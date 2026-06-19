Berobbant a nyár, hatalmas dugók alakultak ki az utakon
Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, az erős teherforgalom miatt Bicske illetve Biatorbágy térségében szakaszos lassulások alakultak ki a külső sávon.
Tata térségében is inkább a tehergépjárművek torlódnak, 3-4 km-es a kamionsor.
Ráadásul egy baleset is nehezíti az előrejutást. Ugyancsak a Budapest felé vezető oldalon, Óbarok térségében, az átterelt, belső sávban négy gépjármű ütközött össze. A sérült járműveket ki lehet kerülni, de több km-es torlódás alakult ki. Az esemény miatt a Hegyeshalom felé vezető oldalon is lezárták a belső sávot.
Az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Bag térségében felborult egy személyautó. A 44-es km-nél a belső sávot zárták le. 3-4 km-es torlódás alakult ki. A nézelődők miatt az ellenkező irányban is több km-en araszolnak az autósok.
Az M7-es autópályán, a Balaton irányába elindult a nyaralni készülők első hulláma, ezért Törökbálint és Martonvásár között szakaszosan torlódik a kocsisor.
A 31-es főúton, Mende közelében egy motoros árokba hajtott. A 37-es km-nél félpályán engedik a járműveket.
A 71-es főúton, Balatonakali határában két személyautó ütközött össze. Az 53-as km-nél a fél útpályát lezárták.
Az 510-es főúton, Taksony átkelési szakaszán két személyautó karambolozott. A 22-es km-nél a sérült járművek útszűkületet okoznak. A 4-es főúton, Szolnokon, a Szent István Tisza-hídon a dilatációs szerkezetet javítják. A 99-es km-nél a fél útpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat. Mindkét irányban torlódnak a járművek. 5-10 perces a menetidő növekedés. Jelentős a torlódás az 52-es főúton is, Fülöpszállás és Solt között, ahol több szakaszon útépítők dolgoznak. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban lassú az előrejutás. A teljes szakasz megtételéhez akár 20 perccel is több idő kellhet.
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