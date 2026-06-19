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Drasztikus lépést tett Norvégia: kitiltják a mesterséges intelligenciát az iskolákból
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Drasztikus lépést tett Norvégia: kitiltják a mesterséges intelligenciát az iskolákból

Portfolio
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Norvégia gyakorlatilag betiltja a generatív mesterségesintelligencia-eszközök használatát az általános iskolákban, míg az idősebb diákok esetében szigorú korlátozásokat vezet be a tanulásra gyakorolt negatív hatások megelőzése érdekében.
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Jonas Gahr Støre miniszterelnök egy pénteki sajtótájékoztatón jelentette be, hogy

az új szabályozás már az idei, augusztus végén induló tanévtől életbe lép.

A kormányfő úgy véli, a mesterséges intelligencia használata miatt fennáll a veszélye annak, hogy a kisgyermekek alapvető lépéseket hagynak ki a tanulási folyamatban. Støre hangsúlyozta, hogy az iskolákban a legfontosabb feladat továbbra is az írás, az olvasás és a számolás elsajátítása.

A rendelkezés értelmében az elsőtől a hetedik osztályig terjedő korcsoportba tartozó, 6 és 13 év közötti tanulók főszabály szerint egyáltalán nem használhatnak mesterségesintelligencia-alapú eszközöket. A 14–16 éves korosztály tagjai már óvatosan, tanári felügyelet mellett alkalmazhatják ezeket a technológiákat, a 17–19 éves középiskolások pedig a megfelelő és tudatos használat elsajátításával készülhetnek fel a továbbtanulásra, valamint a munkaerőpiacra.

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Ez a döntés egy átfogóbb oktatáspolitikai fordulat részét képezi. Mivel Norvégiában az elmúlt években romlottak a tanulmányi eredmények, a kormány már 2024-ben kitiltotta az okostelefonokat az iskolákból, és megerősítette a pedagógusok fegyelmezési jogköreit. Az ország egyébként már az 1990-es évektől elkezdte bevezetni a számítógépeket az osztálytermekbe, a 2010-es évektől pedig a táblagépeket, amivel fokozatosan háttérbe szorultak a hagyományos tankönyvek és a kézírás.

A kormány pénteki bejelentése szerint egyúttal olyan törvényjavaslatot is benyújtanak, amely a nyomtatott tankönyvek használatának visszaállítását és finanszírozását célozza meg, megfordítva ezzel a digitalizációs és táblagépes trendet. Norvégia emellett áprilisban – az Ausztrália által elindított nemzetközi kezdeményezéshez csatlakozva – bejelentette, hogy a 16 év alattiak számára megtiltja a közösségi média használatát.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

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