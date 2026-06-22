URU
Uruguay 2 2 Zöld-foki Köztársaság
CPV
 Vége
H csoport
NZL
Új-Zéland 1 3 Egyiptom
EGY
 Vége
G csoport
ARG
Argentína Ausztria
AUT
 Ma 19:00
J csoport
FRA
Franciaország Irak
IRQ
 Ma 23:00
I csoport
  • Megjelenítés
Itt a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Üzlet

Itt a döntés: így alakul holnap a benzin ára

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Kedden nem folytatódik az árcsökkenés a hazai benzinkutakon, a friss árak viszont már így is a védett áras rendszer szintjei alá kerülhetnek. A kormány a múlt héten kezdeményezte a védett üzemanyagár rendszerének kivezetését, az erről szóló javaslatról pedig kedden döntenek.

Kedden nem változik sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára.

A múlt heti jelentős, közel 30 forintos árcsökkenést a nemzetközi olajpiaci folyamatok és a kedvezőbb forintárfolyam tette lehetővé, amelyet a Mol több egymást követő nagykereskedelmi árcsökkentéssel érvényesített, írja a holtankoljak.

2026.06.22-én az átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

  • 95-ös benzin: 590 Ft/liter
  • Gázolaj: 611 Ft/liter

Egyelőre hivatalosan még a rögzített árakon tankolnak a hazai autósok, de már csak órái vannak hátra a rendszernek.

Még több Üzlet

Megjött a figyelmeztetés: jöhetnek a bezárások a benzinkutakon

Az iráni helyzetre figyelnek a befektetők - Mi történik a tőzsdéken?

Kiderült: hatalmas prémiumot fizetnének a fapados légitársaságért

Ahogy arról korábban beszámoltunk, kedden fogadhatja el az Országgyűlés a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést. A javaslat ugyanakkor lehetőséget adna a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek arra, hogy

szükség esetén rendeletben határozza meg a benzin és a gázolaj hatósági árát.

Az iráni béketárgyalások hírét követően meredeken csökkenni kezdett a benzin és a gázolaj piaci ára, így a piaci és a védett árak közötti különbség március közepe óta nem látott szintre szűkült az elmúlt napokban.

Ez azt jelenti, hogy a rendszer kivezetése a következő időszakban

várhatóan jóval kisebb terhet jelenthet a magyar autósoknak, mint amekkorát az elmúlt hetekben vagy hónapokban okozott volna.

Kapcsolódó cikkünk

Búcsút mond a védett árnak a Tisza-kormány: ráugrottak az internetezők a benzinár témájára

Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Work-life balance a munkajogban

Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Nappallá vált az éjszaka: hatalmas robbanás rázta meg a gáztermelő óriást, veszélybe kerülhet a globális ellátás
Lőttek Putyin és Trump alkujának, Moszkva Európát fenyegeti – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Repülőbalesetben elhunyt a videojáték-ipar legendája
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility