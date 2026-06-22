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Készül a visszatérésre a bezárt óriásbánya, azonnal reagáltak a befektetők
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Készül a visszatérésre a bezárt óriásbánya, azonnal reagáltak a befektetők

Portfolio
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Két nap alatt csaknem 9 százalékkal esett vissza a lítium-karbonát határidős jegyzése a kínai kuangcsoui tőzsdén, miután a Bloomberg szerint elterjedt a meg nem erősített hír, miszerint hamarosan újraindulhat a világ egyik legnagyobb lítiumbányája.

A Contemporary Amperex Technology (CATL) kínai Csianghszi tartományban fekvő Csienhsziavo bányáját tavaly állították le engedélyezési problémák miatt. Múlt szerdán azonban a helyi természeti erőforrásokért felelős hivatal közzétett egy előzetes földhasználati értékelést, ami miatt

a befektetők körében felerősödtek azok a várakozások, hogy a bánya 2026 második felében ismét termelni kezdhet.

Noha a közlemény nem erősített meg semmilyen konkrét újraindítási tervet, és a jelek szerint csupán egy rutinszerű adminisztratív folyamatról volt szó,

a hír komoly eladási hullámot indított el.

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A legnagyobb forgalmú lítium-karbonát határidős kontraktus a kuangcsoui tőzsdén hétfőn újabb 2,4 százalékot veszített az értékéből a csütörtöki 6,6 százalékos zuhanást követően, miközben pénteken ünnepnap miatt szünetelt a kereskedés Kínában.

A Citigroup elemzői megjegyezték, hogy bár a földhasználat pontos célja, a hátralévő engedélyezési folyamat és az ütemezés egyelőre nem ismert, a piac rövid távon már beárazta a Csienhsziavo bánya újraindulását. A bank szakértői szerint ugyanakkor a piac továbbra is feszes maradhat, mivel a harmadik negyedévben jelentős új akkumulátorgyártó kapacitások üzembe helyezését tervezik.

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