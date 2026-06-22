Itt a döntés: így alakul holnap a benzin ára

Kedden nem folytatódik az árcsökkenés a hazai benzinkutakon, a friss árak viszont már így is a védett áras rendszer szintjei alá kerülhetnek. A kormány a múlt héten kezdeményezte a védett üzemanyagár rendszerének kivezetését, az erről szóló javaslatról pedig kedden döntenek.

Kedden nem változik sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára.

A múlt heti jelentős, közel 30 forintos árcsökkenést a nemzetközi olajpiaci folyamatok és a kedvezőbb forintárfolyam tette lehetővé, amelyet a Mol több egymást követő nagykereskedelmi árcsökkentéssel érvényesített, írja a holtankoljak.

2026.06.22-én az átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin: 590 Ft/liter

Gázolaj: 611 Ft/liter

Egyelőre hivatalosan még a rögzített árakon tankolnak a hazai autósok, de már csak órái vannak hátra a rendszernek.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, kedden fogadhatja el az Országgyűlés a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést. A javaslat ugyanakkor lehetőséget adna a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek arra, hogy

szükség esetén rendeletben határozza meg a benzin és a gázolaj hatósági árát.

Az iráni béketárgyalások hírét követően meredeken csökkenni kezdett a benzin és a gázolaj piaci ára, így a piaci és a védett árak közötti különbség március közepe óta nem látott szintre szűkült az elmúlt napokban.

Ez azt jelenti, hogy a rendszer kivezetése a következő időszakban

várhatóan jóval kisebb terhet jelenthet a magyar autósoknak, mint amekkorát az elmúlt hetekben vagy hónapokban okozott volna.

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