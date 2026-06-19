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Nagy felvásárlásra készül a Richter amerikai partnere
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Nagy felvásárlásra készül a Richter amerikai partnere

Portfolio
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A Financial Times értesülései szerint az AbbVie gyógyszeripari óriásvállalat közel jár az Apogee Therapeutics felvásárlásáról szóló tárgyalások lezárásához, a készpénzes tranzakció értéke pedig megközelítheti a 10,9 milliárd dollárt.

A tervezett ügylet mintegy 60 százalékos prémiumot jelentene az Apogee csütörtöki záróárfolyamához képest. A 2022-ben alapított biotechnológiai társaság gyulladásos és immunológiai betegségek kezelésére fejleszt terápiákat. Piaci kapitalizációja az LSEG adatai szerint nagyjából 6,81 milliárd dollárt tett ki, részvényeinek árfolyama pedig idén közel 20 százalékkal emelkedett.

A lap forrásai szerint a bejelentésre akár már hétfőn sor kerülhet,

amennyiben a tárgyalások utolsó szakasza nem ütközik váratlan akadályokba. Az Apogee a múlt hónapban 1,3 milliárd dollár értékű finanszírozást biztosított magának a Blackstone Life Sciences-től a vezető ekcéma-gyógyszerjelöltjének késői fázisú klinikai fejlesztésére és az esetleges piaci bevezetésére.

A hír azt követően érkezett, hogy az AbbVie megkapta az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet (FDA) jóváhagyását egy olyan készítményére, amely egy ritka vérképzőszervi daganat kezelésére szolgál, tovább erősítve a vállalat klinikai fejlesztési portfólióját.

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Az AbbVie és az Apogee egyelőre nem reagált a Reuters megkeresésére.

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Forrás: Reuters

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