Egymás után indulnak el a gigantikus szupertankerek a Hormuzi-szorosban

A tankerforgalom csütörtökön érte el a legmagasabb szintet június 2-a óta, bár ez a volumen még mindig messze elmarad a konfliktus előtti időszaktól, amikor naponta több mint száz hajó, köztük tucatnyi tanker kelt át a szoroson. A forgalom azután élénkült meg, hogy az amerikai haditengerészet feloldotta az Irán elleni blokádot, Teherán pedig hatvan napra vámmentes áthaladást biztosított a Hormuzi-szorosban.
A Kpler adatai szerint csütörtökön három szaúd-arábiai és egy egyesült arab emírségekbeli szupertanker is áthajózott a térségen. Ezek az úgynevezett VLCC-k (nagyon nagy nyersolajszállító tankerek) akár kétmillió hordó nyersolajat is képesek szállítani. Emellett öt, olajjal megrakott iráni szupertanker is elhagyta a régiót pénteken, miután a hajókon ismét bekapcsolták a konfliktus alatt üzemen kívül helyezett automata helyzetjelző rendszereket.
A Kpler elemzői pénteki jelentésükben rámutattak, hogy
a kétirányú hajóforgalom az iráni nyersolaj-kereskedelem fokozatos normalizálódására utal.
A csütörtöki forgalom ráadásul kiegyensúlyozott képet mutatott, mivel tizenhárom hajó nyugat-keleti, tizenkettő pedig kelet-nyugati irányban haladt át.
Figyelemre méltó, hogy a csütörtökön áthaladó hajók közül tizennyolc az Irán által kijelölt útvonalat használta, és mindössze egyetlen jármű követte a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) által előírt hajózási útvonalat. Hat hajó útvonalát ugyanakkor nem sikerült pontosan azonosítani.
A megállapodás mindemellett nyitott kérdéseket is felvet a szoros jövőbeli igazgatásával kapcsolatban. A hatvannapos vámmentes időszak lejárta után ugyanis Irán tárgyalásokat kezd Ománnal és az Öböl menti államokkal a Hormuzi-szoros üzemeltetéséről, ami nem zárja ki, hogy a jövőben átkelési díjakat vezetnek be.
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