CAN
Kanada 6 0 Katar
QAT
 Vége
B csoport
MEX
Mexikó 1 0 Dél-Korea
KOR
 Vége
A csoport
USA
Egyesült Államok Ausztrália
AUS
 Ma 21:00
D csoport
SCO
Skócia Marokkó
MAR
 Szombat 00:00
C csoport
  • Megjelenítés
Tízezreket érintő változás jön a magyar webáruházakban
Üzlet

Tízezreket érintő változás jön a magyar webáruházakban

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Június 19-től minden webáruháznak kötelezővé válik egy könnyen használható, elektronikus elállási felület biztosítása. Bár a 14 napos elállási jog eddig is létezett, egy európai uniós módosításnak köszönhetően a jövőben ugyanolyan egyszerű lesz elállni egy online rendeléstől, mint amilyen a leadása volt - közölte a HVG.

A változás több tízezer magyar webáruházat érint, és véget vet az általános szerződési feltételek hosszas böngészésének, valamint az ügyfélszolgálati e-mail-címek keresgélésének.

Kulcsár István Róbert, a Shoprenter vezető tanácsadója rámutatott arra, hogy az új előírás nem teremt új jogosultságot a vásárlók számára, csupán a digitális térben teszi gördülékenyebbé a meglévő jogok gyakorlását. A szakember éppen ezért nem számít arra, hogy az egyszerűbb folyamat miatt érdemben növekedne a lemondások száma.

Az uniós jogalkotás alapelve az volt, hogy a szerződéstől való elállás ne legyen bonyolultabb magánál a vásárlásnál. A szabályozás ugyanakkor rugalmas, így nem határozza meg a felület pontos formáját. A kereskedők szabadon dönthetnek arról, hogy külön menüpontot, online űrlapot vagy az ügyfélfiókba integrált megoldást alkalmaznak. A legfontosabb követelmény, hogy a rendszer alkalmas legyen az azonosításhoz szükséges adatok, például a rendelési szám és az e-mail-cím fogadására, a webáruháznak pedig minden esetben vissza kell igazolnia a nyilatkozat beérkezését.

A szabályozás hosszabb távon nemcsak a fogyasztóknak, hanem a webáruházaknak is kedvező lehet. A szakértő szerint az egységesített digitális folyamatok a kereskedők adminisztrációs terheit is enyhíthetik, miközben átláthatóbbá teszik a dokumentációt, és jelentősen csökkentik a hibalehetőségeket.

Még több Üzlet

Újabb bizonytalanság az amerikai-iráni megállapodással kapcsolatban, vegyes mozgások a tőzsdéken

MNB: 5 százalékkal csökkent a kötelező biztosítások díja

Külföldre utazol? Nagy bajba kerülhetsz, ha csak az egészségbiztosítási kártyával vágsz útnak

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Work-life balance a munkajogban

Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h

Kasza Elliott-tal

Microsoft - kereskedés

Egy ideje már követem, mert tetszik a grafikonja. Most csak egy gyors posztot rakok ki arról, hogyan látom a chartot. Hétvégén, ha lesz időm, összehasonlítom a Facebookot és a Microsoftot, mert

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Moszkva szétlövése csak a kezdet lehet, az oroszok bosszút fogadtak – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Történelmi támadást zúdított Ukrajna az oroszokra: még soha nem volt ekkora drónzápor
Megállapodott az USA és Irán, erősödéssel zárta a hetet Amerika
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility