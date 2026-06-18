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Megállapodott az USA és Irán, mutatjuk a piaci hatásokat
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Megállapodott az USA és Irán, mutatjuk a piaci hatásokat

Portfolio
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Donald Trump amerikai és Maszúd Pezeskján iráni elnök digitálisan aláírt egy szándéknyilatkozatot, amely egy állandó békemegállapodás kidolgozását célozza a két ország közötti háború lezárása érdekében. A bejelentés pozitív hangulatot hozott a piacokon, az amerikai részvényindexek határidős jegyzései emelkedtek annak ellenére, hogy a Federal Reserve jelezte, idén akár kamatemelésre is sor kerülhet. Ázsiában vegyes teljesítményt mutattak a tőzsdék, de a dél-koreai Kospi és a japán Nikkei új történelmi csúcsra emelkedett. Az európai tőzsdéken a nyitás után mérsékelt volt az öröm, nap közben pedig lefordultak az európai részvénypiacok.
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Kritikus évek jönnek, 50 ezer munkahelyet szüntet meg a Volkswagen

Átfogó stratégiai programot mutatott be a Volkswagen éves közgyűlésén Oliver Blume vezérigazgató. A vállalat célja, hogy 2030-ra a világ legvonzóbb autógyártójává váljon, miközben jelentősen javítaná nyereségességét és készpénztermelő képességét. A befektetők számára a legfontosabb üzenet, hogy a menedzsment a következő években a költségcsökkentésre, a hatékonyság javítására, az elektromos autókban megszerzett vezető pozíció megőrzésére és a tőkeallokáció szigorítására helyezi a hangsúlyt.

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Kritikus évek jönnek, 50 ezer munkahelyet szüntet meg a Volkswagen
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Esnek az autógyártó részvények

Alaposan elintézik ma az autógyártók részvényeit, a BMW tegnapi profit warningja után ma tovább zuhannak az árfolyamok. A BMW a tegnapi 8 százalékos zuhanás után további 5 százalékot esett ma, de 5,5 százalék mínuszban van a Mercedes, 5,3 százalékot esett a Stellantis, 3,2-t a Renault és 3 százalékot a Porsche.

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Vegyes mozgások

A kereskedési idő feléhez közeledve vegyes mozgásokat láthatunk az európai tőzsdéken, a német és a francia tőzsde is 0,2-0,4% pluszban áll, eközben a régiónk alulteljesít, 0,5-1,2%-os mínuszban állnak a régiós indexek. A BUX index fél százalékot veszített az értékéből, emögött az OTP mai gyenge teljesítménye áll, a bankrészvény a tegnapi rali után 1,3%-ot esett.

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Trump elindította a legújabb tőzsdei árfolyamrakétát

Jelentős emelkedéssel reagált az Intel árfolyama arra, hogy Donald Trump szerint az Apple megállapodott a vállalattal chipek amerikai tervezéséről és gyártásáról.

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Trump elindította a legújabb tőzsdei árfolyamrakétát
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Egy bennfentes nagy tételben adta az Opus részvényeit

Jelentős részvényértékesítésről számolt be az Opus Global. A társaság közlése szerint egy, a vezetői feladatokat ellátó személlyel szoros kapcsolatban álló személy június 17-én összesen 3,4 millió darab Opus-részvényt adott el. A tranzakció mérete alapján nagy valószínűséggel nem tőzsdei ügylet történt, mivel a papír aznapi forgalma ennek töredékét tette ki.

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Egy bennfentes nagy tételben adta az Opus részvényeit
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Nagy Opus részvénycsomagot adott el egy személy

Jelentős részvényértékesítésről számolt be az Opus Global. A társaság közlése szerint egy, a vezetői feladatokat ellátó személlyel szoros kapcsolatban álló személy június 17-én összesen 3,4 millió darab Opus-részvényt adott el. A tranzakció mérete alapján nagy valószínűséggel nem tőzsdei ügylet történt, mivel a papír aznapi forgalma ennek töredékét tette ki.

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Nagy Opus részvénycsomagot adott el egy személy
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Inkább emelkedés Európában

Mérsékelt emelkedéssel indították a napot a vezető európai tőzsdék, a német DAX 0,3, a francia CAC 0,1 százalék pluszban áll. A régiónkban vegyesek a mozgások, a cseh tőzsde 0,5, a magyar 0,2 százalékkal került feljebb, a lengyel piac viszont a tegnapi nagy rali után 0,7 százalékot esett.

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Kis plusz a magyar tőzsdén

A nyitás után nem sokkal pluszba lendült a BUX index, jelenleg 0,4%-kal áll följebb, mint a szerdai zárásban. A blue chipek közül a Mol, a Richter és a Magyar Telekom is mérsékelten emelkedik, eközben az OTP a tegnapi nagy rali után 0,2%-ot veszített az értékéből.

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Ilyen is van, esni is tud az SpaceX!

Érdekes nap volt tegnap a SpaceX piacán. Elon Musk űripari cége mióta tőzsdére ment, szinte csak emelkedni tudott. Az első napokban meredeken szárnyalt az árfolyam, mígnem aztán csütörtökön eljött az első csökkenő nap, sok befektető nyilvánvalóan profitot realizált.

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Ilyen is van, esni is tud az SpaceX!
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Tovább esik az olajár

Eséssel reagált az olajpiac arra a hírre, hogy az Egyesült Államok és Irán megállapodást kötött a közel-keleti konfliktus lezárásáról. A Brent 78, a WTI 76 dollár alá esett.

