Megállapodott az USA és Irán, mutatjuk a piaci hatásokat

Eséssel reagált az olajpiac arra a hírre, hogy az Egyesült Államok és Irán megállapodást kötött a közel-keleti konfliktus lezárásáról. A Brent 78, a WTI 76 dollár alá esett.

A piacok elsősorban azt árazzák, hogy a békemegállapodás nyomán helyreállhatnak a térség olajszállításai, különösen a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros forgalma. A háború idején a szállítások jelentősen visszaestek, ami felfelé hajtotta az olajárakat és növelte az ellátásbiztonsággal kapcsolatos aggodalmakat.