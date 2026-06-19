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Magyar Péter a horvát kormányfővel tárgyalt
Üzlet

Magyar Péter a horvát kormányfővel tárgyalt

MTI
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Horvátország "jószomszédi légkörben" kívánja rendezni Magyarországgal az energetikai együttműködés nyitott kérdéseit - közölte Andrej Plenkovic horvát kormányfő, miután pénteken Brüsszelben megbeszélést folytatott Magyar Péter miniszterelnökkel.

A találkozót az uniós tagállami vezetők csúcstalálkozójának keretében tartották. Andrej Plenkovic horvát kormányfőaz X közösségi oldalon azt írta:

Horvátország a vitás energetikai ügyeket jószomszédi légkörben rendezné, és javítani kívánja a két ország kapcsolatait.

Közlése szerint abban is megállapodtak, hogy a következő hónapokban kétoldalú találkozót tartanak Zágrábban vagy Budapesten.

A horvát-magyar energetikai kapcsolatokban az elmúlt években több kérdés is napirenden volt. Ezek közé tartozik az INA horvát olajipari vállalat irányítási jogai körüli jogi és tulajdonosi vita, valamint a kőolajszállításokkal és az energiabiztonsággal kapcsolatos együttműködés.

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