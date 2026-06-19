Újabb bizonytalanság az amerikai-iráni megállapodással kapcsolatban, vegyes mozgások a tőzsdéken

Kis plusz Európában
A nyitás után nem sokkal kis pluszban állnak a vezető nyugat-európai tőzsdék, a német DAX és a francia CAC is 0,2 százalékot emelkedett. Az elmúlt napok nagy eséseit követően mérsékelten emelkednek az autógyártók részvényei.
Jön a béke, nyílik Hormuz, ebbe kell most fektetni
Egyre optimistábbak az európai részvénypiacok kilátásaival kapcsolatban a nagy befektetési bankok stratégái, többek között azért, mert az Egyesült Államok és Irán között létrejött ideiglenes békemegállapodás jelentősen csökkentette az energiapiaci és inflációs kockázatokat. A Goldman Sachs, a Barclays és a Societe Generale is megemelte év végi célárát az európai részvényekre, írja a Bloomberg.
Kis mínuszban a BUX
A nyitás után nem sokkal mérsékelt eséssel indította a napot a magyar tőzsde. a BUX-index 0,3 százalékot veszített az értékéből, ami elsősorban az OTP 1,2 százalékos esésének tudható be. Az elmúlt egy hétben nagyot emelkedett az OTP árfolyama, tegnap már volt belőle egy kisebb esés, ma pedig tovább esik az árfolyam, de dráma egyelőre nincsen. a Richter és a Mol árfolyama mérsékelten emelkedik, a Magyar Telekomé pedig kis mértékben esik.
Jó hír érkezett Japánból: megállt az infláció emelkedése
Japánban májusban változatlan szinten maradt a maginfláció, részben a kormányzati támogatásoknak köszönhetően, amelyek féken tartották az energiaköltségeket. A japán jegybank ennek ellenére további kamatemeléseket fontolgat az év hátralevő részében.
Kuvait megkezdte olajtermelésének növelését
Kuvait megkezdte olajtermelése növelését és azt tervezi, hogy egy héten belül napi 2 millió hordóra emeli azt - mondta Navaf Ál Szabáh, az állami tulajdonú Kuwait Petroleum Corp. (KPC) vezetője a Bloombergnek adott interjúban.
Rossz hír az aranybefektetőknek, 500 dollárral vágta vissza a célárát a Goldman
Visszavágta az arany árfolyamára vonatkozó év végi előrejelzését a Goldman Sachs, miután a bank elemzői már nem számítanak arra, hogy az amerikai jegybank 2026-ban kamatot csökkent. Bár a nemesfém ára a következő hónapokban még emelkedhet, a korábban vártnál jóval kisebb mértékű drágulásra számítanak.
Fontos infó
Június 19. az Egyesült Államokban a Juneteenth National Independence Day szövetségi ünnep, ezért a fő amerikai tőzsdék, köztük a New York Stock Exchange és a NASDAQ zárva tart. A kereskedés 2026. június 22-én, hétfőn indul újra a szokásos nyitvatartás szerint. Vagyis ma az amerikai tőzsdékről nem érkezik impulzus.
Mérsékelt hangulatromlás a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 1,1 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 2,5 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,11 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 0,28 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,7 százalékkal került lejjebb.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,22 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,34 százalékot eshet, míg a FTSE 0,04 százalékot emelkedhet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,31 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,56 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,88 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma Japánból májusi inflációs adat érkezik, Németországban a termelői inflációt közlik, este pedig a CECE-index negyedéves felülvizsgálata lehet érdekes a régiós részvénypiacok szempontjából. Az Egyesült Államokban kereskedési szünnap lesz, ezért a hét utolsó napján a nemzetközi részvénypiaci forgalom visszafogottabb lehet.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 41,1 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 6,7 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 52,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 18,4 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 40,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 564,7
|0,1%
|1,4%
|3,8%
|7,3%
|22,3%
|54,9%
|S&P 500
|7 500,58
|1,1%
|1,4%
|1,3%
|9,6%
|25,4%
|80,0%
|Nasdaq
|30 406,19
|2,5%
|3,3%
|4,9%
|20,4%
|40,0%
|116,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|71 053,5
|1,6%
|10,6%
|16,8%
|41,1%
|82,7%
|145,3%
|Hang Seng
|23 924,81
|-1,6%
|-1,3%
|-6,8%
|-6,7%
|0,9%
|-16,9%
|CSI 300
|4 941,6
|0,2%
|4,6%
|2,2%
|6,7%
|27,5%
|-3,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 026,8
|0,4%
|3,4%
|3,0%
|2,2%
|7,3%
|62,0%
|CAC
|8 467,98
|0,4%
|3,3%
|6,0%
|3,9%
|10,6%
|28,9%
|FTSE
|10 399,7
|-1,0%
|0,9%
|0,7%
|4,7%
|17,6%
|48,2%
|FTSE MIB
|52 688,22
|0,2%
|4,3%
|8,3%
|17,2%
|33,7%
|108,9%
|IBEX
|19 404,1
|-0,1%
|6,1%
|9,3%
|12,1%
|39,4%
|114,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|138 405,91
|-0,4%
|3,7%
|4,8%
|24,7%
|40,4%
|187,6%
|ATX
|6 527,41
|-0,6%
|7,5%
|11,1%
|22,5%
|49,8%
|90,1%
|PX
|2 553,7
|-1,3%
|1,0%
|0,3%
|-4,9%
|19,7%
|119,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|44 850
|-0,3%
|9,7%
|9,2%
|27,8%
|65,4%
|173,7%
|Mol
|3 746
|-1,7%
|-4,7%
|-7,1%
|27,4%
|25,4%
|61,5%
|Richter
|11 680
|-1,0%
|0,3%
|-6,2%
|18,4%
|12,2%
|41,1%
|Magyar Telekom
|2 740
|0,4%
|1,9%
|7,6%
|52,9%
|52,9%
|549,3%
|Nyersanyagok
|WTI
|80,35
|-0,4%
|-12,3%
|-28,4%
|40,3%
|5,9%
|12,2%
|Brent
|79,67
|0,0%
|-12,0%
|-28,9%
|30,9%
|3,8%
|8,2%
|Arany
|4 249,53
|-2,3%
|4,1%
|-6,4%
|-1,7%
|25,5%
|139,3%
|Devizák
|EURHUF
|352,1
|0,6%
|-1,0%
|-2,4%
|-8,3%
|-12,7%
|-1,2%
|USDHUF
|306,5471
|1,5%
|-0,7%
|-1,1%
|-6,2%
|-12,5%
|2,0%
|GBPHUF
|406,2649
|0,1%
|-0,8%
|-2,2%
|-7,8%
|-13,8%
|-2,0%
|EURUSD
|1,1486
|-0,9%
|-0,3%
|-1,3%
|-2,2%
|-0,2%
|-3,1%
|USDJPY
|160,3250
|0,0%
|-0,1%
|0,9%
|2,3%
|10,7%
|45,4%
|GBPUSD
|1,3252
|-1,1%
|-0,6%
|-1,1%
|-1,5%
|-1,5%
|-4,0%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|62 889,92
|-2,4%
|-1,1%
|-18,3%
|-29,1%
|-40,1%
|75,5%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,45
|-1,0%
|0,0%
|-3,4%
|6,9%
|1,8%
|207,1%
|10 éves német állampapírhozam
|2,92
|-0,1%
|-3,4%
|-6,7%
|2,1%
|16,9%
|-1 259,9%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,26
|0,9%
|-4,1%
|-8,4%
|-23,5%
|-26,7%
|80,6%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: TERADAT_SANTIVIVUT
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
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