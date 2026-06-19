Vége a káosznak, helyreáll a rend a repülésben a Közel-Keleten?

Az iráni konfliktus által súlyosan érintett öbölmenti légitársaságok járatszámai lassan visszatérnek a háború előtti szintre, miután az Egyesült Államok és Irán szerdán ideiglenes megállapodást írt alá a közel négy hónapja tartó fegyveres összecsapás lezárásáról.

A Flightradar24.com repüléskövető oldal adatai szerint

a nagy öbölmenti légitársaságok összesített járatszáma már elérte a háború kitörése előtti napon, azaz február 27-én mért szint mintegy 82 százalékát.

A Gulf Air és a Kuwait Airways forgalma az utóbbi napokban már meg is haladta a konfliktus előtti időszakot, míg a három legnagyobb piaci szereplő, az Emirates, a Qatar Airways és az Etihad teljesítménye 90 százalék körül vagy a felett alakul. Utóbbi kettő ráadásul még egy hónapja is mindössze 40-50 százalékos kapacitással üzemelt.

Az elmúlt hónapok iráni rakéta- és dróntámadásai miatt a térségbe tartó járatok többször is leszállásra vagy útvonal-módosításra kényszerültek, ami komoly biztonsági aggályokat vetett fel. Emiatt az európai és ázsiai légitársaságok nagyrészt felfüggesztették a régióba irányuló járataikat. Bár Ausztrália a héten már enyhített a több közel-keleti országra vonatkozó utazási figyelmeztetésén, az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége, azaz az EASA egyelőre fenntartja a június 24-ig érvényes biztonsági ajánlását. A szervezet szerint ugyanis még túl korai lenne megítélni, hogy a feszültség enyhülése tartósan mérsékli-e a polgári repülést fenyegető kockázatokat.

A konfliktus hatásai messze túlmutatnak a közel-keleti régión. A megugró kerozinárak, amelyek azóta már mérséklődtek, komolyan megterhelték a fedezeti ügyletekkel nem rendelkező légitársaságokat. Emellett az európai és ázsiai menetrendek is felborultak, egyes társaságok gépeket vontak ki a forgalomból, vagy hosszú, utasok nélküli üresjáratok teljesítésére kényszerültek. A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség, azaz az IATA idén szinte a felére, 23 milliárd dollárra csökkentette a globális légiipar 2026-os nettó nyereségére vonatkozó előrejelzését a korábban várt 41 milliárd dollárhoz képest, miután tavaly még 45 milliárd dolláros profitot könyvelhettek el.

Az olajban gazdag Öböl-térség országai az utóbbi években hatalmas összegeket fektettek be abba, hogy új szállodák, repülőterek és rendezvényközpontok építésével globális közlekedési csomóponttá és turisztikai célponttá váljanak. A légtér teljes megnyitása így komoly gazdasági lökést adhat a régiónak. Tim Clark, az Emirates vezérigazgatója a Reuters hírügynökségnek kifejtette, hogy a társaság most leginkább az utasok biztonságérzetének helyreállítására összpontosít. Az Etihad pedig egy rendkívüli akcióval igyekszik ösztönözni a turizmust, így júliustól decemberig ingyenes utazási egészségbiztosítást kínál az Abu-Dzabiba érkező látogatóknak.

Forrás: Reuters

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