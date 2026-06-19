Alkolholt ivott két légiutas-kísérő felszállás előtt, a légitársaság vezetőinek fizetése bánja

A légitársaság múlt pénteki bejelentése szerint a vezérigazgató
két hónapon keresztül a havi fizetése 30 százalékáról mond le,
mivel a vállalat az esetet "rendkívül súlyos vezetési mulasztásnak" minősítette. A biztonságért és a légiutas-kísérők tevékenységéért felelős két igazgató egy hónapra 20 százalékos, míg a többi igazgatósági tag és felsővezető 10 százalékos fizetéscsökkentést kap. Az érintett munkavállalók közül az egyiket elbocsátották, a másikat pedig felfüggesztették.
A beosztottak fegyelemsértése miatti vezetői fizetéscsökkentés bevett gyakorlatnak számít a japán vállalati kultúrában, sőt, súlyosabb esetekben a felsővezetők lemondása is elvárás lehet. Curtis Milhaupt, a Stanford Egyetem Jogi Karának Japán-szakértő professzora szerint ez nem a társasági alapszabályban rögzített kötelezettség, hanem egy olyan önkéntes gesztus, amellyel a vezető a személyes felelősségét fejezi ki.
Az elmúlt időszakban több hasonló eset is történt. 2024 decemberében a Nomura Holdings befektetési bankcsoport vezérigazgatója, Okuda Kentaró kért bocsánatot és vállalt háromhónapos fizetéscsökkentést, miután egy korábbi alkalmazottját többek között emberölési kísérlet és rablás vádjával letartóztatták. 2025 januárjában pedig a japán MUFG Bank vezetői csökkentették a fizetésüket három hónapra, miután kiderült, hogy egy alkalmazottjuk mintegy 9 millió dollár értékű vagyontárgyat tulajdonított el az ügyfelek széfjeiből.
Milhaupt ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy ezek a lépések inkább szimbolikusak, semmint hatékonyak. A professzor szerint ezek a gesztusok egyszerűen a nyilvánosság felé közvetítik a felelősségvállalást. Hozzátette, hogy a vállalati visszaélések Japánban sem ritkábbak, mint a világ más részein, így kétséges, hogy a bűnbánó gesztusok valódi visszatartó erővel bírnak-e. A japán vállalati elszámoltathatóságnak mindenesetre minimális feltétele a fizetéscsökkentés és a nyilvános bocsánatkérés.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Veszélyes szabotázsakciók az európai fővárosban: orosz megrendelésre vehették célba a kormányfőt – Börtönt kaptak az elkövetők
Két fiatalt ítéltek börtönbüntetésre.
Egymás után indulnak el a gigantikus szupertankerek a Hormuzi-szorosban
A teljes forgalom 25 hajó lehetett ma.
Fordulat: belement Zelenszkij a békeközvetítésbe – Olyan ország kaphat szerepet, amire nem sokan számítottak
Nem európai és nem is közel-keleti államról van szó.
Több ezer embert tett dollármilliomossá Elon Musk
A SpaceX tőzsdére lépésével.
Itt a javaslat: befagyasztaná a polgármesteri fizetéseket a Tisza Párt
A költségtérítési jogosultságot is megszüntetné egy kormánypárti javaslat.
Nagy felvásárlásra készül a Richter amerikai partnere
10 milliárd dollárt meghaladó tranzakció jöhet.
Magyar Péter első EU-csúcsa: megnéztük, mit léphet a legfontosabb kérdésekben
A pénteki Checklistben egyenesen Brüsszelből tudósítunk.
Megmozdult a távoli szövetséges: hatalmas katonai segítség érkezik Ukrajnába
Hiába vannak több ezer kilométerre, rájuk is hatással van a háború.
A náci párttagkönyvek nyilvánossága: példa lehet az ügynökakták megnyitásához?
A múlttal való szembenézés kapcsán fontos mérföldkő lehet Magyarországon az ún. "ügynökakták" - idén október 22-ére tervezett - nyilvánosságra hozatala, amely az elmúlt időszakban kie
A dupla ingyenes készpénzfelvételi lehetőség sem tudja elhozni a készpénz újabb aranykorát
2026. február elsejétől havi két alkalommal legfeljebb 300 ezer forintot tud ingyen felvenni minden magyar egy bankszámlájáról. Vagyis megduplázták a jogszabályi ingyenes készpénzfelvételi le
A vidrák jelzik, ha a természet veszélyben van
A part menti ökoszisztémák romló állapotára gyakran csak akkor derül fény, amikor a károk már látványosak. A kutatók szerint azonban a vidrák korai jelzőrendszer
Work-life balance a munkajogban
Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h
Mindenkit szponzorál: utazó eSIM-ek
Miután a Raid Shadow Legends és a Betterhelp már vállalhatatlan lett, és VPN-je van mindenkinek, akit az influencerek befolyásolni tudnak, a legújabb (széleskörű) termék, ami mindenkit (té
Microsoft - kereskedés
Egy ideje már követem, mert tetszik a grafikonja. Most csak egy gyors posztot rakok ki arról, hogyan látom a chartot. Hétvégén, ha lesz időm, összehasonlítom a Facebookot és a Microsoftot, mert
Donald Trump is megirigyelné az EU láthatatlan vámjait
Papíron az Európai Unió a világ egyik legnagyobb vámuniója, ahol az áruk és szolgáltatások szabadon áramolhatnak. A valóságban azonban a tagállamok közötti eltérő szabályok, engedélyez
Információszabadság Magyarországon: egy NAIH állásfoglalás margójára
A NAIH állásfoglalást adott ki, amelyben egy gyakorlati, de rendszerszintű kérdésre reagál: hogyan érvényesül Magyarországon az Európa Tanács közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való ho
Magyar Péter első EU-csúcsa: megnéztük, mit léphet a legfontosabb kérdésekben
A pénteki Checklistben egyenesen Brüsszelből tudósítunk.
Biztos, hogy egy dokumentum, file hiteles? Honnan tudhatod ezt a deepfake korában?
A Netlock tulajdonosaival, Somkuti Andrással és Lévai Bálinttal beszélgettünk.
Vaskos gazdaságpolitikai hibák eredményei az árstopok – Mit tehet a Tisza?
Sokat tanulhatunk ezekből az intézkedésekből.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.