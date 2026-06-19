Súlyos csapás érte a Google-t: váratlanul távozik a mesterséges intelligencia Nobel-díjas úttörője

Jumper csaknem kilenc évet töltött a Google-nél, ahol az AlphaFold fejlesztőcsapatát irányította. Ez a projekt egy olyan mesterségesintelligencia-modellt hozott létre, amely képes a fehérjék térszerkezetének pontos előrejelzésére. A kutató ezért az úttörő munkáért kapott Nobel-díjat a DeepMind vezérigazgatójával, Demis Hassabisszal közösen. Emellett
kulcsszerepet játszott a Google mesterséges intelligencián alapuló szoftverfejlesztési és kódolási eszközeinek kidolgozásában is.
A szakember távozása különösen érzékeny veszteség a Google számára, amely az utóbbi időben nehezen tudta értékesíteni mesterségesintelligencia-alapú kódolási eszközeit az üzleti partnereknek. A DeepMind munkatársai és vezetői az elmúlt hónapokban többször is jelezték, hogy a vállalat nem rendelkezik világos termékkínálattal az ilyen megoldásokat kereső vállalkozások számára, miközben jelenleg éppen ez a szegmens hajtja az Anthropic és az OpenAI növekedését.
Jumper az X közösségi platformon jelentette be döntését. Hozzátette, Demis Hassabis komoly kockázatot vállalt azzal, hogy alig fél évvel a doktori fokozatának megszerzése után rábízta az AlphaFold csapat vezetését. Hassabis válaszában méltatta egykori kollégáját, kiemelve, hogy az AlphaFolddal elért eredményeik megváltoztatták a világot.
Jumper nem az első elismert kutató, aki a közelmúltban elhagyta a Google-t. Noam Shazeer, a Transformer-architektúrát bemutató, mérföldkőnek számító tanulmány társszerzője korábban az OpenAI-hoz igazolt, ami jelentős erősítést jelentett a szervezet számára. A kulcsemberek folyamatos elvándorlása arra utal, hogy
a Google egyre komolyabb nehézségekkel küzd, hogy megtartsa élvonalbeli kutatóit az Anthropickal és az OpenAI-jal szemben.
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