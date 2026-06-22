Erős kezdés a magyar tőzsdén

A hazai blue chipek közül egyedül a Magyar Telekom árfolyama nem emelkedik a nyitást követően.

Emelkedéssel nyitott a magyar tőzsde,

a BUX 0,6 százalékos pluszban áll,

így jelenleg 138 414 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, a Mol árfolyama 1,1 százalékos pluszban van, az OTP árfolyama 0,9 százalékot emelkedett, a Richter árfolyama stagnál. Míg a Magyar Telekom árfolyama 0,3 százalékkal került lejjebb az előző napi záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az Alteo és az Opus teljesít, míg a leggyengébben a Masterplast és a Duna House indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Richter, de a Duna House is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

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