Nagy meglepetések készülnek az IT-infrastruktúra piacán – A Kermann szerint lejárt a kapuőrök ideje

Rekordbevétellel készülnek az ínségesebb időkre
A hazai informatikai rendszerintegrációs piac meghatározó szereplője, a Kermann IT Solutions Nyrt. jelentős sikerrel zárta az elmúlt évet, az eredetileg tervezett 13 milliárd forintos árbevétel helyett 15 milliárd forintos rekordot ért el. Kovács Zoltán, a vállalat igazgatóságának elnöke szerint a terv feletti 2025-ös teljesítmény alapvetően a konzervatív tervezésnek köszönhető, illetve az értékesítési folyamataik minőségét dicséri, de valahol iparági sajátosságból is fakad: az országgyűlési választások előtti utolsó negyedév mindig erős szokott lenni a szegmensben.
Ennek legfőbb oka, hogy az állami megrendelések mindig jelentős részét adják az infrastrukturális IT-fejlesztéseknek, az országgyűlési választások miatt pedig – a korábbi tapasztalatok alapján – rendszerint befékezik a beszerzéseket, pláne most, hogy kormányváltás is történt. A vállalatnál többek között emiatt is a hosszú távú stratégia része, hogy a kevésbé tervezhető, egyszeri infrastrukturális projekteket fokozatosan a magasabb hozzáadott értékű szolgáltatások irányába tereljék.
Ez a pénzügyi mutatókban és a vállalat stabilitásában is egyre markánsabban megmutatkozik: a szolgáltatás típusú bevételek már az első félévben is a teljes árbevétel mintegy 50%-át tették ki, és azóta is fokozatosan növekednek, mára megközelítve a 60%-ot. Ez pedig megjelenik a bevételarányos EBITDA-növekedésében is, amely 8,5%-ról 8,7%-ra bővült 2025-ben. Bár ez önmagában nem tűnik jelentős elmozdulásnak, de Kovács szerint jól mutatja, hogy a szolgáltatások fedezettartalma magasabb a termékértékesítésekkel szemben.
A stratégia egy másik fontos pillére az online térben történő szolgáltatásértékesítés megalapozása és felfuttatása, vagyis a nagyvállalati ügyfelek IT igényeinek kiszolgálása mellett a kis és középvállalkozások informatikai rendszereinek üzemeltetése. A Károly nevű „dobozos” szolgáltatásukon keresztül a terv szerint két-három éven belül több száz ügyfelet szerezhetnek. Az üzletág tavaly év végi indulása óta gyarapszik az ügyfélkör, de ami Kovács szerint még fontosabb, hogy kiépítették a szükséges kompetenciákat, létrejött az az ökoszisztéma, amely nem időarányosan elosztva, hanem hokiütőszerű görbét rajzolva teszi majd lehetővé az ügyfélszám bővülését.
A rekordméretű árbevétel mellett a dolgozói létszám azonban csökkent, amit egy 20 főt foglalkoztató üzletág megszüntetése okozott, ami szintén a racionalizálási folyamat része. „A tavalyi év második negyedévében lezárult egy nagy telekommunikációs cégnek nyújtott, kiszervezett üzemeltetési szerződés, amelyet a vállalat nem kívánt tovább fenntartani” – mondta a Portfolio-nak Kovács, és hozzátette, hogy ez annak a kondicionálásnak a része, amellyel a vállalat a már említett, országgyűlési választásokat követő lelassuló időszakra készül.
Egy növekedésben levő vállalatnál az egyik legkomolyabb kihívás, hogy felismerjük, hogy hol van az a pont, amikor a növekedést nem további erőforrással, hanem annak legoptimálisabb racionalizálásával lehet elérni
– tette hozzá az igazgatóság elnöke.
Ezt a fajta önvizsgálatot a támogató területeken is elvégezték, amelyet Kovács egy autós példán keresztül szemléltetett: „Amikor olcsó a benzin, akkor bent van a csomagtartóban állandóan a félmázsás szerszámosláda, meg egy kerti szék, mert bármikor jól jöhet. De, amikor drága az üzemanyag, akkor ezeket kipakoljuk, mert már jobban fáj, hogy növeli a fogyasztásunkat. Ebben nincs újdonság, mi több nyilvánvaló, de mindenkinek azt tanácsolom, hogy ne féljen végrehajtani a nyilvánvaló lépéseket, mert ez a felelős döntés. Így jutottunk el most oda, hogy úgy tudunk ennek a lassuló időszaknak nekivágni, hogy könnyebbek vagyunk, ami egyben azt is jelenti, hogy sokkal jobb az ütésállóképességünk, adott esetben sokkal tovább tartó szünetet, leállást vagyunk képesek elviselni.”
A Kermann vezetője azt is kiemelte, hogy a vállalat számára kulcsfontosságú a részvényesi értékteremtés, ezért céljuk az aktívabb tőzsdei jelenlét is, amely által a vállalat eredményei a piacon is megmutatkoznak.
Lejárt a kapuőrök ideje, nagy átalakulást várnak az új kormányzattól
A racionalizálás mellett a vállalat a tavalyi év végén és az idei elején két intézményi tőkebevonási kört is végrehajtott, amelynek keretében kamatozó részvényeket bocsátottak ki közel 2 milliárd forint értékben. A tőkeemeléssel nem titkolt cél, hogy erre az időszakra rendkívül jó likviditással rendelkezzenek, egyrészt azért, hogy a lehető legjobb esélyük legyen a nehézségek kezelésére, másrészt pedig, hogy az átalakulóban lévő piacon olyan kompetenciákat tudjanak adott esetben felvásárolni, amelyek a jövőben jó konverzióval kecsegtetnek. A vállalat különösen nagy érdeklődéssel figyeli a folyamatautomatizálás és az ahhoz kapcsolódó AI fejlesztések területét, amely elkerülhetetlen térhódításában további növekedési lehetőséget lát.
