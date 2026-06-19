Kisiklott egy metró Isztambulban

Péntek este, a délutáni csúcsforgalomban kisiklott egy metrószerelvény Isztambulban, a Kadiköy és a Sabiha Gökçen repülőtér közötti vonalon. A balesetet az eddigi információk szerint váltóhiba okozta.

Az Anadolu török állami hírügynökség jelentése szerint az

utasokat biztonságban kimenekítették a szerelvényből,

majd a metróalagúton keresztül, gyalogosan jutottak el a legközelebbi buszmegállókig.

A baleset helyszínére azonnal nagy erőkkel vonultak ki a mentőegységek és az orvosi csapatok a sérültek ellátására.

A közösségi médiában megosztott felvételeken jól látható, ahogy a balesetet szenvedett utasok egymást segítve hagyták el a kisiklott kocsikat.

Forrás: Reuters

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