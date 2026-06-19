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Csendben terjedhet az ebola a kongói táborokban, ijesztően megugrott egy hét alatt a halottak száma
Üzlet

Csendben terjedhet az ebola a kongói táborokban, ijesztően megugrott egy hét alatt a halottak száma

Portfolio
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A Kongói Demokratikus Köztársaság északkeleti részén fekvő egyik menekülttáborban május eleje óta legalább harmincan haltak meg. A tábor illetékesei szerint ilyen mértékű halálozásra korábban még nem volt példa, és azt jelzi, hogy az ebola gyorsan terjed a területen.

A Buniában található Kigonze tábor az ebolajárvány gócpontjában fekszik. A halálesetek okát egyelőre nem sikerült hivatalos vizsgálatokkal megerősíteni, mivel a betegek és hozzátartozóik csütörtökig elutasították mind az élők, mind az elhunytak tesztelését. Az áldozatoknál ugyanakkor kivétel nélkül az ebolára jellemző tünetek, így fejfájás, láz és hányás jelentkeztek. A tábor szóvivője elmondta, hogy

míg korábban havonta mindössze egy-három halálesetet regisztráltak, most egyetlen hét leforgása alatt tíz embert kellett eltemetniük.

A több mint tizenötezer embernek otthont adó táborban kialakult helyzet felerősíti azokat a félelmeket, amelyek szerint a vírus észrevétlenül terjedhet Kelet-Kongó több mint ötmillió belső menekültje körében. A Caritas segélyszervezet munkatársai szerdán több, lepedővel letakart holttestet láttak a táborban, és védőruhába öltözött egészségügyi dolgozók fertőtlenítették a holttesteket. A szóvivő tájékoztatása szerint az egészségügyi szakemberek végül öt áldozattól tudtak mintát venni, amelyek laboratóriumi eredményeire még várnak.

Négy segélyszervezeti munkatárs szerint a hirtelen megugrott halálozási számok rávilágítanak arra, hogy

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a helyi közösségek védtelenebbé váltak az ebolához hasonló járványokkal szemben.

Ennek fő oka, hogy a nemzetközi adományozók, köztük a Trump elnök vezette Amerikai Egyesült Államok, jelentősen csökkentették a víz-, szanitációs és higiéniás (WASH) programok támogatását. Az ENSZ adatai szerint Kongóban a nyilvános illemhelyek és a kézmosóállomások finanszírozása 2024 és 2025 között több mint a felére, mintegy 38 millió dollárra esett vissza, miközben az idei évre meghirdetett 80 millió dolláros támogatási igénynek mindössze a 21 százaléka teljesült.

Washington 2024-ben még több mint 60 millió dollárral támogatta a kongói WASH-programokat. A Trump-adminisztráció azzal indokolta a forrásmegvonásokat, hogy a forrásokat közvetlenül a "kiemelten életmentő humanitárius segítségnyújtásra" kívánják összpontosítani, így több mint 375 millió dollárt különítettek el kifejezetten az ebola elleni küzdelemre.

A támogatáscsökkentések hatása azonban már érezhető a helyszínen. A Mercy Corps humanitárius szervezet tavaly még 82 vízcsapot és több mint 400 nyilvános illemhelyet tartott fenn, amelyeket 125 ezer menekült használt, idén viszont már csak hat csap működik, nyilvános illemhely egy sem üzemel, és a korábbi töredékét, kevesebb mint 19 ezer embert tudnak ellátni.

Kigonzében nagylétszámú családok kénytelenek osztozni az egymástól alig egy méterre felállított műanyag sátrakon, a gyermekek pedig mezítláb járnak a poros utcákon. Kongóban több száz hasonló menekülttábor működik, amelyek közül néhányban százezernél is többen zsúfolódnak össze.

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