Újabb bizonytalanság az amerikai-iráni megállapodással kapcsolatban, csökkenéssel zárták a hetet az európai tőzsdék

Mínuszos zárások Európában
Az európai részvénypiacokon enyhe csökkenést láthattunk pénteken, miután a bányászati papírok követték a fémárak esését, miközben a befektetők óvatosak maradtak az elakadt amerikai–iráni tárgyalások miatt.
A Stoxx 600 0,2 százalékot esett, a DAX szintén 0,2 százalékkal került lejjebb, az FTSE-100 0,4 százalékot, a CAC-40 0,6 százalékot veszített értékéből.
A kockázatvállalási kedvet rontotta, hogy a péntekre, Svájcba tervezett amerikai–iráni megbeszéléseket a libanoni harcok fellángolása miatt lemondták, ami újabb bizonytalanságot szült a piacokon. Később ugyanakkor Izrael és a Hezbollah tűzszüneti megállapodást kötött Libanonban.
Az olajárak pénteki emelkedése eltérően hatott az egyes szektorokra, így míg az utazási és szabadidős papírok veszítettek értékükből, addig az energiaszektor erősödött. A legnagyobb veszteségeket a bányászati részvények szenvedték, amelyen belül a londoni tőzsdén jegyzett Antofagasta és a Pan African Resources különösen gyengén teljesített.
A STOXX 600 a hét elején még rekordot döntött, amit az amerikai–iráni béketárgyalások kedvező jelzései és a globális energiaellátás szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoros fokozatos újranyitása fűtött. A Morgan Stanley elemzői szerint az újranyitás hatása egyelőre csak részben tükröződik az európai részvénypiaci mozgásokban, mivel a befektetők a megállapodás végrehajtására várnak. A bank egyúttal piaci súlyozásra rontotta az energiaszektor besorolását a korábbi felülsúlyozásról.
Az egyedi részvények közül a chipgyártó berendezéseket gyártó ASML árfolyama 1,1 százalékot esett, miután a vállalat cáfolta, hogy valaha is szállított volna extrém ultraibolya litográfiai berendezést Kínába.
Több ezer embert tett dollármilliomossá Elon Musk
A SpaceX történelmi tőzsdei bevezetése nemcsak Elon Musk vagyonát növelte ezermilliárd dollár fölé, hanem több ezer új dollármilliomost is teremtett, miközben a legnagyobb részvényesek közül többen a dollármilliárdos határt is átlépték - közölte a Cnbc.
Nagy felvásárlásra készül a Richter amerikai partnere
A Financial Times értesülései szerint az AbbVie gyógyszeripari óriásvállalat közel jár az Apogee Therapeutics felvásárlásáról szóló tárgyalások lezárásához, a készpénzes tranzakció értéke pedig megközelítheti a 10,9 milliárd dollárt.
Csökkenéssel búcsúztatja a hetet a BUX
Az európai tőzsdéken inkább negatív a hangulat a magyar tőzsde zárása időpontjában, miközben az amerikai tőzsdéken kereskedési szünnap van, a BUX is csökkenéssel fejezte be a pénteki kereskedést.
Meghosszabbították a legendás vezér szerződését a Ryanairnél
További hat évig marad a Ryanair élén Michael O’Leary. Európa legnagyobb diszkont légitársasága pénteken jelentette be, hogy meghosszabbítja ikonikus vezérigazgatójának szerződését 2032-ig. Az új megállapodás részeként O’Leary egy jelentős részvényopciós csomagot is kap, amelynek értéke több százmillió euróra rúghat, ha a vállalat teljesíti a kitűzött célokat, írja a Bloomberg.
Kis mínusz Európában
Hullámzó a kereskedés az európai tőzsdéken, a nap elején még kis pluszban, most kis mínuszban állnak a vezető európai részvényindexek. A német DAX 0,1, a francia CAC 0,3 százalék mínuszban áll. A magyar tőzsde belesimul ebbe az enyhén negatív kereskedésbe, a BUX-index 0,2 százalékot veszített az értékéből. Nagyon vegyesek a teljesítmények a blue chipek között, az OTP húzza le a magyar tőzsdét 1,7 százalékos eséssel, a Magyar Telekom 0,2 százalékot veszített értékéből, a Mol és a Richter viszont erős ma, előbbi 2, utóbbi 1,1 százalékot emelkedett.
Drasztikus lépésre készül a Mercedes-Benz, megszűnhet a munkavállalók védettsége
A Mercedes-Benz egyeztetéseket kezdeményezett a munkavállalói érdekképviseletekkel a költségcsökkentési intézkedések szigorításáról, ami a németországi gyárakban érvényben lévő elbocsátási tilalom feloldását vagy enyhítését is magában foglalhatja. A lépést az amerikai vámok és a kínai autópiac tartós gyengülése indokolja, miközben a vállalat a mesterséges intelligencia fokozottabb alkalmazásával igyekszik növelni a hatékonyságát - jelentette a Bloomberg.
