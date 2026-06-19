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Újabb bizonytalanság az amerikai-iráni megállapodással kapcsolatban, vegyes mozgások a tőzsdéken
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Újabb bizonytalanság az amerikai-iráni megállapodással kapcsolatban, vegyes mozgások a tőzsdéken

Portfolio
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Világszerte mérsékelten elromlott a hangulat a tőzsdéken, miután felerősödtek a kételyek az Egyesült Államok és Irán között várható béketárgyalások sikerével kapcsolatban. A befektetői hangulatot rontotta, hogy iráni sajtóértesülések szerint Teherán további garanciákat vár Washington részéről egy frissen aláírt együttműködési megállapodás végrehajtására, mielőtt újabb tárgyalásokba kezdene. A bizonytalanságot fokozta, hogy az amerikai alelnök, JD Vance lemondta a péntekre tervezett svájci találkozóját az iráni tárgyalódelegációval, miközben Irán a libanoni Hezbollah elleni izraeli műveletek miatt sem mutat hajlandóságot a további egyeztetésekre.
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Kis plusz Európában

A nyitás után nem sokkal kis pluszban állnak a vezető nyugat-európai tőzsdék, a német DAX és a francia CAC is 0,2 százalékot emelkedett. Az elmúlt napok nagy eséseit követően mérsékelten emelkednek az autógyártók részvényei.

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Jön a béke, nyílik Hormuz, ebbe kell most fektetni

Egyre optimistábbak az európai részvénypiacok kilátásaival kapcsolatban a nagy befektetési bankok stratégái, többek között azért, mert az Egyesült Államok és Irán között létrejött ideiglenes békemegállapodás jelentősen csökkentette az energiapiaci és inflációs kockázatokat. A Goldman Sachs, a Barclays és a Societe Generale is megemelte év végi célárát az európai részvényekre, írja a Bloomberg.

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Jön a béke, nyílik Hormuz, ebbe kell most fektetni
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Kis mínuszban a BUX

A nyitás után nem sokkal mérsékelt eséssel indította a napot a magyar tőzsde. a BUX-index 0,3 százalékot veszített az értékéből, ami elsősorban az OTP 1,2 százalékos esésének tudható be. Az elmúlt egy hétben nagyot emelkedett az OTP árfolyama, tegnap már volt belőle egy kisebb esés, ma pedig tovább esik az árfolyam, de dráma egyelőre nincsen. a Richter és a Mol árfolyama mérsékelten emelkedik, a Magyar Telekomé pedig kis mértékben esik.

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Jó hír érkezett Japánból: megállt az infláció emelkedése

Japánban májusban változatlan szinten maradt a maginfláció, részben a kormányzati támogatásoknak köszönhetően, amelyek féken tartották az energiaköltségeket. A japán jegybank ennek ellenére további kamatemeléseket fontolgat az év hátralevő részében.

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Jó hír érkezett Japánból: megállt az infláció emelkedése
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Kuvait megkezdte olajtermelésének növelését

Kuvait megkezdte olajtermelése növelését és azt tervezi, hogy egy héten belül napi 2 millió hordóra emeli azt - mondta Navaf Ál Szabáh, az állami tulajdonú Kuwait Petroleum Corp. (KPC) vezetője a Bloombergnek adott interjúban.

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Kuvait megkezdte olajtermelésének növelését
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Rossz hír az aranybefektetőknek, 500 dollárral vágta vissza a célárát a Goldman

Visszavágta az arany árfolyamára vonatkozó év végi előrejelzését a Goldman Sachs, miután a bank elemzői már nem számítanak arra, hogy az amerikai jegybank 2026-ban kamatot csökkent. Bár a nemesfém ára a következő hónapokban még emelkedhet, a korábban vártnál jóval kisebb mértékű drágulásra számítanak.

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Rossz hír az aranybefektetőknek, 500 dollárral vágta vissza a célárát a Goldman
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Fontos infó

Június 19. az Egyesült Államokban a Juneteenth National Independence Day szövetségi ünnep, ezért a fő amerikai tőzsdék, köztük a New York Stock Exchange és a NASDAQ zárva tart. A kereskedés 2026. június 22-én, hétfőn indul újra a szokásos nyitvatartás szerint. Vagyis ma az amerikai tőzsdékről nem érkezik impulzus.