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A piacok elsősorban azt árazzák, hogy a békemegállapodás nyomán helyreállhatnak a térség olajszállításai, különösen a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros forgalma. A háború idején a szállítások jelentősen visszaestek, ami felfelé hajtotta az olajárakat és növelte az ellátásbiztonsággal kapcsolatos aggodalmakat.

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Őrült fordulat a tőzsdén - Mesterséges intelligenciával fog foglalkozni a cipőgyártó

39 százalékos emelkedéssel reagáltak a befektetők arra, hogy az egykor fenntartható cipőiről ismert Allbirds újabb lépést tett mesterséges intelligenciára épülő átalakulása felé.

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Őrült fordulat a tőzsdén - Mesterséges intelligenciával fog foglalkozni a cipőgyártó
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Goldman Sachs: Nem lesz minden a régi a Hormuzi-szoros újranyitása után

A Goldman Sachs szerint a Hormuzi-szoroson áthaladó olajforgalom a háború lezárása és a vízi útvonal újranyitása után sem feltétlenül tér vissza a korábbi szintekre. A befektetési bank elemzői úgy vélik, hogy a háború előtti forgalom mintegy 70 százaléka válhat az új normává, mivel a térség legnagyobb olajexportőrei az elmúlt hónapokban alternatív szállítási útvonalakat építettek ki és egyre kevésbé akarnak a stratégiai szűk keresztmetszettől függeni.

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Goldman Sachs: Nem lesz minden a régi a Hormuzi-szoros újranyitása után
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Jó a hangulat a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 1,2 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1 százalékot esett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,04 százalékos pluszban van, a Hang Seng 1,72 százalékot esett, míg a CSI 300 1,08 százalékkal került lejjebb.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,41 százalékot emelkedhet, a CAC 0,14 százalékot eshet, míg a FTSE 0,04 százalék mínuszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,58 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,78 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 1,18 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma reggel az MNB májusi nemzetközi tartalékokról szóló adata jelenik meg. Délután az Egyesült Államokból a heti munkanélkülisegély-kérelmek és a Philadelphia Fed-index érkezik, amelyek a munkaerőpiac és a feldolgozóipari hangulat állapotáról adhatnak friss képet. Csütörtök este Brüsszelben újabb uniós csúcstalálkozó kezdődik, az első, amelyen már Magyar Péter képviseli Magyarországot miniszterelnökként.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,9 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,1 százalékos eséssel a Hang Seng index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 52,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 19,6 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 40,8 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 492,55 -1,0% 3,2% 4,0% 7,1% 22,0% 52,2%
S&P 500 7 420,1 -1,2% 2,1% 0,2% 8,4% 24,0% 75,8%
Nasdaq 29 670,95 -1,0% 4,1% 1,9% 17,5% 36,6% 109,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 69 902,25 0,7% 8,9% 13,8% 38,9% 81,4% 140,9%
Hang Seng 24 312,16 -0,7% -0,4% -6,4% -5,1% 1,4% -14,9%
CSI 300 4 931,39 1,0% 3,7% 1,5% 6,5% 27,4% -3,3%
Európai részvényindexek              
DAX 24 934,67 0,1% 3,1% 4,1% 1,8% 6,4% 58,5%
CAC 8 430,79 -0,2% 3,3% 6,0% 3,5% 9,7% 26,5%
FTSE 10 508,61 0,1% 2,5% 3,1% 5,8% 19,0% 46,9%
FTSE MIB 52 595,23 0,3% 5,1% 7,1% 17,0% 33,5% 104,5%
IBEX 19 421,9 1,3% 7,1% 10,2% 12,2% 39,6% 111,2%
Régiós részvényindexek              
BUX 138 901,3 0,1% 5,0% 5,5% 25,1% 42,7% 184,7%
ATX 6 568,68 1,9% 10,1% 12,1% 23,3% 50,2% 87,2%
PX 2 588,24 0,2% 2,7% 2,1% -3,6% 20,6% 120,5%
Magyar blue chipek              
OTP 44 990 1,4% 12,1% 9,5% 28,2% 68,2% 168,4%
Mol 3 810 -2,0% 0,3% -4,6% 29,6% 28,7% 59,1%
Richter 11 800 -0,9% -0,2% -6,3% 19,6% 16,7% 44,2%
Magyar Telekom 2 730 1,0% 0,8% 8,8% 52,3% 52,5% 551,6%
Nyersanyagok              
WTI 80,65 1,1% -13,9% -26,0% 40,8% 6,7% 13,5%
Brent 79,67 0,8% -14,4% -27,2% 30,9% 4,2% 8,9%
Arany 4 348,25 0,5% 5,4% -4,5% 0,5% 28,4% 145,2%
Devizák              
EURHUF 350,0750 0,2% -1,6% -3,0% -8,8% -13,3% -1,4%
USDHUF 302,0622 0,4% -1,9% -2,6% -7,6% -13,7% 1,6%
GBPHUF 405,7300 0,4% -1,9% -2,1% -7,9% -14,1% -2,4%
EURUSD 1,1590 -0,2% 0,3% -0,3% -1,3% 0,5% -3,0%
USDJPY 160,4 0,0% -0,1% 1,1% 2,3% 10,5% 45,5%
GBPUSD 1,3394 -0,3% -0,1% 0,4% -0,4% -0,9% -4,0%
Kriptovaluták              
Bitcoin 64 443,27 -1,8% 4,9% -18,5% -27,4% -38,4% 69,2%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,5 1,5% -1,0% -2,1% 8,0% 2,7% 197,7%
10 éves német állampapírhozam 2,93 -0,5% -4,7% -6,4% 2,2% 15,4% -1 324,3%
10 éves magyar állampapírhozam 5,21 1,1% -6,2% -8,0% -24,2% -27,3% 77,1%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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