A Google megtörné az Nvidia uralmát, milliárdokat költ az AI-chipversenyben
Új szakaszába lépett a mesterséges intelligenciához kapcsolódó chipverseny, miután a Google egyre agresszívebben próbálja megtörni az Nvidia dominanciáját. Az Alphabet tulajdonában lévő vállalat már nemcsak saját AI-rendszereihez használja a házon belül fejlesztett processzorokat, hanem egyre nagyobb erővel igyekszik külső ügyfeleket is szerezni, miközben az Nvidia üzleti modelljének több elemét is átvette, írja a Bloomberg.
Vásárol a Telekom is
Folytatta részvényesi javadalmazási programját a Magyar Telekom, amely június 18-án újabb 225 ezer saját részvényt vásárolt a Budapesti Értéktőzsdén 2735 forintos átlagáron, a tranzakció összértéke 615 millió forint, ami a tőzsdei forgalom negyede volt. A tranzakcióval a társaság saját részvényállománya már meghaladja a 21,6 millió darabot.
Veszi a részvényeit az OTP
Folytatta sajátrészvény-vásárlási programját az OTP Bank, amely június 18-án újabb 31 ezer darab törzsrészvényt vett a Budapesti Értéktőzsdén. A tranzakció összértéke 1,38 milliárd forint, a vételek a tegnapi 18,3 milliárd forintos összforgalomnak a 7,6 százalékát adták. A tranzakciót követően a bankcsoport tulajdonában lévő saját részvények száma már meghaladja a 14,1 millió darabot, ami az összes részvény több mint 5 százalékát teszi ki.
Kis plusz Európában
A nyitás után nem sokkal kis pluszban állnak a vezető nyugat-európai tőzsdék, a német DAX és a francia CAC is 0,2 százalékot emelkedett. Az elmúlt napok nagy eséseit követően mérsékelten emelkednek az autógyártók részvényei.
Jön a béke, nyílik Hormuz, ebbe kell most fektetni
Egyre optimistábbak az európai részvénypiacok kilátásaival kapcsolatban a nagy befektetési bankok stratégái, többek között azért, mert az Egyesült Államok és Irán között létrejött ideiglenes békemegállapodás jelentősen csökkentette az energiapiaci és inflációs kockázatokat. A Goldman Sachs, a Barclays és a Societe Generale is megemelte év végi célárát az európai részvényekre, írja a Bloomberg.
Kis mínuszban a BUX
A nyitás után nem sokkal mérsékelt eséssel indította a napot a magyar tőzsde. a BUX-index 0,3 százalékot veszített az értékéből, ami elsősorban az OTP 1,2 százalékos esésének tudható be. Az elmúlt egy hétben nagyot emelkedett az OTP árfolyama, tegnap már volt belőle egy kisebb esés, ma pedig tovább esik az árfolyam, de dráma egyelőre nincsen. a Richter és a Mol árfolyama mérsékelten emelkedik, a Magyar Telekomé pedig kis mértékben esik.
Jó hír érkezett Japánból: megállt az infláció emelkedése
Japánban májusban változatlan szinten maradt a maginfláció, részben a kormányzati támogatásoknak köszönhetően, amelyek féken tartották az energiaköltségeket. A japán jegybank ennek ellenére további kamatemeléseket fontolgat az év hátralevő részében.
Kuvait megkezdte olajtermelésének növelését
Kuvait megkezdte olajtermelése növelését és azt tervezi, hogy egy héten belül napi 2 millió hordóra emeli azt - mondta Navaf Ál Szabáh, az állami tulajdonú Kuwait Petroleum Corp. (KPC) vezetője a Bloombergnek adott interjúban.
Rossz hír az aranybefektetőknek, 500 dollárral vágta vissza a célárát a Goldman
Visszavágta az arany árfolyamára vonatkozó év végi előrejelzését a Goldman Sachs, miután a bank elemzői már nem számítanak arra, hogy az amerikai jegybank 2026-ban kamatot csökkent. Bár a nemesfém ára a következő hónapokban még emelkedhet, a korábban vártnál jóval kisebb mértékű drágulásra számítanak.
Fontos infó
Június 19. az Egyesült Államokban a Juneteenth National Independence Day szövetségi ünnep, ezért a fő amerikai tőzsdék, köztük a New York Stock Exchange és a NASDAQ zárva tart. A kereskedés 2026. június 22-én, hétfőn indul újra a szokásos nyitvatartás szerint. Vagyis ma az amerikai tőzsdékről nem érkezik impulzus.
