GHA
Ghána 1 0 Panama
PAN
 Vége
L csoport
UZB
Üzbegisztán 1 3 Kolumbia
COL
 Vége
K csoport
CZE
Csehország Dél-Afrika
RSA
 Ma 18:00
A csoport
SUI
Svájc Bosznia-Hercegovina
BIH
 Ma 21:00
B csoport
  • Megjelenítés
Megindult a roham a használt elektromos autókért
Üzlet

Megindult a roham a használt elektromos autókért

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az iráni háború következtében megugró üzemanyagárak egész Európában fokozzák az új és a használt elektromos autók iránti keresletet, jóllehet egyes iparági szereplők arra figyelmeztetnek, hogy a benzinárak esetleges csökkenésével a lendület alábbhagyhat.

Májusban az új elektromos autók forgalomba helyezése 34 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest azon a 17 európai piacon, amely az Európai Unió és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) autóértékesítésének több mint 90 százalékát fedi le. A New Automotive kutatócsoport és az E-Mobility Europe adatai szerint

a tisztán elektromos modellek az új regisztrációk csaknem egynegyedét adták.

A kereslet növekedéséhez az üzemanyagárak mellett az is hozzájárul, hogy az autógyártók egyre megfizethetőbb elektromos modelleket vezetnek be a piacra, ezáltal fokozatosan csökken a vásárlás egyik legfőbb gátja, a belső égésű motorral szerelt járművekhez képest magasabb listaár. A kínai gyártók szintén intenzíven terjeszkednek, a BYD például a múlt héten mutatta be berlini rendezvényén a Dolphin G kisautót. Andy Palmer, a Nissan egykori vezérigazgató-helyettese, aki korábban a tömegpiacra szánt Leaf bevezetését irányította, úgy fogalmazott, hogy a kedvező árú, magas színvonalú kínai modellek egyértelműen ösztönzik a fogyasztói érdeklődést.

A Renault egyes piacain 50 százalékkal nőtt az elektromos járművekre leadott rendelésállomány a február végi háború kitörése óta – közölte Francois Provost vezérigazgató, hozzátéve, hogy az üzemanyagárak esetleges mérséklődésével a lendület is alábbhagyhat. Hasonlóan óvatosan nyilatkozott a Ford európai vezetője, Jim Baumbick is, aki szerint az érdeklődés hirtelen megugrása nem feltétlenül jelent tartós fordulatot.

Még több Üzlet

Hatalmas pofon a Google-nek: otthagyja őket a zseni, aki társaival elindította a mesterséges intelligencia forradalmát

Megjött a Fed kamatdöntése - Megremegtek a tőzsdék, esett az arany is

Kis pluszban zárt a BUX

A használt elektromos autók piaca szintén dinamikus fellendülést mutat. A francia OLX platformon a kínai márkák iránti kereslet májusban több mint a négyszeresére emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A német Carwow online autókereskedelmi portálon a konfigurációk és a vásárlási megkeresések alapján mért érdeklődés az elektromos modellek iránt 70-75 százalékos szinten stabilizálódott, szemben az év eleji, nagyjából 40 százalékos aránnyal. A cég németországi ügyvezetője, Philipp Sayler von Amende szerint ez már nem csupán átmeneti hatás, hanem tartós trend.

A használt elektromos autók ráadásul viszonylag olcsók, mivel a Tesla által 2023-ban elindított árcsökkentési hullám jelentősen lenyomta a használtautó árakat, jóllehet a növekvő kereslet hatására az árak mostanra lassú emelkedésnek indultak. A dán Bilbasen autóskereső platform idén tízszázalékos áremelkedésre számít a használt elektromos járművek szegmensében. Nagy-Britanniában a két-négy éves elektromos gépkocsik az eredeti áruk mintegy 33 százalékáért kelnek el, míg a hagyományos hajtáslánccal rendelkező modelleknél ez az arány 52 százalék a Cox Automotive adatai szerint.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Nemzetközi ÁFAváltozások 2026 Q2

Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló

PR cikk

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Döntött a Fed a kamatokról - Élesen reagál a forint árfolyama
Keményen üzent az új magyar rendőrfőkapitány: nincs olyan terület az országban, ahol ne csapna le a törvény
Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility