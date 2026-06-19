Csökkenéssel búcsúztatja a hetet a BUX

Az európai tőzsdéken inkább negatív a hangulat a magyar tőzsde zárása időpontjában, miközben az amerikai tőzsdéken kereskedési szünnap van, a BUX is csökkenéssel fejezte be a pénteki kereskedést.

Ma a BUX-index 0,6 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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A BUX úgy esett, hogy a blue chipek többsége emelkedett, a Mol, a Magyar Telekom és a Richter árfolyama pluszban zárt, miközben csak az OTP árfolyama esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapeknél ma vegyes volt a kép, a közepes méretű vállalatok részvényei közül 8 árfolyama emelkedett, 8 pedig esett. A legnagyobb mértékben a 4iG árfolyama emelkedett, 2,4 százalékkal került feljebb, az MBH JZB papírja viszont ma a leggyengébb volt, 4,1 százalékkal került lejjebb a részvényeinek az árfolyama.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 18,5 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Magyar Telekom, a Richter és az Opus részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

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