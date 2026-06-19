Külföldre utazol? Nagy bajba kerülhetsz, ha csak az egészségbiztosítási kártyával vágsz útnak

Az év első öt hónapjában megkötött utasbiztosítások átlagos díja naponta és személyenként a 850-900 forint közötti sávban mozgott. Az utazni vágyók tehát továbbra is igen kedvező feltételekkel gondoskodhatnak a biztonságukról. A kedvező díjszint ellenére a kiutazók mintegy harmada még mindig utasbiztosítás nélkül indul útnak. Közülük sokan tévesen úgy vélik, hogy az Európai Egészségbiztosítási Kártya (EEK) vagy a bankkártyájukhoz kapcsolódó szolgáltatás önmagában is elegendő védelmet nyújt - hívta fel a figyelmet a veszélyre a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ).

A mai nappal beköszönt az iskolai vakáció, és ismét százezrek kelnek útra, hogy szabadságukat külföldön töltsék. Az utazások célpontja, illetve a tervezett programok sokszínűsége alapvetően befolyásolja az optimális utasbiztosítás fedezeti körét, és ezen keresztül a díját is. Van azonban néhány elem – például a betegség- és balesetbiztosítási limitek, az autós asszisztencia, vagy az értékes műszaki cikkek védelme –, amelyeken semmiképpen nem érdemes spórolni.

Mekkora az orvosi ellátások optimális térítési limitje?

Az egyes országokban jelentősen eltér a betegséghez vagy balesethez kapcsolódó orvosi ellátások költsége. Emiatt – minden eshetőségre felkészülve – az alábbi minimális térítési limitekkel célszerű számolni a kalkuláció során:

az EU országaiba legalább 50 millió forintos,

a világ távolabbi országaiba legalább 100 millió forintos,

Ausztrália, Kanada és az USA esetében pedig a kiemelkedően magas egészségügyi költségek miatt legalább 200 millió forintos limitet érdemes beállítani. Sőt, az utóbbi ország esetében az ideális megoldást a limit nélküli fedezet jelenti.

A bankkártyákhoz kapcsolódó utasbiztosításoknál is elsősorban az orvosi ellátás térítési feltételeit kell alaposan megvizsgálni, és szükség esetén kiegészítő biztosítással megerősíteni a védelmet. Távoli úticél választásakor azt is ellenőrizni kell, hogy a kártyához kapcsolt biztosítás egyáltalán kiterjed-e a célországra. Az alapszintű dombornyomású kártyák ugyanis sokszor csak Európán belül kínálnak erősen korlátozott fedezetet.

Szintén a bankkártya-biztosításoknál fontos előre kideríteni a speciális feltételeket. Előfordulhat, hogy a szolgáltatás aktiválásához előre jelezni kell az utazási szándékot a biztosító felé, vagy feltételül szabják, hogy a kártyát előzetesen már használni kell az adott országban - hívta fel a figyelmet a FBAMSZ.

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya korlátai

Az EU-ba szervezett utazások során az EEK is csak utasbiztosítással kiegészítve nyújt teljes körű biztonságot. Ez a kártya értelemszerűen kizárólag az állami egészségügyi ellátással közvetlenül kapcsolódó költségeket fedezi. Nem téríti meg viszont az olyan kiadásokat, mint a betegszállítás, a hozzátartozók utazása vagy a poggyászkár, és nem biztosít a bajba jutott utasnak külföldön kiemelten fontos, 24 órás magyar nyelvű telefonos asszisztenciát sem.

Ha a rászoruló utas magánszolgáltató intézményben látják el, a kártya az ellátást csak akkor fedezi, ha az adott szolgáltató szerződéses viszonyban áll a tagállam társadalombiztosítási szervével. Emellett számos országban az állami szolgáltatóknál is önrészt kell fizetni az ellátásért, egyes uniós államokban pedig visszatérítéses rendszer működik – vagyis az ellátás és a gyógyszerek költségeit a betegnek kell megelőlegeznie.

További alapvető szempontok a szerződéskötéshez az alkuszok szerint:

Időzítés : Az utasbiztosítások túlnyomó részét ma már online kötik meg az ügyfelek, gyakran az utazás napján. Ez általában nem okoz problémát, de a biztosítók egy része szigorúan előírja, hogy azt még Magyarország területéről kell megkötni.

: Az utasbiztosítások túlnyomó részét ma már online kötik meg az ügyfelek, gyakran az utazás napján. Ez általában nem okoz problémát, de a biztosítók egy része szigorúan előírja, hogy azt még Magyarország területéről kell megkötni. Kizárások : Általában nem biztosítható az a betegség, amely már az utazás előtt is fennállt, és a terhességgel kapcsolatos sürgősségi ellátást sem fedezi minden konstrukció. Emellett számos aktivitás (búvárkodás, hegymászás, rafting stb.) extrém sportnak minősülhet, amelyekre kiegészítő fedezetet kell kérni. Fontos tudni, hogy egyetlen biztosítónál sem köthető utasbiztosítás olyan országba vagy térségbe, amelyet a Külügyminisztérium háború vagy fegyveres zavargások miatt utazásra nem javasol. Ilyen terület jelenleg a szomszédos Ukrajna is, vagyis a kizárások miatt egy esetleges kárpátaljai látogatás kockázatait sem lehet biztosítással lefedezni.

: Általában nem biztosítható az a betegség, amely már az utazás előtt is fennállt, és a terhességgel kapcsolatos sürgősségi ellátást sem fedezi minden konstrukció. Emellett számos aktivitás (búvárkodás, hegymászás, rafting stb.) extrém sportnak minősülhet, amelyekre kiegészítő fedezetet kell kérni. Fontos tudni, hogy egyetlen biztosítónál sem köthető utasbiztosítás olyan országba vagy térségbe, amelyet a Külügyminisztérium háború vagy fegyveres zavargások miatt utazásra nem javasol. Ilyen terület jelenleg a szomszédos Ukrajna is, vagyis a kizárások miatt egy esetleges kárpátaljai látogatás kockázatait sem lehet biztosítással lefedezni. Nagyobb értékű tárgyak: A poggyászbiztosítási feltételek eltérően szabályozzák az értékesebb eszközök (laptop, mobiltelefon, fényképezőgép, ékszer) védelmét, így ezekre is szükség lehet kiegészítő fedezetre.

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