Drasztikus lépésre készül a Mercedes-Benz, megszűnhet a munkavállalók védettsége

A stuttgarti autógyártó HR-vezérigazgatója, Britta Seeger elmondta,

hogy a szakszervezeti vezetőkkel folytatott egyeztetések a 2034-ig érvényes munkaügyi keretmegállapodás módosítását eredményezhetik.

A vállalaton belül ZuSi (Zukunftssicherung, vagyis jövőbiztosítás) néven ismert megállapodás jelenleg kizárja a működési okokból történő kötelező létszámleépítést a Mercedes németországi gyáraiban, így a létszámcsökkentést eddig csak önkéntes alapon – például végkielégítésekkel, korengedményes nyugdíjazással vagy a természetes fluktuáció révén – hajthatták végre.

A keretmegállapodás gyökerei egy 1997-es foglalkoztatási megállapodásig nyúlnak vissza, amelyet azóta többször megújítottak, legutóbb pedig 2025-ben hosszabbítottak meg 2034 végéig. Seeger hangsúlyozta, hogy a vállalatnak alaposan meg kell vizsgálnia, vajon mindent megtett-e a németországi tevékenységek versenyképességének javítása érdekében.

Az iparági nyomás mértékét jól érzékelteti, hogy a versenytárs BMW az idei évre vonatkozóan az autóipari szegmens üzemi marzsának drasztikus, akár 1 százalékra történő visszaesésére figyelmeztetett, a korábban jelzett, akár 6 százalékos szinttel szemben. A bajor gyártó ráadásul a már korábban bejelentetteken felül további költségcsökkentési intézkedéseket tervez, ami jól mutatja, hogy a piaci visszaesés milyen gyorsan kényszeríti mélyreható szerkezetátalakításra még a legstabilabb piaci szereplőket is.

A Mercedes a mesterséges intelligencia alkalmazásában látja a termelékenység növelésének kulcsát. Seeger szerint az AI nem csupán a létszámcsökkentés eszköze, hanem alapjaiban formálja át a vállalaton belüli munkavégzést. Jelenleg a munkatársak mintegy 60 százaléka használ napi szinten mesterségesintelligencia-alapú megoldásokat a másfél évvel ezelőtti 30 százalékhoz képest, az év végére pedig a 70 százalékos arány elérése a cél. Bizonyos részlegeken ez az arány már most elérte a száz százalékot.

A Mercedes az első negyedévben 4,1 százalékos autóipari üzemi marzsot realizált az egy évvel korábbi 7,3 százalék után, ami ugyanakkor kedvezőbb lett az elemzők által vártnál, így a visszaesés kevésbé bizonyult meredeknek. A vállalat az új modellek piacra lépésének és a stabil rendelésállománynak köszönhetően az év második felében már javuló teljesítményre számít.

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