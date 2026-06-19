Összeütközött két vonat Angliában, Luton közelében

Összeütközött péntek este két vasúti szerelvény a dél-angliai Bedford városának közelében.

A brit közlekedési rendőrség első, rövid közleményében csak az ütközés tényéről számolt be, további részletek ismertetése nélkül. A Thameslink vasúttárság tájékoztatása szerint a baleset miatt

az összes vasútvonal forgalma leállt Bedford és a közeli Luton városa között.

Luton mellett van a Londont kiszolgáló öt nagy nemzetközi repülőtér egyike. A Thameslink azt kérte, hogy egyelőre senki ne keljen útra az érintett vasútvonalon.

A helyszínre tűzoltók vonultak ki.

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