MNB: 5 százalékkal csökkent a kötelező biztosítások díja

Az idei első negyedév végén átlagosan 55 407 forintot fizettek a normál használatú egyedi személyautók üzembentartói éves kgfb-díjként, ami
4,7 százalékos csökkenés egy év alatt.
Ezen belül Budapesten 3,1 százalékkal, Budapesten kívül 4,8 százalékkal mérséklődtek a díjak, ami a piaci szereplők közti egyre kiélezettebb versenyt igazolja – olvasható a Magyar Nemzeti Bank frissen közzétett Kgfb-indexében.
A biztosítói kárráfordítás viszont 11,8 százalékkal nőtt egy év alatt a személyautóknál, ami a járműjavítási és -karbantartási költségek növekedéséhez köthető. Mindezeknek köszönhetően záródik az olló a díjszint és a kárráfordítás között, ami a kgfb-szerződések jobb ár-érték arányát jelzi.
Az adóhatástól és a kárkifizetésektől megtisztított Korrigált kgfb-index 111 százalékon állt márciusban, amire legutóbb 2019-ben volt példa.
Az egyéb járműkategóriáknál az egyedi teherautók és nehéz pótkocsiknál csökkentek a díjak, a többi nagy darabszámú egyedi járművek díjai jellemzően stagnáltak vagy minimálisan nőttek. Flottás járművek esetén jelentősen csökkent a pótkocsik és a taxik díja, a segédmotoros kerékpárok kiemelkedő díjnövekedése az alacsony bázishatással magyarázható.
A pénzügyi felügyelet 2021-től negyedévente teszi közzé a kgfb díjak és károk alakulását bemutató indexét, az általa működtetett, biztosítói adatszolgáltatáson alapuló Központi Kgfb Tételes Adatbázis (KKTA) segítségével. Az MNB honlapjának külön felületén színes infografika segítségével mutatja be a friss adatokat, amelyek 2016 I. negyedévéhez – azaz az egy évtizeddel ezelőtti állapothoz – viszonyítva jelzik a személygépkocsik átlagos éves díjának, illetve a többi járműosztály átlagdíjainak éves és negyedéves változását.
A Kgfb-index rendszeres közzététele a fogyasztók és a közvélemény pontos, átlátható tájékoztatását és a verseny élénkülését segíti elő - írja az MNB. A közzétett adatok az átlagos változást mutatják, az egyedi kgfb szerződéseknél ezek mértéke eltérő lehet. Ha egy ügyfél a folyamatokat és egyedi szerződését áttekintve nincs megelégedve kgfb díjával és/vagy a szolgáltatás minőségével, szerződéskötési évfordulóján lehetősége van a számára legkedvezőbb biztosítási ajánlat kiválasztására és új szerződés megkötésére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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