Tízezreket érintő változás jön a magyar webáruházakban

A változás több tízezer magyar webáruházat érint, és véget vet az általános szerződési feltételek hosszas böngészésének, valamint az ügyfélszolgálati e-mail-címek keresgélésének.

Kulcsár István Róbert, a Shoprenter vezető tanácsadója rámutatott arra, hogy az új előírás nem teremt új jogosultságot a vásárlók számára, csupán a digitális térben teszi gördülékenyebbé a meglévő jogok gyakorlását. A szakember éppen ezért nem számít arra, hogy az egyszerűbb folyamat miatt érdemben növekedne a lemondások száma.

Az uniós jogalkotás alapelve az volt, hogy a szerződéstől való elállás ne legyen bonyolultabb magánál a vásárlásnál. A szabályozás ugyanakkor rugalmas, így nem határozza meg a felület pontos formáját. A kereskedők szabadon dönthetnek arról, hogy külön menüpontot, online űrlapot vagy az ügyfélfiókba integrált megoldást alkalmaznak. A legfontosabb követelmény, hogy a rendszer alkalmas legyen az azonosításhoz szükséges adatok, például a rendelési szám és az e-mail-cím fogadására, a webáruháznak pedig minden esetben vissza kell igazolnia a nyilatkozat beérkezését.

A szabályozás hosszabb távon nemcsak a fogyasztóknak, hanem a webáruházaknak is kedvező lehet. A szakértő szerint az egységesített digitális folyamatok a kereskedők adminisztrációs terheit is enyhíthetik, miközben átláthatóbbá teszik a dokumentációt, és jelentősen csökkentik a hibalehetőségeket.

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