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Üzlet

Berobbant a nyár, hatalmas dugók alakultak ki az utakon

Portfolio
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Több kritikus ponton is komoly közlekedési nehézségek alakultak ki az országban, olvasható az Útinform összefoglalójóban.

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, az erős teherforgalom miatt Bicske illetve Biatorbágy térségében szakaszos lassulások alakultak ki a külső sávon.

Tata térségében is inkább a tehergépjárművek torlódnak, 3-4 km-es a kamionsor.

Ráadásul egy baleset is nehezíti az előrejutást. Ugyancsak a Budapest felé vezető oldalon, Óbarok térségében, az átterelt, belső sávban négy gépjármű ütközött össze. A sérült járműveket ki lehet kerülni, de több km-es torlódás alakult ki. Az esemény miatt a Hegyeshalom felé vezető oldalon is lezárták a belső sávot. 

Az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Bag térségében felborult egy személyautó. A 44-es km-nél a belső sávot zárták le. 3-4 km-es torlódás alakult ki. A nézelődők miatt az ellenkező irányban is több km-en araszolnak az autósok. 

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Az M7-es autópályán, a Balaton irányába elindult a nyaralni készülők első hulláma, ezért Törökbálint és Martonvásár között szakaszosan torlódik a kocsisor.

A 31-es főúton, Mende közelében egy motoros árokba hajtott. A 37-es km-nél félpályán engedik a járműveket. 

A 71-es főúton, Balatonakali határában két személyautó ütközött össze. Az 53-as km-nél a fél útpályát lezárták. 

Az 510-es főúton, Taksony átkelési szakaszán két személyautó karambolozott. A 22-es km-nél a sérült járművek útszűkületet okoznak.   A 4-es főúton, Szolnokon, a Szent István Tisza-hídon a dilatációs szerkezetet javítják. A 99-es km-nél a fél útpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat. Mindkét irányban torlódnak a járművek. 5-10 perces a menetidő növekedés. Jelentős a torlódás az 52-es főúton is, Fülöpszállás és Solt között, ahol több szakaszon útépítők dolgoznak. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban lassú az előrejutás. A teljes szakasz megtételéhez akár 20 perccel is több idő kellhet.

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