Csökkent a lakásbiztosítási kampány ismertsége, mégis ugyanannyian váltottak biztosítást egy felmérés szerint

A kutatás eredményei alapján tehát a kampány elérése szűkült, ugyanakkor azok körében, akik értesültek a lehetőségről, továbbra is jelentős maradt az aktivitás.
A kampányt ismerők közel fele kalkulált is 2026-ban
Bár a kampány ismertsége csökkent egy év alatt, az aktivizáló ereje lényegében változatlan maradt. 2026 márciusában a lakásbiztosítással rendelkező ügyfelek 30%-a végzett díjkalkulációt a kampány során, ami azt jelenti, hogy a kampányról értesülők (az ügyfelek 62%-ának) közel fele megvizsgálta a piacon elérhető ajánlatokat. A kalkulálók közül az ügyfelek 18%-a egyszer, míg 12%-a több alkalommal is összehasonlította a biztosítók ajánlatait. A legaktívabbnak a fiatalabb, alacsonyabb végzettségű ügyfelek bizonyultak, míg az idősebb és magasabb végzettségű ügyfélkör kisebb érdeklődést mutatott.
A 2025-ös kampány során valamivel többen, 36%-os arányban végeztek díjkalkulációt, közülük 20% egyszer, 16% pedig több alkalommal is.
Minden ötödik ügyfél váltott biztosítást
A kampány végén a lakásbiztosítással rendelkező ügyfelek 20%-a módosította vagy váltotta le biztosítását, ami gyakorlatilag megegyezik az egy évvel korábbi szinttel.
A biztosítót is váltók aránya 2026-ban 10% volt, ami szintén alig marad el a 2025-ben mért 11%-tól. A biztosítóváltás elsősorban a fiatalabb, alacsonyabb végzettségű ügyfelek körében volt gyakoribb, illetve azoknál, akik több alkalommal is végeztek díjkalkulációt a kampány időszakában. A kutatás szerint a kampány legaktívabb résztvevői a 25–35 éves korosztályból, az alacsonyabb végzettségűek közül, valamint a megyeszékhelyeken élő ügyfelek köréből kerültek ki.
„A kampány ismertségének csökkenése arra utal, hogy a kezdeti évek után a márciusi kampány újdonságereje fokozatosan csökken, és a váltásra nyitott ügyfélkör nagysága már nem bővül érdemben” – mondta Schauermann Péter, az Impetus Research üzletfejlesztési vezetője. A szakember szerint ebben szerepet játszhatott az is, hogy a 2026-os kampány kisebb médiatámogatást kapott, mint a korábbi években, ugyanakkor az ügyfelek tapasztalatai is beépültek a döntéshozatalba. „A legfontosabb üzenet, hogy
bár kevesebben hallottak a kampányról, a váltók aránya nem csökkent.
Ez arra utal, hogy a kampány ma már elsősorban azokat mozgatja meg, akik aktívan keresik a megtakarítási lehetőségeket, és tisztában vannak a piaci alternatívákkal. A biztosítók számára ez azt jelenti, hogy a jövőben egyre kisebb szerepe lehet a tömeges figyelemfelkeltésnek, miközben felértékelődhet a célzott ügyfélmegszólítás, a digitális ügyfélélmény és a meglévő ügyfelek megtartását támogató értéknövelt szolgáltatások szerepe” – tette hozzá a szakember.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Zelenszkij keményen odaszúrt a korábbi nagy szövetségesnek: Orbán Viktor neve is előkerült
Szerinte ennek rossz vége lesz.
NATO-hatalom hajóját lőtték az oroszok: egyre többet tudni az incidensről
Áldozatok is vannak.
Lezárult az első tárgyalási kör Amerika és Irán között: szivárognak a részletek az alkuról
Vannak kétségek, de eddig jól haladnak.
Lerántották a leplet Putyin félelmetes nukleáris rakétájáról: valójában nem lehet alkalmas a bevetésre
A világ minden pontját elérnék vele.
Erre az inflációs adatra figyel most a világ
Emelett az iráni helyzet is gyorsan változik.
Összeállt a kép: holnap kamatot vághat az MNB
Mikor, ha nem most?
Work-life balance a munkajogban
Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h
Microsoft vs Meta Platforms - kereskedés
Most eldöntöm, hogy melyikből vegyek, ha mindkettő leesik a kívánt árszintre. Nyilván lehet egy olyan verzió is, hogy abból, amelyik előbb ér oda, vagy éppen vehetnék mindkettőből is, de me
Hogyan érdemes bánni 3-5 milliárd forinttal egy profi befektető szerint?
A legtöbb ember számára hárommilliárd forint már olyan összeg, amellyel generációkig nem kellene dolgozni. A valóság azonban ennél jóval árnyaltabb: ekkora vagyon is elolvadhat, ha... The pos
"Hol vannak a nők?" - És miért nagyon rossz ez a kérdés
Amíg itt fenekedett a NER, addig a társadalom értelmesebb (és gerincesebb) részét egybeforrasztotta az ellene való küzdelem. A honvédő háborúnak, sőt, most már lassan az... The post "Hol van
A náci párttagkönyvek nyilvánossága: példa lehet az ügynökakták megnyitásához?
A múlttal való szembenézés kapcsán fontos mérföldkő lehet Magyarországon az ún. "ügynökakták" - idén október 22-ére tervezett - nyilvánosságra hozatala, amely az elmúlt időszakban kie
A dupla ingyenes készpénzfelvételi lehetőség sem tudja elhozni a készpénz újabb aranykorát
2026. február elsejétől havi két alkalommal legfeljebb 300 ezer forintot tud ingyen felvenni minden magyar egy bankszámlájáról. Vagyis megduplázták a jogszabályi ingyenes készpénzfelvételi le
A vidrák jelzik, ha a természet veszélyben van
A part menti ökoszisztémák romló állapotára gyakran csak akkor derül fény, amikor a károk már látványosak. A kutatók szerint azonban a vidrák korai jelzőrendszer
Mindenkit szponzorál: utazó eSIM-ek
Miután a Raid Shadow Legends és a Betterhelp már vállalhatatlan lett, és VPN-je van mindenkinek, akit az influencerek befolyásolni tudnak, a legújabb (széleskörű) termék, ami mindenkit (té
Volt egy egyéjszakás kalandunk a piacgazdasággal. Próbálkozzunk tovább!
Képes-e Magyarország élni a történelmi eséllyel?
Magyar Péter első EU-csúcsa: megnéztük, mit léphet a legfontosabb kérdésekben
A pénteki Checklistben egyenesen Brüsszelből tudósítunk.
Biztos, hogy egy dokumentum, file hiteles? Honnan tudhatod ezt a deepfake korában?
A Netlock tulajdonosaival, Somkuti Andrással és Lévai Bálinttal beszélgettünk.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.