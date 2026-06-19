Súlyos elhatározásra jutott a BMW, több ezer munkahely szűnhet meg

Három éven belül harmadszor adott ki profit warningot a BMW a napokban, amely így a hatékonyságnövelő intézkedések felgyorsítására kényszerül. A vállalat vezetése és a munkavállalói képviselet már megkezdte az egyeztetéseket a következő lépésekről.

Az üzemi tanács szóvivője a Reuters hírügynökségnek megerősítette a vezetőséggel való egyeztetések megkezdését. Hozzátette, hogy felelősségteljes és működőképes megoldások kialakítására törekednek a munkavállalókkal való párbeszéd során, ám további részleteket nem osztott meg.

A profit warning mögött részben a kínai piac gyengélkedése, részben pedig az iráni háború miatt kialakult költségnyomás áll.

Elemzői várakozások szerint a BMW európai létszámleépítésekre kényszerülhet,

miközben felgyorsíthatja a gyártás lokalizációját Észak-Amerikában és Kínában.

Milan Nedeljkovics, a társaság új vezérigazgatója a strukturális költségcsökkentés fokozását vetítette előre, amelynek egyszeri hatásai várhatóan 2026 második felében jelentkeznek majd. A BMW 2026 végéig globális munkaerő-állományának akár 5 százalékos leépítésével számol, ami a mintegy 155 ezer fős teljes létszámból kiindulva körülbelül 7700 munkahely megszüntetését jelenti. A vállalat szóvivője ugyanakkor kiemelte, hogy a létszámcsökkentést továbbra is elbocsátások nélkül, természetes fluktuáció útján tervezik végrehajtani.

A bejelentést követően a BMW részvényeinek árfolyama közel hatéves mélypontra süllyedt. A német prémiumgyártó a Volkswagennel és a Mercedes-Benzzel ellentétben egyelőre nem hirdetett meg drasztikus létszámleépítési programot, bár a teljes alkalmazotti létszáma már 2025-ben is kismértékben csökkent.

Forrás: Reuters

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