tervezéséről és gyártásáról.
Egy bennfentes nagy tételben adta az Opus részvényeit
Jelentős részvényértékesítésről számolt be az Opus Global. A társaság közlése szerint egy, a vezetői feladatokat ellátó személlyel szoros kapcsolatban álló személy június 17-én összesen 3,4 millió darab Opus-részvényt adott el. A tranzakció mérete alapján nagy valószínűséggel nem tőzsdei ügylet történt, mivel a papír aznapi forgalma ennek töredékét tette ki.
Nagy Opus részvénycsomagot adott el egy személy
Jelentős részvényértékesítésről számolt be az Opus Global. A társaság közlése szerint egy, a vezetői feladatokat ellátó személlyel szoros kapcsolatban álló személy június 17-én összesen 3,4 millió darab Opus-részvényt adott el. A tranzakció mérete alapján nagy valószínűséggel nem tőzsdei ügylet történt, mivel a papír aznapi forgalma ennek töredékét tette ki.
Inkább emelkedés Európában
Mérsékelt emelkedéssel indították a napot a vezető európai tőzsdék, a német DAX 0,3, a francia CAC 0,1 százalék pluszban áll. A régiónkban vegyesek a mozgások, a cseh tőzsde 0,5, a magyar 0,2 százalékkal került feljebb, a lengyel piac viszont a tegnapi nagy rali után 0,7 százalékot esett.
Kis plusz a magyar tőzsdén
A nyitás után nem sokkal pluszba lendült a BUX index, jelenleg 0,4%-kal áll följebb, mint a szerdai zárásban. A blue chipek közül a Mol, a Richter és a Magyar Telekom is mérsékelten emelkedik, eközben az OTP a tegnapi nagy rali után 0,2%-ot veszített az értékéből.
Ilyen is van, esni is tud az SpaceX!
Érdekes nap volt tegnap a SpaceX piacán. Elon Musk űripari cége mióta tőzsdére ment, szinte csak emelkedni tudott. Az első napokban meredeken szárnyalt az árfolyam, mígnem aztán csütörtökön eljött az első csökkenő nap, sok befektető nyilvánvalóan profitot realizált.
Tovább esik az olajár
Eséssel reagált az olajpiac arra a hírre, hogy az Egyesült Államok és Irán megállapodást kötött a közel-keleti konfliktus lezárásáról. A Brent 78, a WTI 76 dollár alá esett.
A piacok elsősorban azt árazzák, hogy a békemegállapodás nyomán helyreállhatnak a térség olajszállításai, különösen a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros forgalma. A háború idején a szállítások jelentősen visszaestek, ami felfelé hajtotta az olajárakat és növelte az ellátásbiztonsággal kapcsolatos aggodalmakat.
Őrült fordulat a tőzsdén - Mesterséges intelligenciával fog foglalkozni a cipőgyártó
39 százalékos emelkedéssel reagáltak a befektetők arra, hogy az egykor fenntartható cipőiről ismert Allbirds újabb lépést tett mesterséges intelligenciára épülő átalakulása felé.
Goldman Sachs: Nem lesz minden a régi a Hormuzi-szoros újranyitása után
A Goldman Sachs szerint a Hormuzi-szoroson áthaladó olajforgalom a háború lezárása és a vízi útvonal újranyitása után sem feltétlenül tér vissza a korábbi szintekre. A befektetési bank elemzői úgy vélik, hogy a háború előtti forgalom mintegy 70 százaléka válhat az új normává, mivel a térség legnagyobb olajexportőrei az elmúlt hónapokban alternatív szállítási útvonalakat építettek ki és egyre kevésbé akarnak a stratégiai szűk keresztmetszettől függeni.
