Itt a döntés: így alakul holnap a benzin ára

Kedden nem változik sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára.
A múlt heti jelentős, közel 30 forintos árcsökkenést a nemzetközi olajpiaci folyamatok és a kedvezőbb forintárfolyam tette lehetővé, amelyet a Mol több egymást követő nagykereskedelmi árcsökkentéssel érvényesített, írja a holtankoljak.
2026.06.22-én az átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:
- 95-ös benzin: 590 Ft/liter
- Gázolaj: 611 Ft/liter
Egyelőre hivatalosan még a rögzített árakon tankolnak a hazai autósok, de már csak órái vannak hátra a rendszernek.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, kedden fogadhatja el az Országgyűlés a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést. A javaslat ugyanakkor lehetőséget adna a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek arra, hogy
szükség esetén rendeletben határozza meg a benzin és a gázolaj hatósági árát.
Az iráni béketárgyalások hírét követően meredeken csökkenni kezdett a benzin és a gázolaj piaci ára, így a piaci és a védett árak közötti különbség március közepe óta nem látott szintre szűkült az elmúlt napokban.
Ez azt jelenti, hogy a rendszer kivezetése a következő időszakban
várhatóan jóval kisebb terhet jelenthet a magyar autósoknak, mint amekkorát az elmúlt hetekben vagy hónapokban okozott volna.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megtámadták Moszkvát: nem csillapodik az ukrán drónok rohama
Azonnal léptek az egységek.
Nyugdíjpénztári kalkulátort készített az MNB, portfóliónként mutatja a teljesítményt
Azt is kiszámíthatjuk, mennyi pénzünk lesz, de azt is, mennyit kell félretennünk.
Feloldották a blokádot: ömleni kezdett a világpiacra az iráni olaj
A háború kitörése óta nem látott mozgás kezdődött.
Amerikai agytröszt: súlyos csapás érte Oroszországot, teljesen elszigetelődhet a kulcsfontosságú félsziget
Egyre nehezebb helyzetben van Moszkva.
Csökkent a lakásbiztosítási kampány ismertsége, mégis ugyanannyian váltottak biztosítást egy felmérés szerint
Háromból ketten hallottak a kampányról, de az ügyfelek aktivitása érdemben nem változott.
Elfogyott a pénz: nagy bajba került a NATO egyik legerősebb hadserege
Pontosabban van pénz, csak nem arra költik, amire kéne.
Erős kezdés a magyar tőzsdén
Felfelé indult a BUX.
Nagy alkura készül Karácsony Gergely és a kormány a fővárosban
Messziről indulnak az álláspontok.
Microsoft vs Meta Platforms - kereskedés
Most eldöntöm, hogy melyikből vegyek, ha mindkettő leesik a kívánt árszintre. Nyilván lehet egy olyan verzió is, hogy abból, amelyik előbb ér oda, vagy éppen vehetnék mindkettőből is, de me
Hogyan érdemes bánni 3-5 milliárd forinttal egy profi befektető szerint?
A legtöbb ember számára hárommilliárd forint már olyan összeg, amellyel generációkig nem kellene dolgozni. A valóság azonban ennél jóval árnyaltabb: ekkora vagyon is elolvadhat, ha... The pos
"Hol vannak a nők?" - És miért nagyon rossz ez a kérdés
Amíg itt fenekedett a NER, addig a társadalom értelmesebb (és gerincesebb) részét egybeforrasztotta az ellene való küzdelem. A honvédő háborúnak, sőt, most már lassan az... The post "Hol van
A náci párttagkönyvek nyilvánossága: példa lehet az ügynökakták megnyitásához?
A múlttal való szembenézés kapcsán fontos mérföldkő lehet Magyarországon az ún. "ügynökakták" - idén október 22-ére tervezett - nyilvánosságra hozatala, amely az elmúlt időszakban kie
Work-life balance a munkajogban
Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h
A dupla ingyenes készpénzfelvételi lehetőség sem tudja elhozni a készpénz újabb aranykorát
2026. február elsejétől havi két alkalommal legfeljebb 300 ezer forintot tud ingyen felvenni minden magyar egy bankszámlájáról. Vagyis megduplázták a jogszabályi ingyenes készpénzfelvételi le
A vidrák jelzik, ha a természet veszélyben van
A part menti ökoszisztémák romló állapotára gyakran csak akkor derül fény, amikor a károk már látványosak. A kutatók szerint azonban a vidrák korai jelzőrendszer
Mindenkit szponzorál: utazó eSIM-ek
Miután a Raid Shadow Legends és a Betterhelp már vállalhatatlan lett, és VPN-je van mindenkinek, akit az influencerek befolyásolni tudnak, a legújabb (széleskörű) termék, ami mindenkit (té
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Volt egy egyéjszakás kalandunk a piacgazdasággal. Próbálkozzunk tovább!
Képes-e Magyarország élni a történelmi eséllyel?
Magyar Péter első EU-csúcsa: megnéztük, mit léphet a legfontosabb kérdésekben
A pénteki Checklistben egyenesen Brüsszelből tudósítunk.
Biztos, hogy egy dokumentum, file hiteles? Honnan tudhatod ezt a deepfake korában?
A Netlock tulajdonosaival, Somkuti Andrással és Lévai Bálinttal beszélgettünk.