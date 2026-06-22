Jó hírek jöttek az iráni háborúval kapcsolatban, emelkednek az ázsiai tőzsdék

Emelkedés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones, a S&P 500, és a Nasdaq is stagnált.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,92 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,86 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,7 százalékos mínuszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,75 százalékot emelkedhet, a CAC 0,31 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,43 százalékkal kerülhet feljebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones, a S&P 500, és a Nasdaq is 0,28 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma idehaza nincs kiemelt makrogazdasági adatközlés. Nemzetközi téren kora hajnalban, Kínából érkezik a referencia-hitelkamatok (LPR) döntése az 1 és 5 éves futamidőkre. Az 1 éves kamat a vállalati és lakossági hitelek, az 5 éves pedig elsősorban a jelzáloghitelek árazásának viszonyítási pontja, így a PBoC lépése a kínai növekedési és keresleti kilátások, ezen keresztül a nyersanyagpiacok és a globális kockázati hangulat szempontjából is iránymutató. Délután jön az euróövezeti fogyasztói bizalmi index júniusi előzetes értéke, ami a háztartási fogyasztás előretekintő jelzőszáma. Christine Lagarde, az EKB elnöke tart beszédet.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 41,5 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 6,7 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 53,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 18,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 40,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 564,7
|0,0%
|0,7%
|4,5%
|7,3%
|22,3%
|54,9%
|S&P 500
|7 500,58
|0,0%
|0,9%
|2,0%
|9,6%
|25,4%
|80,0%
|Nasdaq
|30 406,19
|0,0%
|2,6%
|5,5%
|20,4%
|40,0%
|116,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|71 250,06
|0,3%
|7,9%
|17,7%
|41,5%
|85,1%
|146,0%
|Hang Seng
|23 924,81
|0,0%
|-3,2%
|-7,3%
|-6,7%
|3,0%
|-16,9%
|CSI 300
|4 941,6
|0,0%
|3,4%
|1,8%
|6,7%
|28,6%
|-3,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 985,82
|-0,2%
|1,4%
|2,4%
|2,0%
|8,4%
|61,7%
|CAC
|8 421,14
|-0,6%
|0,8%
|5,5%
|3,3%
|11,5%
|28,2%
|FTSE
|10 363,27
|-0,4%
|-1,0%
|0,3%
|4,3%
|17,9%
|47,7%
|FTSE MIB
|52 848,93
|0,3%
|2,6%
|9,3%
|17,6%
|35,7%
|109,6%
|IBEX
|19 347,4
|-0,3%
|3,1%
|9,5%
|11,8%
|40,8%
|114,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|137 625,59
|-0,6%
|1,4%
|4,4%
|24,0%
|41,2%
|186,0%
|ATX
|6 527,59
|0,0%
|4,3%
|11,8%
|22,6%
|51,5%
|90,1%
|PX
|2 563,92
|0,4%
|0,1%
|0,5%
|-4,5%
|20,3%
|120,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|43 980
|-1,9%
|3,5%
|8,0%
|25,3%
|65,1%
|168,4%
|Mol
|3 790
|1,2%
|-0,9%
|-6,7%
|28,9%
|27,8%
|63,4%
|Richter
|11 730
|0,4%
|-1,7%
|-5,3%
|18,9%
|14,2%
|41,7%
|Magyar Telekom
|2 754
|0,5%
|0,9%
|3,8%
|53,7%
|54,0%
|552,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|80,35
|0,0%
|-9,3%
|-28,3%
|40,3%
|5,9%
|12,2%
|Brent
|79,88
|0,0%
|-8,6%
|-28,4%
|31,3%
|4,1%
|8,5%
|Arany
|4 151,42
|-2,3%
|-1,5%
|-7,7%
|-4,0%
|23,3%
|133,8%
|Devizák
|EURHUF
|351,7
|-0,1%
|-0,1%
|-3,1%
|-8,4%
|-12,8%
|-1,3%
|USDHUF
|306,6393
|0,0%
|0,8%
|-2,1%
|-6,2%
|-12,8%
|2,0%
|GBPHUF
|406,0300
|-0,1%
|-0,5%
|-2,8%
|-7,9%
|-14,0%
|-2,0%
|EURUSD
|1,1470
|-0,1%
|-0,9%
|-1,1%
|-2,3%
|0,0%
|-3,3%
|USDJPY
|160,8550
|0,0%
|0,4%
|1,1%
|2,6%
|10,4%
|45,9%
|GBPUSD
|1,3231
|-0,2%
|-1,4%
|-1,2%
|-1,6%
|-1,5%
|-4,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|63 487,34
|0,9%
|-0,1%
|-17,3%
|-28,4%
|-39,4%
|77,1%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,45
|0,0%
|-0,6%
|-4,5%
|6,9%
|1,8%
|207,1%
|10 éves német állampapírhozam
|2,98
|2,1%
|-0,5%
|-5,5%
|4,3%
|18,5%
|-1 284,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,27
|0,2%
|-3,9%
|-7,0%
|-23,3%
|-26,6%
|81,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Yuichiro Chino
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
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