Jó a hangulat a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 1,2 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1 százalékot esett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,04 százalékos pluszban van, a Hang Seng 1,72 százalékot esett, míg a CSI 300 1,08 százalékkal került lejjebb.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,41 százalékot emelkedhet, a CAC 0,14 százalékot eshet, míg a FTSE 0,04 százalék mínuszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,58 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,78 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 1,18 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma reggel az MNB májusi nemzetközi tartalékokról szóló adata jelenik meg. Délután az Egyesült Államokból a heti munkanélkülisegély-kérelmek és a Philadelphia Fed-index érkezik, amelyek a munkaerőpiac és a feldolgozóipari hangulat állapotáról adhatnak friss képet. Csütörtök este Brüsszelben újabb uniós csúcstalálkozó kezdődik, az első, amelyen már Magyar Péter képviseli Magyarországot miniszterelnökként.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,9 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,1 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 52,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 19,6 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 40,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 492,55
|-1,0%
|3,2%
|4,0%
|7,1%
|22,0%
|52,2%
|S&P 500
|7 420,1
|-1,2%
|2,1%
|0,2%
|8,4%
|24,0%
|75,8%
|Nasdaq
|29 670,95
|-1,0%
|4,1%
|1,9%
|17,5%
|36,6%
|109,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|69 902,25
|0,7%
|8,9%
|13,8%
|38,9%
|81,4%
|140,9%
|Hang Seng
|24 312,16
|-0,7%
|-0,4%
|-6,4%
|-5,1%
|1,4%
|-14,9%
|CSI 300
|4 931,39
|1,0%
|3,7%
|1,5%
|6,5%
|27,4%
|-3,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 934,67
|0,1%
|3,1%
|4,1%
|1,8%
|6,4%
|58,5%
|CAC
|8 430,79
|-0,2%
|3,3%
|6,0%
|3,5%
|9,7%
|26,5%
|FTSE
|10 508,61
|0,1%
|2,5%
|3,1%
|5,8%
|19,0%
|46,9%
|FTSE MIB
|52 595,23
|0,3%
|5,1%
|7,1%
|17,0%
|33,5%
|104,5%
|IBEX
|19 421,9
|1,3%
|7,1%
|10,2%
|12,2%
|39,6%
|111,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|138 901,3
|0,1%
|5,0%
|5,5%
|25,1%
|42,7%
|184,7%
|ATX
|6 568,68
|1,9%
|10,1%
|12,1%
|23,3%
|50,2%
|87,2%
|PX
|2 588,24
|0,2%
|2,7%
|2,1%
|-3,6%
|20,6%
|120,5%
|Magyar blue chipek
|OTP
|44 990
|1,4%
|12,1%
|9,5%
|28,2%
|68,2%
|168,4%
|Mol
|3 810
|-2,0%
|0,3%
|-4,6%
|29,6%
|28,7%
|59,1%
|Richter
|11 800
|-0,9%
|-0,2%
|-6,3%
|19,6%
|16,7%
|44,2%
|Magyar Telekom
|2 730
|1,0%
|0,8%
|8,8%
|52,3%
|52,5%
|551,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|80,65
|1,1%
|-13,9%
|-26,0%
|40,8%
|6,7%
|13,5%
|Brent
|79,67
|0,8%
|-14,4%
|-27,2%
|30,9%
|4,2%
|8,9%
|Arany
|4 348,25
|0,5%
|5,4%
|-4,5%
|0,5%
|28,4%
|145,2%
|Devizák
|EURHUF
|350,0750
|0,2%
|-1,6%
|-3,0%
|-8,8%
|-13,3%
|-1,4%
|USDHUF
|302,0622
|0,4%
|-1,9%
|-2,6%
|-7,6%
|-13,7%
|1,6%
|GBPHUF
|405,7300
|0,4%
|-1,9%
|-2,1%
|-7,9%
|-14,1%
|-2,4%
|EURUSD
|1,1590
|-0,2%
|0,3%
|-0,3%
|-1,3%
|0,5%
|-3,0%
|USDJPY
|160,4
|0,0%
|-0,1%
|1,1%
|2,3%
|10,5%
|45,5%
|GBPUSD
|1,3394
|-0,3%
|-0,1%
|0,4%
|-0,4%
|-0,9%
|-4,0%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|64 443,27
|-1,8%
|4,9%
|-18,5%
|-27,4%
|-38,4%
|69,2%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,5
|1,5%
|-1,0%
|-2,1%
|8,0%
|2,7%
|197,7%
|10 éves német állampapírhozam
|2,93
|-0,5%
|-4,7%
|-6,4%
|2,2%
|15,4%
|-1 324,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,21
|1,1%
|-6,2%
|-8,0%
|-24,2%
|-27,3%
|77,1%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: JÃ¶rg StÃ¶ber
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Van, aki még Buffettnél is nagyobb májer, szétkereste magát a SpaceX-en
Nem ér ennyit?