Több ezer embert tett dollármilliomossá Elon Musk

A vállalat részvényei a múlt heti, darabonként

135 dolláros kibocsátási árhoz képest 37 százalékos pluszban zárták a hetet,

bár a kezdeti lendület a hét végére némileg alábbhagyott. A SpaceX piaci kapitalizációja a hét közepén rövid időre még a Microsoftét is meghaladta, ám csütörtökön 2,43 billió dolláros záróértékkel végül az Amazon mögé csúszott vissza.

A legnagyobb nyertesek között szerepel a Valor Equity Partners befektetési társaság, amelynek SpaceX-részesedése mintegy 96,6 milliárd dollárt ér, ami nagyrészt az ügyfelei által rábízott tőkét jelenti. A társaság alapítója és vezérigazgatója, Antonio Gracias a SpaceX igazgatótanácsának tagja, és már több mint húsz éve áll szoros kapcsolatban Muskkal.

A korai befektetők közül kiemelkedik Luke Nosek, a PayPal társalapítója, aki 2008 óta tagja a SpaceX igazgatótanácsának, részesedése pedig 6,3 milliárd dollárt ér. Nosek Peter Thiellel közösen alapította a Founders Fund kockázatitőke-társaságot, emellett korábban a Google által felvásárolt DeepMind igazgatótanácsában is helyet foglalt.

A SpaceX egyik legelső alkalmazottja, Gwynne Shotwell a vállalat elnökeként és operatív igazgatójaként irányítja a mindennapi működést, tulajdonrésze pedig 2,4 milliárd dollárt ér. A tőzsdei bevezetés napján adott interjújában kifejtette, hogy amíg Musk a hosszú távú stratégiára és a komplex technológiai kérdésekre összpontosít, addig ő az üzleti tevékenység napi szintű vezetéséért felel. Egy korábbi SpaceX-mérnök elmondása szerint Shotwell az, aki a legfontosabb ügyfélkapcsolatokat építi, és a szerződéseket megköti.

A legsikeresebb részvényesek közül nem maradhat ki Bret Johnsen pénzügyi igazgató sem, aki 2011 óta dolgozik a vállalatnál, részesedése pedig mára elérte az 1,2 milliárd dollárt. Johnsen korábban olyan elismert félvezetőgyártóknál töltött be vezető pozíciókat, mint a Broadcom és a Mindspeed Technologies.

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