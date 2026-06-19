Újabb bizonytalanság az amerikai-iráni megállapodással kapcsolatban, csökkenéssel zárták a hetet az európai tőzsdék

Az európai részvénypiacokon enyhe csökkenést láthattunk pénteken, miután a bányászati papírok követték a fémárak esését, miközben a befektetők óvatosak maradtak az elakadt amerikai–iráni tárgyalások miatt.

A Stoxx 600 0,2 százalékot esett, a DAX szintén 0,2 százalékkal került lejjebb, az FTSE-100 0,4 százalékot, a CAC-40 0,6 százalékot veszített értékéből.

A kockázatvállalási kedvet rontotta, hogy a péntekre, Svájcba tervezett amerikai–iráni megbeszéléseket a libanoni harcok fellángolása miatt lemondták, ami újabb bizonytalanságot szült a piacokon. Később ugyanakkor Izrael és a Hezbollah tűzszüneti megállapodást kötött Libanonban.

Az olajárak pénteki emelkedése eltérően hatott az egyes szektorokra, így míg az utazási és szabadidős papírok veszítettek értékükből, addig az energiaszektor erősödött. A legnagyobb veszteségeket a bányászati részvények szenvedték, amelyen belül a londoni tőzsdén jegyzett Antofagasta és a Pan African Resources különösen gyengén teljesített.

A STOXX 600 a hét elején még rekordot döntött, amit az amerikai–iráni béketárgyalások kedvező jelzései és a globális energiaellátás szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoros fokozatos újranyitása fűtött. A Morgan Stanley elemzői szerint az újranyitás hatása egyelőre csak részben tükröződik az európai részvénypiaci mozgásokban, mivel a befektetők a megállapodás végrehajtására várnak. A bank egyúttal piaci súlyozásra rontotta az energiaszektor besorolását a korábbi felülsúlyozásról.

Az egyedi részvények közül a chipgyártó berendezéseket gyártó ASML árfolyama 1,1 százalékot esett, miután a vállalat cáfolta, hogy valaha is szállított volna extrém ultraibolya litográfiai berendezést Kínába.