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Mérsékelt hangulatromlás a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 1,1 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 2,5 százalék pluszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,11 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 0,28 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,7 százalékkal került lejjebb.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,22 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,34 százalékot eshet, míg a FTSE 0,04 százalékot emelkedhet.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,31 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,56 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,88 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma Japánból májusi inflációs adat érkezik, Németországban a termelői inflációt közlik, este pedig a CECE-index negyedéves felülvizsgálata lehet érdekes a régiós részvénypiacok szempontjából. Az Egyesült Államokban kereskedési szünnap lesz, ezért a hét utolsó napján a nemzetközi részvénypiaci forgalom visszafogottabb lehet.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 41,1 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 6,7 százalékos eséssel a Hang Seng index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 52,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 18,4 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 40,3 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 564,7 0,1% 1,4% 3,8% 7,3% 22,3% 54,9%
S&P 500 7 500,58 1,1% 1,4% 1,3% 9,6% 25,4% 80,0%
Nasdaq 30 406,19 2,5% 3,3% 4,9% 20,4% 40,0% 116,4%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 71 053,5 1,6% 10,6% 16,8% 41,1% 82,7% 145,3%
Hang Seng 23 924,81 -1,6% -1,3% -6,8% -6,7% 0,9% -16,9%
CSI 300 4 941,6 0,2% 4,6% 2,2% 6,7% 27,5% -3,2%
Európai részvényindexek              
DAX 25 026,8 0,4% 3,4% 3,0% 2,2% 7,3% 62,0%
CAC 8 467,98 0,4% 3,3% 6,0% 3,9% 10,6% 28,9%
FTSE 10 399,7 -1,0% 0,9% 0,7% 4,7% 17,6% 48,2%
FTSE MIB 52 688,22 0,2% 4,3% 8,3% 17,2% 33,7% 108,9%
IBEX 19 404,1 -0,1% 6,1% 9,3% 12,1% 39,4% 114,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 138 405,91 -0,4% 3,7% 4,8% 24,7% 40,4% 187,6%
ATX 6 527,41 -0,6% 7,5% 11,1% 22,5% 49,8% 90,1%
PX 2 553,7 -1,3% 1,0% 0,3% -4,9% 19,7% 119,8%
Magyar blue chipek              
OTP 44 850 -0,3% 9,7% 9,2% 27,8% 65,4% 173,7%
Mol 3 746 -1,7% -4,7% -7,1% 27,4% 25,4% 61,5%
Richter 11 680 -1,0% 0,3% -6,2% 18,4% 12,2% 41,1%
Magyar Telekom 2 740 0,4% 1,9% 7,6% 52,9% 52,9% 549,3%
Nyersanyagok              
WTI 80,35 -0,4% -12,3% -28,4% 40,3% 5,9% 12,2%
Brent 79,67 0,0% -12,0% -28,9% 30,9% 3,8% 8,2%
Arany 4 249,53 -2,3% 4,1% -6,4% -1,7% 25,5% 139,3%
Devizák              
EURHUF 352,1 0,6% -1,0% -2,4% -8,3% -12,7% -1,2%
USDHUF 306,5471 1,5% -0,7% -1,1% -6,2% -12,5% 2,0%
GBPHUF 406,2649 0,1% -0,8% -2,2% -7,8% -13,8% -2,0%
EURUSD 1,1486 -0,9% -0,3% -1,3% -2,2% -0,2% -3,1%
USDJPY 160,3250 0,0% -0,1% 0,9% 2,3% 10,7% 45,4%
GBPUSD 1,3252 -1,1% -0,6% -1,1% -1,5% -1,5% -4,0%
Kriptovaluták              
Bitcoin 62 889,92 -2,4% -1,1% -18,3% -29,1% -40,1% 75,5%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,45 -1,0% 0,0% -3,4% 6,9% 1,8% 207,1%
10 éves német állampapírhozam 2,92 -0,1% -3,4% -6,7% 2,1% 16,9% -1 259,9%
10 éves magyar állampapírhozam 5,26 0,9% -4,1% -8,4% -23,5% -26,7% 80,6%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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