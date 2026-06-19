Elképesztő jegyárak a foci-vb-n: van meccs, amire napok alatt duplájára drágult a belépő

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) a korábbi tornákhoz képest lényegesen agresszívebb értékesítési stratégiát követ, így egyebek mellett

dinamikus árazást, szakaszos jegykibocsátást és saját viszonteladói platformot is bevezetett.

A szervezet a világbajnokságok történetének rekordbevételére, mintegy 11 milliárd dollárra számít, emiatt viszont több szurkolói szervezet azzal vádolja a szövetséget, hogy a profitszerzést a megfizethetőség és a szurkolói élmény elé helyezi.

A nyitó héten a csoportmérkőzések átlagos jegyára a SeatGeek viszonteladói platformon elérte a 750 dollárt, ami már az amerikaifutball-bajnokság (NFL) rájátszásának árszínvonalával vetekszik. Június 12. óta a találkozók 84 százalékánál emelkedtek az árak. Az Egyesült Államok Paraguay feletti győzelmét követően a Seattle-ben rendezendő amerikai mérkőzésre 68 százalékkal, 2314 dollárra ugrottak a jegyárak, míg a Los Angeles-i USA–Törökország összecsapás belépői 105 százalékkal drágultak meg néhány nap alatt. A Miamiban rendezendő Kolumbia–Portugália mérkőzésre átlagosan 2573 dollárért lehet bejutni, miközben a legolcsóbbnak a houstoni Zöld-foki Köztársaság–Szaúd-Arábia csoportmeccs számít, 236 dolláros átlagárral.

A FIFA saját viszonteladói platformja a vevőktől és az eladóktól egyaránt 15-15 százalékos jutalékot von le, amit az iparági elemzők rendkívül magasnak tartanak. Michael Johnson, az S&P Global elemzője rámutatott, hogy felmerült a gyanú, miszerint a szövetség az értékesítetlen jegyeket közvetlenül a másodlagos piacokra csatornázza át. Ez mesterséges hiányt idéz elő, ami mind az elsődleges, mind a másodlagos piacon felfelé hajtja az árakat. A FIFA egyelőre nem reagált a megkeresésekre.

Alex Bird, a Ticket-Compare.com szerkesztője szerint a magas alapárak megszabásával eredetileg a jegyüzérkedést próbálták megfékezni, ám a szakaszos értékesítés a kínálat korlátozása miatt végül csak tovább növelte az árakat. Ez a helyzet leginkább a helyi szurkolókat sújtja, akik jellemzően az utolsó pillanatban, a másodlagos piacon próbálnak belépőhöz jutni, szemben a külföldi látogatókkal, akik a repülőjegyük és a szállásuk lefoglalásával egy időben, jó előre megvásárolták a jegyeket.

Bizonyos rendező városok kevésbé patinás csapatokat kaptak, így például San Francisco és Atlanta számít a legolcsóbb helyszínnek. A magas árak és a kevésbé vonzó párosítások, mint például Jordánia, Algéria vagy Csehország mérkőzései miatt ráadásul éppen ezekben a stadionokban számítanak a legtöbb üres helyre a szervezők.

Címlapkép forrása: Tom Weller/picture alliance via Getty Images