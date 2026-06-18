Megindult a roham a használt elektromos autókért

Az iráni háború következtében megugró üzemanyagárak egész Európában fokozzák az új és a használt elektromos autók iránti keresletet, jóllehet egyes iparági szereplők arra figyelmeztetnek, hogy a benzinárak esetleges csökkenésével a lendület alábbhagyhat.

Májusban az új elektromos autók forgalomba helyezése 34 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest azon a 17 európai piacon, amely az Európai Unió és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) autóértékesítésének több mint 90 százalékát fedi le. A New Automotive kutatócsoport és az E-Mobility Europe adatai szerint

a tisztán elektromos modellek az új regisztrációk csaknem egynegyedét adták.

A kereslet növekedéséhez az üzemanyagárak mellett az is hozzájárul, hogy az autógyártók egyre megfizethetőbb elektromos modelleket vezetnek be a piacra, ezáltal fokozatosan csökken a vásárlás egyik legfőbb gátja, a belső égésű motorral szerelt járművekhez képest magasabb listaár. A kínai gyártók szintén intenzíven terjeszkednek, a BYD például a múlt héten mutatta be berlini rendezvényén a Dolphin G kisautót. Andy Palmer, a Nissan egykori vezérigazgató-helyettese, aki korábban a tömegpiacra szánt Leaf bevezetését irányította, úgy fogalmazott, hogy a kedvező árú, magas színvonalú kínai modellek egyértelműen ösztönzik a fogyasztói érdeklődést.

A Renault egyes piacain 50 százalékkal nőtt az elektromos járművekre leadott rendelésállomány a február végi háború kitörése óta – közölte Francois Provost vezérigazgató, hozzátéve, hogy az üzemanyagárak esetleges mérséklődésével a lendület is alábbhagyhat. Hasonlóan óvatosan nyilatkozott a Ford európai vezetője, Jim Baumbick is, aki szerint az érdeklődés hirtelen megugrása nem feltétlenül jelent tartós fordulatot.

A használt elektromos autók piaca szintén dinamikus fellendülést mutat. A francia OLX platformon a kínai márkák iránti kereslet májusban több mint a négyszeresére emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A német Carwow online autókereskedelmi portálon a konfigurációk és a vásárlási megkeresések alapján mért érdeklődés az elektromos modellek iránt 70-75 százalékos szinten stabilizálódott, szemben az év eleji, nagyjából 40 százalékos aránnyal. A cég németországi ügyvezetője, Philipp Sayler von Amende szerint ez már nem csupán átmeneti hatás, hanem tartós trend.

A használt elektromos autók ráadásul viszonylag olcsók, mivel a Tesla által 2023-ban elindított árcsökkentési hullám jelentősen lenyomta a használtautó árakat, jóllehet a növekvő kereslet hatására az árak mostanra lassú emelkedésnek indultak. A dán Bilbasen autóskereső platform idén tízszázalékos áremelkedésre számít a használt elektromos járművek szegmensében. Nagy-Britanniában a két-négy éves elektromos gépkocsik az eredeti áruk mintegy 33 százalékáért kelnek el, míg a hagyományos hajtáslánccal rendelkező modelleknél ez az arány 52 százalék a Cox Automotive adatai szerint.

Forrás: Reuters

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