Bár a korábbi tapasztalatok azt mutatták, hogy közvetlenül az országgyűlési választások előtt, illetve azt követően mindig visszaesés következik be az állami megrendelések számában a személyi változások és irányváltások, kivárások miatt, pláne most, hogy rendszerváltás van, Kovács szerint ez egyszerűen iparági sajátosság, ami egy rövid időszakot tekintve jelentősnek tűnhet, azonban hosszabb távon nem meghatározó.
„A 21. században, amely a dokumentumkezelés digitalizációjáról szól, az IT-infrastruktúra fejlesztésének lassulása huzamosabb időtávon elképzelhetetlen” – mondta Kovács, aki szerint
a piac átalakulását sokkal inkább azoknak a szereplőknek a kiesése fogja elhozni, akik eddig nem a teljesítményük, hanem a kormányzati akarat végrehajtása miatt kaptak szerepet.
„Várakozásaink szerint az új kormányzati ciklus gyökeres változásokat és tisztulást hozhat az informatikai beszerzések területén. Gondolok itt az úgynevezett kapuőröknek - vagyis a hozzáadott értéket nem teremtő, csupán a kincstári beszállítói pozíciókból profitáló szereplőknek - a várható kiesésére, ami önmagában sokkal racionálisabb beszerzési környezetet teremthet” – tette hozzá Kovács, aki szerint az egészséges verseny kialakulása nemcsak a piaci szereplők számára teremt lehetőségeket, de az állam számára is rendkívül előnyös lesz. Ugyanabból a költségvetésből hatékonyabb digitális transzformációt lehet megvalósítani és érezhetően több digitális és fizikai eszköz szerezhető be. Ez közelebb hozza az oktatás, egészségügy modernizációját, de segít egy modern szolgáltató állam kiépítésében is.
Arra számítok, hogy lesz egy nagyon tisztességes és egészséges verseny a szereplők között, ami összességében az állam részére egy sokkal jobb áron elérhető digitális transzformációt jelent
– összegzett a Kermann igazgatósági elnöke, hangsúlyozva, hogy a mesterséges monopóliumok felszámolása megnyitja a teret a valós teljesítményt nyújtó, hatékonyan működő piaci szereplők előtt.
A cikk megjelenését a Kermann IT Solutions Nyrt. támogatta.
Címlapkép forrása: Portfolio
Mindenki egyenlő, de a német tőzsde egy kicsit egyenlőbb?
Berlin támogatja az integrációt – kivéve, amikor saját piacáról van szó.
Itt az újabb fordulat Amerika és Irán megállapodásában: a tárgyalások kulcsfigurája mégsem utazik a találkozóra
Súlyos ok állhat a háttérben.
Történelmi támadást zúdított Ukrajna az oroszokra: még soha nem volt ekkora drónzápor
Ez minden rekordot megdöntött.
A soha nem érkező repülőrajt nyomában – hol a kiút a növekedési csapdából?
Hozzászokhatunk az 1 százalékos növekedéshez, ha nem találunk ki valami újat.
Alkotmánybírósági pofon után szavazott a szomszédos kormány, de a neheze még csak most jön
Robert Fico kormánya végül bizalmat kapott.
Titkos tárgyalások után dőlt el a világ legfontosabb tengeri útvonalának sorsa
Pakisztáni és katari közvetítéssel.
Mindenkit szponzorál: utazó eSIM-ek
Miután a Raid Shadow Legends és a Betterhelp már vállalhatatlan lett, és VPN-je van mindenkinek, akit az influencerek befolyásolni tudnak, a legújabb (széleskörű) termék, ami mindenkit (té
Work-life balance a munkajogban
Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h
Microsoft - kereskedés
Egy ideje már követem, mert tetszik a grafikonja. Most csak egy gyors posztot rakok ki arról, hogyan látom a chartot. Hétvégén, ha lesz időm, összehasonlítom a Facebookot és a Microsoftot, mert
Donald Trump is megirigyelné az EU láthatatlan vámjait
Papíron az Európai Unió a világ egyik legnagyobb vámuniója, ahol az áruk és szolgáltatások szabadon áramolhatnak. A valóságban azonban a tagállamok közötti eltérő szabályok, engedélyez
Módosítja a kormány a likviditási célú Széchenyi Kártya Program kamatozását
A július 15-től kötött Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX+, a Széchenyi Turisztikai Kártya MAX+, valamint a Széchenyi Likviditási Hitel MAX+ szerződések esetében már nem lesz érvényes
Információszabadság Magyarországon: egy NAIH állásfoglalás margójára
A NAIH állásfoglalást adott ki, amelyben egy gyakorlati, de rendszerszintű kérdésre reagál: hogyan érvényesül Magyarországon az Európa Tanács közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való ho
Az orosz-ukrán háború mérlege - az elmaradt összeomlás és a növekvő számlák
Az orosz gazdaság elkerülte a gyors összeomlást, de a háborús működés, a szankciók, a magas kamatok és a növekvő katonai kiadások egyre nagyobb terhet jelentenek Moszkvának. The post Az oros
Követett részvények - 2026. június
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Vaskos gazdaságpolitikai hibák eredményei az árstopok – Mit tehet a Tisza?
Sokat tanulhatunk ezekből az intézkedésekből.
Gyuricza Csaba: El kell felejteni az intenzív növénytermesztést itthon
Nem maradt sok idő a változásra.
Van, aki még Buffettnél is nagyobb májer, szétkereste magát a SpaceX-en
Nem ér ennyit?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.