Mérsékelt hangulatromlás a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 1,1 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 2,5 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,11 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 0,28 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,7 százalékkal került lejjebb.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,22 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,34 százalékot eshet, míg a FTSE 0,04 százalékot emelkedhet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,31 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,56 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,88 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma Japánból májusi inflációs adat érkezik, Németországban a termelői inflációt közlik, este pedig a CECE-index negyedéves felülvizsgálata lehet érdekes a régiós részvénypiacok szempontjából. Az Egyesült Államokban kereskedési szünnap lesz, ezért a hét utolsó napján a nemzetközi részvénypiaci forgalom visszafogottabb lehet.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 41,1 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 6,7 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 52,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 18,4 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 40,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 564,7
|0,1%
|1,4%
|3,8%
|7,3%
|22,3%
|54,9%
|S&P 500
|7 500,58
|1,1%
|1,4%
|1,3%
|9,6%
|25,4%
|80,0%
|Nasdaq
|30 406,19
|2,5%
|3,3%
|4,9%
|20,4%
|40,0%
|116,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|71 053,5
|1,6%
|10,6%
|16,8%
|41,1%
|82,7%
|145,3%
|Hang Seng
|23 924,81
|-1,6%
|-1,3%
|-6,8%
|-6,7%
|0,9%
|-16,9%
|CSI 300
|4 941,6
|0,2%
|4,6%
|2,2%
|6,7%
|27,5%
|-3,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 026,8
|0,4%
|3,4%
|3,0%
|2,2%
|7,3%
|62,0%
|CAC
|8 467,98
|0,4%
|3,3%
|6,0%
|3,9%
|10,6%
|28,9%
|FTSE
|10 399,7
|-1,0%
|0,9%
|0,7%
|4,7%
|17,6%
|48,2%
|FTSE MIB
|52 688,22
|0,2%
|4,3%
|8,3%
|17,2%
|33,7%
|108,9%
|IBEX
|19 404,1
|-0,1%
|6,1%
|9,3%
|12,1%
|39,4%
|114,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|138 405,91
|-0,4%
|3,7%
|4,8%
|24,7%
|40,4%
|187,6%
|ATX
|6 527,41
|-0,6%
|7,5%
|11,1%
|22,5%
|49,8%
|90,1%
|PX
|2 553,7
|-1,3%
|1,0%
|0,3%
|-4,9%
|19,7%
|119,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|44 850
|-0,3%
|9,7%
|9,2%
|27,8%
|65,4%
|173,7%
|Mol
|3 746
|-1,7%
|-4,7%
|-7,1%
|27,4%
|25,4%
|61,5%
|Richter
|11 680
|-1,0%
|0,3%
|-6,2%
|18,4%
|12,2%
|41,1%
|Magyar Telekom
|2 740
|0,4%
|1,9%
|7,6%
|52,9%
|52,9%
|549,3%
|Nyersanyagok
|WTI
|80,35
|-0,4%
|-12,3%
|-28,4%
|40,3%
|5,9%
|12,2%
|Brent
|79,67
|0,0%
|-12,0%
|-28,9%
|30,9%
|3,8%
|8,2%
|Arany
|4 249,53
|-2,3%
|4,1%
|-6,4%
|-1,7%
|25,5%
|139,3%
|Devizák
|EURHUF
|352,1
|0,6%
|-1,0%
|-2,4%
|-8,3%
|-12,7%
|-1,2%
|USDHUF
|306,5471
|1,5%
|-0,7%
|-1,1%
|-6,2%
|-12,5%
|2,0%
|GBPHUF
|406,2649
|0,1%
|-0,8%
|-2,2%
|-7,8%
|-13,8%
|-2,0%
|EURUSD
|1,1486
|-0,9%
|-0,3%
|-1,3%
|-2,2%
|-0,2%
|-3,1%
|USDJPY
|160,3250
|0,0%
|-0,1%
|0,9%
|2,3%
|10,7%
|45,4%
|GBPUSD
|1,3252
|-1,1%
|-0,6%
|-1,1%
|-1,5%
|-1,5%
|-4,0%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|62 889,92
|-2,4%
|-1,1%
|-18,3%
|-29,1%
|-40,1%
|75,5%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,45
|-1,0%
|0,0%
|-3,4%
|6,9%
|1,8%
|207,1%
|10 éves német állampapírhozam
|2,92
|-0,1%
|-3,4%
|-6,7%
|2,1%
|16,9%
|-1 259,9%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,26
|0,9%
|-4,1%
|-8,4%
|-23,5%
|-26,7%
|80,6%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: TERADAT_SANTIVIVUT
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
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