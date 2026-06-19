Nagy meglepetések készülnek az IT-infrastruktúra piacán – A Kermann szerint lejárt a kapuőrök ideje

A vártnál jóval magasabb, 15 milliárd forintos rekord árbevétellel zárta az elmúlt évet a hazai rendszerintegrációs piac egyik meghatározó informatikai vállalata, a Kermann IT Solutions Nyrt. A kiemelkedő pénzügyi eredményeket Kovács Zoltán, a vállalat igazgatóságának elnöke a konzervatív tervezésnek, a szigorú belső hatékonyságnövelésnek és a magasabb hozzáadott értékű szolgáltatások felé történő stratégiai elmozdulásnak tulajdonítja. A várható piaci lassulásra felkészülve a társaság a közelmúltban mintegy kétmilliárd forintnyi tőkét vont be, amellyel egy határozott, elsősorban a folyamatautomatizálásra fókuszáló felvásárlási stratégiát kívánnak megalapozni. A vállalatvezetés az állami megrendelések iparági szintű átmeneti visszaesése ellenére is bizakodó, mivel az állami beszerzések radikális tisztulására és a felesleges közvetítők eltűnésére számítanak. A cégvezető a kilátásokkal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a jövőben sokkal egészségesebb versenyre számít a piaci szereplők között, amely jelentős átalakulással jár majd, és összességében egy kedvezőbb áron elérhető digitális transzformációt hozhat a sok esetben lemaradásban lévő állami szféra számára is. Mindez pedig nagy lehetőséget jelenthet a következő években a versenyképes informatikai cégek számára.

Rekordbevétellel készülnek az ínségesebb időkre

A hazai informatikai rendszerintegrációs piac meghatározó szereplője, a Kermann IT Solutions Nyrt. jelentős sikerrel zárta az elmúlt évet, az eredetileg tervezett 13 milliárd forintos árbevétel helyett 15 milliárd forintos rekordot ért el. Kovács Zoltán, a vállalat igazgatóságának elnöke szerint a terv feletti 2025-ös teljesítmény alapvetően a konzervatív tervezésnek köszönhető, illetve az értékesítési folyamataik minőségét dicséri, de valahol iparági sajátosságból is fakad: az országgyűlési választások előtti utolsó negyedév mindig erős szokott lenni a szegmensben.

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Ennek legfőbb oka, hogy az állami megrendelések mindig jelentős részét adják az infrastrukturális IT-fejlesztéseknek, az országgyűlési választások miatt pedig – a korábbi tapasztalatok alapján – rendszerint befékezik a beszerzéseket, pláne most, hogy kormányváltás is történt. A vállalatnál többek között emiatt is a hosszú távú stratégia része, hogy a kevésbé tervezhető, egyszeri infrastrukturális projekteket fokozatosan a magasabb hozzáadott értékű szolgáltatások irányába tereljék.

Kovács Zoltán, a Kermann IT Solutions Nyrt. igazgatóságának elnöke.

Ez a pénzügyi mutatókban és a vállalat stabilitásában is egyre markánsabban megmutatkozik: a szolgáltatás típusú bevételek már az első félévben is a teljes árbevétel mintegy 50%-át tették ki, és azóta is fokozatosan növekednek, mára megközelítve a 60%-ot. Ez pedig megjelenik a bevételarányos EBITDA-növekedésében is, amely 8,5%-ról 8,7%-ra bővült 2025-ben. Bár ez önmagában nem tűnik jelentős elmozdulásnak, de Kovács szerint jól mutatja, hogy a szolgáltatások fedezettartalma magasabb a termékértékesítésekkel szemben.

A stratégia egy másik fontos pillére az online térben történő szolgáltatásértékesítés megalapozása és felfuttatása, vagyis a nagyvállalati ügyfelek IT igényeinek kiszolgálása mellett a kis és középvállalkozások informatikai rendszereinek üzemeltetése. A Károly nevű „dobozos” szolgáltatásukon keresztül a terv szerint két-három éven belül több száz ügyfelet szerezhetnek. Az üzletág tavaly év végi indulása óta gyarapszik az ügyfélkör, de ami Kovács szerint még fontosabb, hogy kiépítették a szükséges kompetenciákat, létrejött az az ökoszisztéma, amely nem időarányosan elosztva, hanem hokiütőszerű görbét rajzolva teszi majd lehetővé az ügyfélszám bővülését.

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A rekordméretű árbevétel mellett a dolgozói létszám azonban csökkent, amit egy 20 főt foglalkoztató üzletág megszüntetése okozott, ami szintén a racionalizálási folyamat része. „A tavalyi év második negyedévében lezárult egy nagy telekommunikációs cégnek nyújtott, kiszervezett üzemeltetési szerződés, amelyet a vállalat nem kívánt tovább fenntartani” – mondta a Portfolio-nak Kovács, és hozzátette, hogy ez annak a kondicionálásnak a része, amellyel a vállalat a már említett, országgyűlési választásokat követő lelassuló időszakra készül.

