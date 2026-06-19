Drasztikus lépést tett Norvégia: kitiltják a mesterséges intelligenciát az iskolákból

Norvégia gyakorlatilag betiltja a generatív mesterségesintelligencia-eszközök használatát az általános iskolákban, míg az idősebb diákok esetében szigorú korlátozásokat vezet be a tanulásra gyakorolt negatív hatások megelőzése érdekében.

Követeléskezelési trendek 2026 A Portfolio és az EOS közös szervezésű félnapos konferenciája a kintlévőség-kezelés egyik fontos hazai szakmai eseménye, amelyet immár 11. éve rendezünk meg. Idén szeptemberben kiemelt figyelmet fordítunk azokra a témákra, amelyek jelenleg leginkább formálják a szakmát: a változó gazdaságpolitikai környezet hatásaira, az új szabályozási kihívásokra, az AI, digitalizáció és automatizáció lehetőségeire.

Jonas Gahr Støre miniszterelnök egy pénteki sajtótájékoztatón jelentette be, hogy

az új szabályozás már az idei, augusztus végén induló tanévtől életbe lép.

A kormányfő úgy véli, a mesterséges intelligencia használata miatt fennáll a veszélye annak, hogy a kisgyermekek alapvető lépéseket hagynak ki a tanulási folyamatban. Støre hangsúlyozta, hogy az iskolákban a legfontosabb feladat továbbra is az írás, az olvasás és a számolás elsajátítása.

A rendelkezés értelmében az elsőtől a hetedik osztályig terjedő korcsoportba tartozó, 6 és 13 év közötti tanulók főszabály szerint egyáltalán nem használhatnak mesterségesintelligencia-alapú eszközöket. A 14–16 éves korosztály tagjai már óvatosan, tanári felügyelet mellett alkalmazhatják ezeket a technológiákat, a 17–19 éves középiskolások pedig a megfelelő és tudatos használat elsajátításával készülhetnek fel a továbbtanulásra, valamint a munkaerőpiacra.

Ez a döntés egy átfogóbb oktatáspolitikai fordulat részét képezi. Mivel Norvégiában az elmúlt években romlottak a tanulmányi eredmények, a kormány már 2024-ben kitiltotta az okostelefonokat az iskolákból, és megerősítette a pedagógusok fegyelmezési jogköreit. Az ország egyébként már az 1990-es évektől elkezdte bevezetni a számítógépeket az osztálytermekbe, a 2010-es évektől pedig a táblagépeket, amivel fokozatosan háttérbe szorultak a hagyományos tankönyvek és a kézírás.

A kormány pénteki bejelentése szerint egyúttal olyan törvényjavaslatot is benyújtanak, amely a nyomtatott tankönyvek használatának visszaállítását és finanszírozását célozza meg, megfordítva ezzel a digitalizációs és táblagépes trendet. Norvégia emellett áprilisban – az Ausztrália által elindított nemzetközi kezdeményezéshez csatlakozva – bejelentette, hogy a 16 év alattiak számára megtiltja a közösségi média használatát.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio