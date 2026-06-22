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Jó hírek jöttek az iráni háborúval kapcsolatban - Mi történik a tőzsdéken?
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Jó hírek jöttek az iráni háborúval kapcsolatban - Mi történik a tőzsdéken?

Portfolio
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Az ázsiai tőzsdék többsége emelkedéssel kezdte a hetet, a régióban a japán és a dél-koreai részvénypiac teljesített a legjobban. A befektetők értékelték az amerikai–iráni tárgyalásokkal kapcsolatos kedvező fejleményeket, a hangulatot elsősorban a technológiai részvények, azon belül a mesterséges intelligencia-sztorihoz kötődő chipgyártók és beszállítók erősödése támogatta. Európában egyelőre iránykeresést láthatunk, a magyar tőzsde jól teljesít.
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Feloldották a blokádot: ömleni kezdett a világpiacra az iráni olaj

Irán a háború kezdete óta nem látott mennyiségű nyersolajat indított útnak a Hormuzi-szoroson keresztül, írja a Bloomberg. Teherán ráadásul mindezt teljesen nyíltan teszi, miközben az amerikai kormánnyal egy tartós békemegállapodás kidolgozásán fáradozik.

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Feloldották a blokádot: ömleni kezdett a világpiacra az iráni olaj
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Keresi az irányt Európa

Egyelőre nincsenek markáns elmozdulások az európai tőzsdéken: a DAX, a FTSE 100 és a CAC is a pénteki záróértéke közelében kezdi a hetet.

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Erős kezdés a magyar tőzsdén

A hazai blue chipek közül egyedül a Magyar Telekom árfolyama nem emelkedik a nyitást követően.

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Erős kezdés a magyar tőzsdén
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Új bajnokot avattak a dél-koreai tőzsdén

Az SK Hynix megelőzte a Samsung Electronicst, és ezzel Dél-Korea legértékesebb tőzsdei vállalatává vált, lezárva a dél-koreai gazdaságtörténet egyik leglátványosabb talpra állását. A mesterséges intelligencia iránti keresletnek köszönhetően szárnyaló memóriachip-gyártó bő két évtizeddel ezelőtt még a csőd szélén táncolt.

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Új bajnokot avattak a dél-koreai tőzsdén
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Emelkedés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones, a S&P 500, és a Nasdaq is stagnált.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,92 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,86 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,7 százalékos mínuszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,75 százalékot emelkedhet, a CAC 0,31 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,43 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones, a S&P 500, és a Nasdaq is 0,28 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma idehaza nincs kiemelt makrogazdasági adatközlés. Nemzetközi téren kora hajnalban, Kínából érkezik a referencia-hitelkamatok (LPR) döntése az 1 és 5 éves futamidőkre. Az 1 éves kamat a vállalati és lakossági hitelek, az 5 éves pedig elsősorban a jelzáloghitelek árazásának viszonyítási pontja, így a PBoC lépése a kínai növekedési és keresleti kilátások, ezen keresztül a nyersanyagpiacok és a globális kockázati hangulat szempontjából is iránymutató. Délután jön az euróövezeti fogyasztói bizalmi index júniusi előzetes értéke, ami a háztartási fogyasztás előretekintő jelzőszáma. Christine Lagarde, az EKB elnöke tart beszédet.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 41,5 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 6,7 százalékos eséssel a Hang Seng index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 53,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 18,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 40,3 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 564,7 0,0% 0,7% 4,5% 7,3% 22,3% 54,9%
S&P 500 7 500,58 0,0% 0,9% 2,0% 9,6% 25,4% 80,0%
Nasdaq 30 406,19 0,0% 2,6% 5,5% 20,4% 40,0% 116,4%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 71 250,06 0,3% 7,9% 17,7% 41,5% 85,1% 146,0%
Hang Seng 23 924,81 0,0% -3,2% -7,3% -6,7% 3,0% -16,9%
CSI 300 4 941,6 0,0% 3,4% 1,8% 6,7% 28,6% -3,2%
Európai részvényindexek              
DAX 24 985,82 -0,2% 1,4% 2,4% 2,0% 8,4% 61,7%
CAC 8 421,14 -0,6% 0,8% 5,5% 3,3% 11,5% 28,2%
FTSE 10 363,27 -0,4% -1,0% 0,3% 4,3% 17,9% 47,7%
FTSE MIB 52 848,93 0,3% 2,6% 9,3% 17,6% 35,7% 109,6%
IBEX 19 347,4 -0,3% 3,1% 9,5% 11,8% 40,8% 114,2%
Régiós részvényindexek              
BUX 137 625,59 -0,6% 1,4% 4,4% 24,0% 41,2% 186,0%
ATX 6 527,59 0,0% 4,3% 11,8% 22,6% 51,5% 90,1%
PX 2 563,92 0,4% 0,1% 0,5% -4,5% 20,3% 120,6%
Magyar blue chipek              
OTP 43 980 -1,9% 3,5% 8,0% 25,3% 65,1% 168,4%
Mol 3 790 1,2% -0,9% -6,7% 28,9% 27,8% 63,4%
Richter 11 730 0,4% -1,7% -5,3% 18,9% 14,2% 41,7%
Magyar Telekom 2 754 0,5% 0,9% 3,8% 53,7% 54,0% 552,6%
Nyersanyagok              
WTI 80,35 0,0% -9,3% -28,3% 40,3% 5,9% 12,2%
Brent 79,88 0,0% -8,6% -28,4% 31,3% 4,1% 8,5%
Arany 4 151,42 -2,3% -1,5% -7,7% -4,0% 23,3% 133,8%
Devizák              
EURHUF 351,7 -0,1% -0,1% -3,1% -8,4% -12,8% -1,3%
USDHUF 306,6393 0,0% 0,8% -2,1% -6,2% -12,8% 2,0%
GBPHUF 406,0300 -0,1% -0,5% -2,8% -7,9% -14,0% -2,0%
EURUSD 1,1470 -0,1% -0,9% -1,1% -2,3% 0,0% -3,3%
USDJPY 160,8550 0,0% 0,4% 1,1% 2,6% 10,4% 45,9%
GBPUSD 1,3231 -0,2% -1,4% -1,2% -1,6% -1,5% -4,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 63 487,34 0,9% -0,1% -17,3% -28,4% -39,4% 77,1%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,45 0,0% -0,6% -4,5% 6,9% 1,8% 207,1%
10 éves német állampapírhozam 2,98 2,1% -0,5% -5,5% 4,3% 18,5% -1 284,1%
10 éves magyar állampapírhozam 5,27 0,2% -3,9% -7,0% -23,3% -26,6% 81,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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