Egy növekedésben levő vállalatnál az egyik legkomolyabb kihívás, hogy felismerjük, hogy hol van az a pont, amikor a növekedést nem további erőforrással, hanem annak legoptimálisabb racionalizálásával lehet elérni

– tette hozzá az igazgatóság elnöke.

Ezt a fajta önvizsgálatot a támogató területeken is elvégezték, amelyet Kovács egy autós példán keresztül szemléltetett: „Amikor olcsó a benzin, akkor bent van a csomagtartóban állandóan a félmázsás szerszámosláda, meg egy kerti szék, mert bármikor jól jöhet. De, amikor drága az üzemanyag, akkor ezeket kipakoljuk, mert már jobban fáj, hogy növeli a fogyasztásunkat. Ebben nincs újdonság, mi több nyilvánvaló, de mindenkinek azt tanácsolom, hogy ne féljen végrehajtani a nyilvánvaló lépéseket, mert ez a felelős döntés. Így jutottunk el most oda, hogy úgy tudunk ennek a lassuló időszaknak nekivágni, hogy könnyebbek vagyunk, ami egyben azt is jelenti, hogy sokkal jobb az ütésállóképességünk, adott esetben sokkal tovább tartó szünetet, leállást vagyunk képesek elviselni.”

A Kermann vezetője azt is kiemelte, hogy a vállalat számára kulcsfontosságú a részvényesi értékteremtés, ezért céljuk az aktívabb tőzsdei jelenlét is, amely által a vállalat eredményei a piacon is megmutatkoznak.

Lejárt a kapuőrök ideje, nagy átalakulást várnak az új kormányzattól

A racionalizálás mellett a vállalat a tavalyi év végén és az idei elején két intézményi tőkebevonási kört is végrehajtott, amelynek keretében kamatozó részvényeket bocsátottak ki közel 2 milliárd forint értékben. A tőkeemeléssel nem titkolt cél, hogy erre az időszakra rendkívül jó likviditással rendelkezzenek, egyrészt azért, hogy a lehető legjobb esélyük legyen a nehézségek kezelésére, másrészt pedig, hogy az átalakulóban lévő piacon olyan kompetenciákat tudjanak adott esetben felvásárolni, amelyek a jövőben jó konverzióval kecsegtetnek. A vállalat különösen nagy érdeklődéssel figyeli a folyamatautomatizálás és az ahhoz kapcsolódó AI fejlesztések területét, amely elkerülhetetlen térhódításában további növekedési lehetőséget lát.

Bár a korábbi tapasztalatok azt mutatták, hogy közvetlenül az országgyűlési választások előtt, illetve azt követően mindig visszaesés következik be az állami megrendelések számában a személyi változások és irányváltások, kivárások miatt, pláne most, hogy rendszerváltás van, Kovács szerint ez egyszerűen iparági sajátosság, ami egy rövid időszakot tekintve jelentősnek tűnhet, azonban hosszabb távon nem meghatározó.

„A 21. században, amely a dokumentumkezelés digitalizációjáról szól, az IT-infrastruktúra fejlesztésének lassulása huzamosabb időtávon elképzelhetetlen” – mondta Kovács, aki szerint

a piac átalakulását sokkal inkább azoknak a szereplőknek a kiesése fogja elhozni, akik eddig nem a teljesítményük, hanem a kormányzati akarat végrehajtása miatt kaptak szerepet.

„Várakozásaink szerint az új kormányzati ciklus gyökeres változásokat és tisztulást hozhat az informatikai beszerzések területén. Gondolok itt az úgynevezett kapuőröknek - vagyis a hozzáadott értéket nem teremtő, csupán a kincstári beszállítói pozíciókból profitáló szereplőknek - a várható kiesésére, ami önmagában sokkal racionálisabb beszerzési környezetet teremthet” – tette hozzá Kovács, aki szerint az egészséges verseny kialakulása nemcsak a piaci szereplők számára teremt lehetőségeket, de az állam számára is rendkívül előnyös lesz. Ugyanabból a költségvetésből hatékonyabb digitális transzformációt lehet megvalósítani és érezhetően több digitális és fizikai eszköz szerezhető be. Ez közelebb hozza az oktatás, egészségügy modernizációját, de segít egy modern szolgáltató állam kiépítésében is.

Arra számítok, hogy lesz egy nagyon tisztességes és egészséges verseny a szereplők között, ami összességében az állam részére egy sokkal jobb áron elérhető digitális transzformációt jelent

– összegzett a Kermann igazgatósági elnöke, hangsúlyozva, hogy a mesterséges monopóliumok felszámolása megnyitja a teret a valós teljesítményt nyújtó, hatékonyan működő piaci szereplők előtt.

A cikk megjelenését a Kermann IT Solutions Nyrt. támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio