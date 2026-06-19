Súlyos baleset után léptek a hatóságok: komoly szigorítás jön Horvátországban

A személyszállító katamarán és egy vitorlás jacht ütközését követően a hatóságok felgyorsították az adriai hajózás biztonságát célzó reformokat. Siniša Orlić, a Hajózásbiztonsági Igazgatóság vezetője a horvát köztelevízió műsorában elmondta, hogy
a jelenlegi vizsgáztatási rendszer elavult,
és már nem felel meg a modern kor követelményeinek. Horvátország emellett uniós szinten is dolgozik a kedvtelési célú hajóvezetői engedélyek harmonizációján, a hivatásos tengerészeti képesítésekhez hasonlóan.
A tervezett változtatások egyik legfontosabb eleme, hogy a legelterjedtebb kedvtelési célú okmánynak számító B kategóriás hajóvezetői engedély megszerzését kötelező gyakorlati képzéshez kötik. Ez a jogosítvány jelenleg a parttól számított 12 tengeri mérföldes övezeten belül, legfeljebb 18 méter hosszú magáncélú hajók vezetésére jogosít, ám eddig gyakorlati oktatás nélkül is megszerezhető volt. A reform a többi engedélykategóriánál is növelné a kötelező képzési óraszámokat.
A zágrábi kormány a tengeri szabálysértésekért kiszabható bírságok emelését is mérlegeli. Orlić ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a pénzbüntetések szigorítása egy átfogó biztonsági stratégia utolsó eleme kell hogy legyen, amelyben a megelőzés, az oktatás és a felelős hajózási kultúra áll az első helyen. Bár a jelenlegi bírságok viszonylag alacsonyak, a szakvezető szerint a magasabb összegek önmagukban nem akadályozták volna meg a spliti ütközéshez hasonló tragédiákat. A szigorúbb szankcióktól elsősorban a felelőtlen és agresszív tengeri magatartás visszaszorítását várják.
Orlić kiemelte, hogy a tengeri balesetek több mint 80 százalékáért emberi mulasztás felelős. Horvátország a hajóforgalom-ellenőrző és információs rendszerének (VTMIS) köszönhetően az Adrián az egyik legfejlettebb felügyeleti infrastruktúrával rendelkezik Európában, így a hajókat már az Otrantói-szoroson való áthaladásuktól kezdve nyomon tudják követni a horvát kikötőkbe történő be- és kifutásukig. Az ország emellett az elsők között vezetett be drónos tengeri megfigyelést az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökséggel együttműködve, bár a technikai korlátok miatt a drónok egyelőre nem helyettesíthetik a teljes körű védelmi rendszereket.
A nyári főszezonban, júliusban és augusztusban mintegy 150 ezer hajó és jacht tartózkodik az Adriai-tengeren, ami komoly kihívás elé állítja a hatóságokat.
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