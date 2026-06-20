Repülőbalesetben elhunyt a videojáték-ipar legendája

Repülőgép-balesetben életét vesztette Claude Guillemot, a Ubisoft francia videójáték-kiadó társalapítója – jelentette be a vállalat szombaton.

A 69 éves üzletember pénteken vesztette életét, amikor kétmotoros Cessna 421-es repülőgépe lezuhant az Atlanti-óceán partján fekvő francia üdülővárosban, La Baule-ban, ahol a hétvégén légibemutatót tartottak volna. Az Ouest-France lap beszámolója szerint a gépen tartózkodó másik utas is életét vesztette.

Claude Guillemot a testvéreivel közösen alapította meg a Ubisoftot 1986-ban. A vállalkozás kezdetben csomagküldő szoftverkereskedőként működött, majd az évek során a világ egyik legnagyobb videójáték-kiadójává nőtte ki magát. Claude Guillemot később a család hardvergyártó ágát képviselő Guillemot Corporation elnöki tisztségét látta el.

Bár a nyilvánosság előtt kevésbé volt ismert, kulcsszerepet játszott a családi szórakoztatóipari birodalom háttérből történő irányításában, miközben

fivére, Yves Guillemot a Ubisoft hosszú ideje hivatalban lévő vezérigazgatójaként a vállalat arca lett.

A Ubisoft közleményében őszinte részvétét fejezte ki a hozzátartozóknak, és jelezte, hogy egyelőre nem kíván további nyilatkozatot tenni a tragédiával kapcsolatban.

Forrás: Reuters

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