Újabb bizonytalanság az amerikai-iráni megállapodással kapcsolatban, esnek a tőzsdék

Rossz hír az aranybefektetőknek, 500 dollárral vágta vissza a célárát a Goldman
Visszavágta az arany árfolyamára vonatkozó év végi előrejelzését a Goldman Sachs, miután a bank elemzői már nem számítanak arra, hogy az amerikai jegybank 2026-ban kamatot csökkent. Bár a nemesfém ára a következő hónapokban még emelkedhet, a korábban vártnál jóval kisebb mértékű drágulásra számítanak.
Fontos infó
Június 19. az Egyesült Államokban a Juneteenth National Independence Day szövetségi ünnep, ezért a fő amerikai tőzsdék, köztük a New York Stock Exchange és a NASDAQ zárva tart. A kereskedés 2026. június 22-én, hétfőn indul újra a szokásos nyitvatartás szerint. Vagyis ma az amerikai tőzsdékről nem érkezik impulzus.
Mérsékelt hangulatromlás a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 1,1 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 2,5 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,11 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 0,28 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,7 százalékkal került lejjebb.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,22 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,34 százalékot eshet, míg a FTSE 0,04 százalékot emelkedhet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,31 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,56 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,88 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma Japánból májusi inflációs adat érkezik, Németországban a termelői inflációt közlik, este pedig a CECE-index negyedéves felülvizsgálata lehet érdekes a régiós részvénypiacok szempontjából. Az Egyesült Államokban kereskedési szünnap lesz, ezért a hét utolsó napján a nemzetközi részvénypiaci forgalom visszafogottabb lehet.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 41,1 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 6,7 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 52,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 18,4 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 40,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 564,7
|0,1%
|1,4%
|3,8%
|7,3%
|22,3%
|54,9%
|S&P 500
|7 500,58
|1,1%
|1,4%
|1,3%
|9,6%
|25,4%
|80,0%
|Nasdaq
|30 406,19
|2,5%
|3,3%
|4,9%
|20,4%
|40,0%
|116,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|71 053,5
|1,6%
|10,6%
|16,8%
|41,1%
|82,7%
|145,3%
|Hang Seng
|23 924,81
|-1,6%
|-1,3%
|-6,8%
|-6,7%
|0,9%
|-16,9%
|CSI 300
|4 941,6
|0,2%
|4,6%
|2,2%
|6,7%
|27,5%
|-3,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 026,8
|0,4%
|3,4%
|3,0%
|2,2%
|7,3%
|62,0%
|CAC
|8 467,98
|0,4%
|3,3%
|6,0%
|3,9%
|10,6%
|28,9%
|FTSE
|10 399,7
|-1,0%
|0,9%
|0,7%
|4,7%
|17,6%
|48,2%
|FTSE MIB
|52 688,22
|0,2%
|4,3%
|8,3%
|17,2%
|33,7%
|108,9%
|IBEX
|19 404,1
|-0,1%
|6,1%
|9,3%
|12,1%
|39,4%
|114,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|138 405,91
|-0,4%
|3,7%
|4,8%
|24,7%
|40,4%
|187,6%
|ATX
|6 527,41
|-0,6%
|7,5%
|11,1%
|22,5%
|49,8%
|90,1%
|PX
|2 553,7
|-1,3%
|1,0%
|0,3%
|-4,9%
|19,7%
|119,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|44 850
|-0,3%
|9,7%
|9,2%
|27,8%
|65,4%
|173,7%
|Mol
|3 746
|-1,7%
|-4,7%
|-7,1%
|27,4%
|25,4%
|61,5%
|Richter
|11 680
|-1,0%
|0,3%
|-6,2%
|18,4%
|12,2%
|41,1%
|Magyar Telekom
|2 740
|0,4%
|1,9%
|7,6%
|52,9%
|52,9%
|549,3%
|Nyersanyagok
|WTI
|80,35
|-0,4%
|-12,3%
|-28,4%
|40,3%
|5,9%
|12,2%
|Brent
|79,67
|0,0%
|-12,0%
|-28,9%
|30,9%
|3,8%
|8,2%
|Arany
|4 249,53
|-2,3%
|4,1%
|-6,4%
|-1,7%
|25,5%
|139,3%
|Devizák
|EURHUF
|352,1
|0,6%
|-1,0%
|-2,4%
|-8,3%
|-12,7%
|-1,2%
|USDHUF
|306,5471
|1,5%
|-0,7%
|-1,1%
|-6,2%
|-12,5%
|2,0%
|GBPHUF
|406,2649
|0,1%
|-0,8%
|-2,2%
|-7,8%
|-13,8%
|-2,0%
|EURUSD
|1,1486
|-0,9%
|-0,3%
|-1,3%
|-2,2%
|-0,2%
|-3,1%
|USDJPY
|160,3250
|0,0%
|-0,1%
|0,9%
|2,3%
|10,7%
|45,4%
|GBPUSD
|1,3252
|-1,1%
|-0,6%
|-1,1%
|-1,5%
|-1,5%
|-4,0%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|62 889,92
|-2,4%
|-1,1%
|-18,3%
|-29,1%
|-40,1%
|75,5%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,45
|-1,0%
|0,0%
|-3,4%
|6,9%
|1,8%
|207,1%
|10 éves német állampapírhozam
|2,92
|-0,1%
|-3,4%
|-6,7%
|2,1%
|16,9%
|-1 259,9%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,26
|0,9%
|-4,1%
|-8,4%
|-23,5%
|-26,7%
|80,6%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: TERADAT_SANTIVIVUT
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