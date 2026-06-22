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Csökkent a lakásbiztosítási kampány ismertsége, mégis ugyanannyian váltottak biztosítást egy felmérés szerint
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Csökkent a lakásbiztosítási kampány ismertsége, mégis ugyanannyian váltottak biztosítást egy felmérés szerint

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Kevesebb ügyfélhez jutott el a 2026-os márciusi lakásbiztosítási kampány, mint egy évvel korábban, a biztosítást váltók aránya ugyanakkor változatlan maradt. Az Impetus Research 2026 júniusának elején, a 18–65 éves magyar lakásbiztosítási ügyfelek körében végzett reprezentatív online kutatása szerint az ügyfelek 62%-a hallott a kampányról, ami elmarad a 2025-ben mért 76%-os ismertségtől.

A kutatás eredményei alapján tehát a kampány elérése szűkült, ugyanakkor azok körében, akik értesültek a lehetőségről, továbbra is jelentős maradt az aktivitás.

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A kampányt ismerők közel fele kalkulált is 2026-ban

Bár a kampány ismertsége csökkent egy év alatt, az aktivizáló ereje lényegében változatlan maradt. 2026 márciusában a lakásbiztosítással rendelkező ügyfelek 30%-a végzett díjkalkulációt a kampány során, ami azt jelenti, hogy a kampányról értesülők (az ügyfelek 62%-ának) közel fele megvizsgálta a piacon elérhető ajánlatokat. A kalkulálók közül az ügyfelek 18%-a egyszer, míg 12%-a több alkalommal is összehasonlította a biztosítók ajánlatait. A legaktívabbnak a fiatalabb, alacsonyabb végzettségű ügyfelek bizonyultak, míg az idősebb és magasabb végzettségű ügyfélkör kisebb érdeklődést mutatott.

A 2025-ös kampány során valamivel többen, 36%-os arányban végeztek díjkalkulációt, közülük 20% egyszer, 16% pedig több alkalommal is.

Minden ötödik ügyfél váltott biztosítást

A kampány végén a lakásbiztosítással rendelkező ügyfelek 20%-a módosította vagy váltotta le biztosítását, ami gyakorlatilag megegyezik az egy évvel korábbi szinttel.

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A biztosítót is váltók aránya 2026-ban 10% volt, ami szintén alig marad el a 2025-ben mért 11%-tól. A biztosítóváltás elsősorban a fiatalabb, alacsonyabb végzettségű ügyfelek körében volt gyakoribb, illetve azoknál, akik több alkalommal is végeztek díjkalkulációt a kampány időszakában. A kutatás szerint a kampány legaktívabb résztvevői a 25–35 éves korosztályból, az alacsonyabb végzettségűek közül, valamint a megyeszékhelyeken élő ügyfelek köréből kerültek ki.

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„A kampány ismertségének csökkenése arra utal, hogy a kezdeti évek után a márciusi kampány újdonságereje fokozatosan csökken, és a váltásra nyitott ügyfélkör nagysága már nem bővül érdemben” – mondta Schauermann Péter, az Impetus Research üzletfejlesztési vezetője. A szakember szerint ebben szerepet játszhatott az is, hogy a 2026-os kampány kisebb médiatámogatást kapott, mint a korábbi években, ugyanakkor az ügyfelek tapasztalatai is beépültek a döntéshozatalba. „A legfontosabb üzenet, hogy

bár kevesebben hallottak a kampányról, a váltók aránya nem csökkent.

Ez arra utal, hogy a kampány ma már elsősorban azokat mozgatja meg, akik aktívan keresik a megtakarítási lehetőségeket, és tisztában vannak a piaci alternatívákkal. A biztosítók számára ez azt jelenti, hogy a jövőben egyre kisebb szerepe lehet a tömeges figyelemfelkeltésnek, miközben felértékelődhet a célzott ügyfélmegszólítás, a digitális ügyfélélmény és a meglévő ügyfelek megtartását támogató értéknövelt szolgáltatások szerepe” – tette hozzá a szakember.

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