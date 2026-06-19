Az időjárás miatt drágult egy hónapos csúcsra a kakaó

Az El Niño időjárási jelenség miatti aggodalmak jelentősen megemelték a kakaó árfolyamát a londoni tőzsdén, miközben a kávé- és a cukorpiacon vegyes elmozdulások jellemezték a kereskedést a hét végén.

A londoni ICE tőzsdén

a kakaó határidős jegyzése pénteken 3 százalékos emelkedéssel,

tonnánként 3294 fonton zárt, a nap folyamán pedig az egyhavi csúcsot jelentő 3309 fontos szintet is elérte. A jegyzés heti szinten közel 15 százalékkal drágult, mivel a piaci szereplők egyre jobban tartanak attól, hogy a 2026/27-es szezon nyugat-afrikai főtermése jelentősen elmarad az ideitől. Az El Niño okozta kedvezőtlen időjárási kilátások tovább fokozták a kínálati aggodalmakat.

A robusta kávé ára pénteken 1 százalékkal csökkent, így tonnánként 3592 dolláron zárt, ám heti szinten ezzel együtt is csaknem 2 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést. Az árakat ebben a szegmensben is az El Niño hatásaitól való félelem tartotta magasan, mivel a száraz időjárás a két meghatározó robusta-termelő ország, Vietnam és Indonézia hozamát is veszélyezteti, ami tovább szűkítheti a globális kínálatot a következő szezonban.

A fehércukor ára 0,8 százalékkal tonnánként 441,80 dollárra csökkent, amivel heti szinten közel 1 százalékos veszteséget könyvelhetett el. A visszaesést elsősorban az energiaárak csökkenése váltotta ki. A kereskedők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az árcsökkenés mozgástere korlátozott maradhat, mert a jelenlegi árszint számos országban már nem fedezi a termelési költségeket, miközben az El Niño a terméskilátásokat is negatívan befolyásolhatja.

Forrás: Reuters

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