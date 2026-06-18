Megállapodott az USA és Irán, zuhan a SpaceX, mutatjuk a piaci hatásokat

A SpaceX részvényárfolyama már a második egymást követő napon gyengült a világtörténelem legnagyobb tőzsdei bevezetése után, miközben a vállalat pénzügyi tanácsadói egy legalább 20 milliárd dollár értékű kötvénykibocsátást készítenek elő.

Elon Musk rakéta-, műhold- és mesterségesintelligencia-vállalatának papírjai csütörtökön napközben akár 10,3 százalékos veszteségbe is süllyedtek, miután szerdán közel 5 százalékos mínuszban zártak.

Mindezek ellenére a SpaceX árfolyama még mindig nagyjából 30 százalékkal a 135 dolláros kibocsátási ár felett alakult az első teljes tőzsdei kereskedési hét végéhez közeledve.

A volatilitás várhatóan a következő időszakban sem mérséklődik, mivel a befektetők még csak most értékelik a bevételnövekedéssel kapcsolatos optimista várakozásokat, amelyek megvalósulása előtt egyelőre számos akadály áll. A Truist Wealth elemzése rámutat, hogy a legnagyobb tőzsdei kibocsátások esetében az első évben az első kereskedési nap záróárához képest mért átlagos maximális visszaesés eléri az 55 százalékot.

A kisbefektetők, akik az első napokban még nettó vásárlóként léptek fel a piacon, szerdára visszavonultak,

így a nap végén mindössze 2,3 millió dollárnyi nettó vételt regisztrált a Vanda Research. Csütörtökön a kereskedés első tíz percében már 3,5 millió dollárnyi nettó eladás mutatkozott, mielőtt a forgalom némileg stabilizálódott volna.

Andrew Beale, az Arete Research elemzője csütörtökön vételi ajánlással és 401 dolláros célárfolyammal indította el a papír elemzését, ami a jelenlegi szinthez képest több mint kétszeres emelkedési potenciált jelent. Beale előrejelzése szerint a vállalat 2030-ra meghaladhatja a 200 milliárd dolláros árbevételt, de arra is figyelmeztetett, hogy az űrszektor rendkívül kiszámíthatatlan, így az indítási anomáliák, a műszaki kihívások és a környezetvédelmi aggályok miatt a becsléseket komoly óvatossággal kell kezelni.

Eközben a SpaceX

már a jövő héten megkezdheti a tárgyalásokat a befektetőkkel egy legalább 20 milliárd dolláros kötvénykibocsátásról

– értesült a Bloomberg. A forrásból a vállalat azt a 20 milliárd dolláros áthidaló hitelt tervezi refinanszírozni, amely 2027 szeptemberében jár le, és amely a cég március végi, 29,1 milliárd dolláros hosszú lejáratú adósságállományának jelentős részét teszi ki. A társaság arról tájékoztatta a befektetőket, hogy mindhárom vezető hitelminősítőtől befektetési ajánlású osztályzatot kapott, ami kedvezőbb hitelfelvételi lehetőségeket biztosít számára. A tranzakciót a Bank of America, a Citigroup, a JPMorgan Chase, a Goldman Sachs és a Morgan Stanley koordinálja, amelyek korábban az áthidaló finanszírozást is nyújtották.

A SpaceX történelmi jelentőségű tőzsdére lépése a világ egyik legértékesebb tőzskén jegyzett vállalatévé emelte a céget, alapítóját pedig a világ első dollár-ezermilliárdosává tette. A Musk-féle xAI februári felvásárlása révén a mesterséges intelligencia piacára is belépő vállalat tőzsdei szereplése egyúttal

iránymutatásul szolgálhat az olyan versenytársak tervezett tőzsdei bevezetéseihez is, mint az Anthropic vagy az OpenAI.