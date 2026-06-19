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Egymás után indulnak el a gigantikus szupertankerek a Hormuzi-szorosban
Üzlet

Egymás után indulnak el a gigantikus szupertankerek a Hormuzi-szorosban

Portfolio
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Az amerikai–iráni megállapodást követően fokozatosan újraindul a kereskedelmi hajóforgalom a Hormuzi-szorosban. A Kpler árupiaci adatszolgáltató adatai szerint csütörtökön legalább húsz olajszállító tanker haladt át a stratégiai jelentőségű vízi úton, míg a teljes forgalom elérte a huszonöt hajót - tudósított a Cnbc.

A tankerforgalom csütörtökön érte el a legmagasabb szintet június 2-a óta, bár ez a volumen még mindig messze elmarad a konfliktus előtti időszaktól, amikor naponta több mint száz hajó, köztük tucatnyi tanker kelt át a szoroson. A forgalom azután élénkült meg, hogy az amerikai haditengerészet feloldotta az Irán elleni blokádot, Teherán pedig hatvan napra vámmentes áthaladást biztosított a Hormuzi-szorosban.

A Kpler adatai szerint csütörtökön három szaúd-arábiai és egy egyesült arab emírségekbeli szupertanker is áthajózott a térségen. Ezek az úgynevezett VLCC-k (nagyon nagy nyersolajszállító tankerek) akár kétmillió hordó nyersolajat is képesek szállítani. Emellett öt, olajjal megrakott iráni szupertanker is elhagyta a régiót pénteken, miután a hajókon ismét bekapcsolták a konfliktus alatt üzemen kívül helyezett automata helyzetjelző rendszereket.

A Kpler elemzői pénteki jelentésükben rámutattak, hogy

a kétirányú hajóforgalom az iráni nyersolaj-kereskedelem fokozatos normalizálódására utal.

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A csütörtöki forgalom ráadásul kiegyensúlyozott képet mutatott, mivel tizenhárom hajó nyugat-keleti, tizenkettő pedig kelet-nyugati irányban haladt át.

Figyelemre méltó, hogy a csütörtökön áthaladó hajók közül tizennyolc az Irán által kijelölt útvonalat használta, és mindössze egyetlen jármű követte a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) által előírt hajózási útvonalat. Hat hajó útvonalát ugyanakkor nem sikerült pontosan azonosítani.

A megállapodás mindemellett nyitott kérdéseket is felvet a szoros jövőbeli igazgatásával kapcsolatban. A hatvannapos vámmentes időszak lejárta után ugyanis Irán tárgyalásokat kezd Ománnal és az Öböl menti államokkal a Hormuzi-szoros üzemeltetéséről, ami nem zárja ki, hogy a jövőben átkelési díjakat vezetnek be.

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