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Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
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Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára

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Szombaton folytatódik a csökkenő tendencia a hazai benzinkutakon, olyannyira, hogy a friss árak már bőven a védett áras rendszer szintjei alá eshetnek. Magyar Péter miniszterelnök szerdán bejelentette, hogy a kormány kezdeményezi a védett üzemanyagár rendszerének kivezetést, a vonatkozó javaslatról jövő kedden döntenek.

A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7, a gázolaj bruttó 10 forinttal kerül majd kesevebbe szombattól.

2026.06.19-én az átlagárak a következők:

95-ös benzin: 592 Ft/liter

Gázolaj: 614 Ft/liter

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A friss árak tehát már bőven a védett áras rendszer alá eshetnek.

Érdekesség, hogy a tegnapi bejelentés szerint ma, azaz 06.19-én még 620 forintos benzin és 632 forintos dízelárak lennének elméletileg az átlagos értékek. A kiskereskedelmi árképzés azonban az egyes kutak döntése, és sok helyen lehetett hallani, hogy már tegnap valóban a védett áras szint alatt lehetett tankolni egyes töltőállomásokon.

Egyelőre hivatalosan még a rögzített árakon tankolnak a hazai autósok, de már csak napjai vannak hátra a rendszernek.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, jövő héten kedden tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az Országgyűlés. Az előterjesztés lehetőséget adna a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy

rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát.

Az iráni béketárgyalások hírére beszakadt az olajár és tovább erősödött a forint, ezek hatására Magyarországon meredeken csökkenni kezdett a benzin és a gázolaj piaci ára, így a piaci és a védett árak közötti különbség március közepe óta nem látott szintre szűkült.

Ez azt jelenti, hogy

a rendszer kivezetése a következő időszakban várhatóan jóval kisebb terhet okoz a magyar autósoknak, mint amekkorát az elmúlt időszakban bármikor okozott volna.

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