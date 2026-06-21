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Vitézy Dávid: Ausztria segítette ki hazánkat a nyári utazási főszezonban
Üzlet

Vitézy Dávid: Ausztria segítette ki hazánkat a nyári utazási főszezonban

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Forgalomba állt az a tíz személykocsi, amelyet a MÁV az osztrák állami vasúttársaságtól, az ÖBB-től szerzett be a nyári főszezonra a hálózaton tapasztalható súlyos járműhiány enyhítésére. A helyzet hosszú távú megoldása érdekében az új kormány a frissen megnyílt uniós forrásokból 35 új InterCity-motorvonat beszerzését indítja el.

A hazai vasúttársaság járműállománya az elmúlt hetekben kritikus helyzetbe került, ugyanis a Dunakeszi Járműjavító csődje és a Lázár Jánostól örökölt állapotok miatt a szerelvények negyede jelenleg is javításra vagy fővizsgára vár - írta Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter a közösségi médiában.

Ennek következtében a MÁV a tavalyinál is kevesebb kocsival indította volna el a nyári főszezont, ami azonnali beavatkozást igényelt.

A gyors lefolyású tárgyalások eredményeként az osztrák féltől beszerzett járművek már be is kapcsolódtak a belföldi közlekedésbe. A balatoni Kék Hullám InterCity járatain négy, kerékpárszállításra is alkalmas első osztályú kocsi állt szolgálatba, míg a járművek rossz állapota miatt korábban sokat kritizált Békés InterCity vonalán két első- és két másodosztályú osztrák kocsi kezdte meg az utasok szállítását.

Ez az átmeneti segítség elengedhetetlen a nyári közlekedés zökkenőmentes fenntartásához, amíg a MÁV rendezi a felhalmozódott karbantartási elmaradásokat

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- véli a tárcavezető. A járműpark érdemi és tartós megújítását az Európai Bizottsággal kötött május végi megállapodás teszi lehetővé, amely 16,4 milliárd eurónyi uniós forrást biztosít az ország számára.

Ebből a keretből szinte azonnal megkezdődik a 35 új InterCity-motorvonat beszerzése.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

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