Távozik a Pfizer egyik vezetője

A Pfizer bejelentette, hogy Dave Denton pénzügyi igazgató augusztus 15-én távozik a vállalattól, és visszatér a fogyasztási cikkek szektorába. A hír hatására a gyógyszergyártó részvényei több mint 3 százalékos gyengüléssel indították a kereskedést.

Denton 2022-ben csatlakozott a Pfizerhez a Lowe's barkácsáruház-lánctól, azt megelőzően pedig közel két évtizeden át a CVS Health pénzügyi igazgatójaként dolgozott. Kinevezése óta a vállalat részvényárfolyama szinte a felére esett vissza, a befektetők ugyanis kétségbe vonják, hogy a felvásárlások és a belső fejlesztések képesek lesznek-e ellensúlyozni a kieső bevételeket.

A távozó pénzügyi vezető hivatali ideje alatt a Pfizer a koronavírus-vakcinákból és a vírusellenes készítményekből származó bevételeit agresszív akvizíciós stratégiára fordította. Ennek keretében megvásárolta a daganatos megbetegedések kezelésére szakosodott Seagent, a migréngyógyszereket fejlesztő Biohavent, valamint az elhízás elleni készítményeken dolgozó Metserát. Az ügyletek célja a Covid-termékek visszaeső értékesítésének ellensúlyozása, valamint a kulcsfontosságú gyógyszerek szabadalmi védettségének közelgő lejártára való felkészülés volt.

Az átmeneti időszakra a Pfizer Cecile Guegant, a globális biogyógyszerészeti üzletág pénzügyi alelnökét nevezte ki ideiglenes gazdasági igazgatónak. Guegan már húsz éve tölt be különböző pénzügyi pozíciókat a vállalatnál. A Pfizer közölte, hogy belső és külső jelölteket egyaránt keres az állandó utód megtalálására.

Louise Chen, a Scotiabank elemzője szerint

Denton távozása aggodalmat kelt a befektetők körében a vállalat 2026-os előrejelzései, az utódlási tervek és az időzítés miatt,

különösen mivel a Pfizer éppen most készül belépni a fogyasztószer-piacra. Albert Bourla vezérigazgató korábban azt a célt tűzte ki, hogy a társaság 2030-ra 20 milliárd dolláros többletbevételt érjen el, a növekedési pálya helyreállását pedig 2028 utánra várja.

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Forrás: Reuters

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