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Kisiklott egy metró Isztambulban
Üzlet

Kisiklott egy metró Isztambulban

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Péntek este, a délutáni csúcsforgalomban kisiklott egy metrószerelvény Isztambulban, a Kadiköy és a Sabiha Gökçen repülőtér közötti vonalon. A balesetet az eddigi információk szerint váltóhiba okozta.

Az Anadolu török állami hírügynökség jelentése szerint az

utasokat biztonságban kimenekítették a szerelvényből,

majd a metróalagúton keresztül, gyalogosan jutottak el a legközelebbi buszmegállókig.

A baleset helyszínére azonnal nagy erőkkel vonultak ki a mentőegységek és az orvosi csapatok a sérültek ellátására.

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A közösségi médiában megosztott felvételeken jól látható, ahogy a balesetet szenvedett utasok egymást segítve hagyták el a kisiklott kocsikat.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

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