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Alkolholt ivott két légiutas-kísérő felszállás előtt, a légitársaság vezetőinek fizetése bánja
Üzlet

Alkolholt ivott két légiutas-kísérő felszállás előtt, a légitársaság vezetőinek fizetése bánja

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Tottori Micuko, a Japan Airlines vezérigazgatója önkéntes fizetéscsökkentést vállalt, miután két légiutas-kísérő megsértette a repülés előtti alkoholtilalomra vonatkozó szabályzatot. Az eset rávilágít a japán vállalati kultúra sajátos felelősségvállalási hagyományára, amely szerint a vezetők személyesen is viselik a beosztottak mulasztásainak következményeit - írja a Business Insider.

A légitársaság múlt pénteki bejelentése szerint a vezérigazgató

két hónapon keresztül a havi fizetése 30 százalékáról mond le,

mivel a vállalat az esetet "rendkívül súlyos vezetési mulasztásnak" minősítette. A biztonságért és a légiutas-kísérők tevékenységéért felelős két igazgató egy hónapra 20 százalékos, míg a többi igazgatósági tag és felsővezető 10 százalékos fizetéscsökkentést kap. Az érintett munkavállalók közül az egyiket elbocsátották, a másikat pedig felfüggesztették.

A beosztottak fegyelemsértése miatti vezetői fizetéscsökkentés bevett gyakorlatnak számít a japán vállalati kultúrában, sőt, súlyosabb esetekben a felsővezetők lemondása is elvárás lehet. Curtis Milhaupt, a Stanford Egyetem Jogi Karának Japán-szakértő professzora szerint ez nem a társasági alapszabályban rögzített kötelezettség, hanem egy olyan önkéntes gesztus, amellyel a vezető a személyes felelősségét fejezi ki.

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Az elmúlt időszakban több hasonló eset is történt. 2024 decemberében a Nomura Holdings befektetési bankcsoport vezérigazgatója, Okuda Kentaró kért bocsánatot és vállalt háromhónapos fizetéscsökkentést, miután egy korábbi alkalmazottját többek között emberölési kísérlet és rablás vádjával letartóztatták. 2025 januárjában pedig a japán MUFG Bank vezetői csökkentették a fizetésüket három hónapra, miután kiderült, hogy egy alkalmazottjuk mintegy 9 millió dollár értékű vagyontárgyat tulajdonított el az ügyfelek széfjeiből.

Milhaupt ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy ezek a lépések inkább szimbolikusak, semmint hatékonyak. A professzor szerint ezek a gesztusok egyszerűen a nyilvánosság felé közvetítik a felelősségvállalást. Hozzátette, hogy a vállalati visszaélések Japánban sem ritkábbak, mint a világ más részein, így kétséges, hogy a bűnbánó gesztusok valódi visszatartó erővel bírnak-e. A japán vállalati elszámoltathatóságnak mindenesetre minimális feltétele a fizetéscsökkentés és a nyilvános bocsánatkérés.

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