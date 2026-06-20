Összeomlik a Nike-birodalom? Új sztárok hódítják meg a futókat és a tőzsdéket - Mutatunk pár izgalmas részvényt

Miközben a Nike a visszatérésért küzd, az Asics történetének egyik legerősebb időszakát éli. Bár a Nike még mindig a világ legnagyobb sportcipőgyártója, a futók körében már nem feltétlenül számít piacvezetőnek, a sportolók első számú digitális játszóterén, Straván például már az Asics átvette a vezetést. A futócipőpiacon zajló átrendeződés nyertesei és vesztesei egyre világosabban kirajzolódnak, ami a tőzsdei árfolyamokon is látszik. Cikkünkben megvizsgáltuk, hogy mi áll a piaci változások hátterében, kik követték el a legnagyobb hibát és kik profitáltak ebből, hogy mely vállalatok kínálják most a legvonzóbb növekedési sztorit, hol találhatók olcsó részvények a szektorban, és mit szeretnek jelenleg az elemzők.

A napokban felbukkant a közösségi médiában egy, a futóközösségben is meglepetést okozó állítás, miszerint az Asics lenyomta a Nike-t. Ennek forrása a világ legnagyobb sportolói közösségi platformja, a Strava legfrissebb, 2025-ös globális évértékelője, ami bár nem új, de az Asics legújabb Novablastjának piacra dobása kapcsán ismét bekerült a köztudatba. A rendszeresen futók aktivitási adatait összesítő jelentés szerint az Asics megelőzte a hosszú éveken át piacvezető Nike-t a platform felhasználói körében. A váltás nemcsak márkaszinten figyelhető meg: a legnépszerűbb futócipő-modellek rangsorában az Asics Novablast is a Nike Pegasus elé került.

A több mint 180 millió aktív felhasználó adataira épülő statisztika első pillantásra csupán egy iparági érdekességnek tűnhet, jelentősége azonban jóval túlmutat ezen. A Strava közössége ugyanis nem az alkalmi vagy divatcélú vásárlókat reprezentálja, hanem a rendszeresen edző, elkötelezett és jellemzően magasabb költési hajlandósággal rendelkező sportolókat. Éppen ezért a platformon kirajzolódó trendek különösen értékes visszajelzést jelentenek a sportszergyártók számára. Úgy látszik, hogy a tudatos, teljesítményorientált fogyasztók bizalmáért folytatott versenyben a márkaismertség és a korábban kiépített státusz önmagában egyre kevésbé jelent garanciát a sikerre.

A mostani fordulat jól mutatja azt a piaci átrendeződést, aminek szemtanúi vagyunk az utóbbi években.