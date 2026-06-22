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Kiderült a 30 évre titkosított igazság: elképesztő összegű katonai üzletről döntött az előző kormány
Üzlet

Kiderült a 30 évre titkosított igazság: elképesztő összegű katonai üzletről döntött az előző kormány

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Nem sokkal a választások előtt az Orbán-kormány mintegy ötezer milliárd forint (!) értékű, titkosított honvédelmi beszerzési eljárást indított el, megkerülve a közbeszerzési szabályokat. A hatalmas csomagnak csupán egy részét fedik le a 4iG-vel megkötött ezermilliárdos keretszerződések, amelyeket a Magyar Péter vezette új kabinet jelenleg is felülvizsgál, miközben a jövőbeli, átláthatatlan kötelezettségvállalások megakadályozása érdekében a kormány már megkezdte a hasonló mentesítési szabályok szigorítását – írta meg a HVG.

Január 8-án, alig három hónappal az áprilisi választások előtt az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága zárt ülésen példátlan mértékű kötelezettségvállalást hagyott jóvá a lap értesülései szerint.

A Kósa Lajos vezette parlamenti bizottság titokban ötezer milliárd forintos tételről határozott, amely a 2025-re jelzett magyar GDP csaknem hat százalékának felel meg, és a 2025-ös honvédelmi költségvetés háromszorosát teszi ki.

A gigantikus csomag közbeszerzési törvény alóli mentesítésére vonatkozó javaslatot formailag miniszteri szinten nyújtották be, a tényleges előterjesztő azonban a döntéshozó jogkörrel felruházott, 2022-ben létrehozott Védelmi Tanács volt. Ennek a testületnek tagja volt többek között Orbán Viktor, Rogán Antal, Pintér Sándor és az akkori honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf is.

A bizottsági döntés értelmében a beszerzések részleteit a vonatkozó jogszabályokra hivatkozva nemzetbiztonsági okokból harminc évre, azaz egészen 2056-ig titkosították.

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A csomagból eddig csupán a 4iG cégcsoporttal kötött megállapodások egy része szivárgott ki. Ezek közé tartozik

  • egy 1311 milliárd forint értékű, elsősorban felderítő műholdakra fókuszáló keretszerződés,
  • valamint két további, összesen 1440 milliárd forint összértékű megállapodás katonai terepjárók és harcjárművek beszerzéséről.
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A HVG emellett megemlíti, hogy lehetséges, hogy a beszerzések egy részét az EU SAFE elnevezésű közös védelmi hitelkeretéből tervezték biztosítani.

Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati átadás-átvételi folyamat során egyértelművé tette, hogy a társadalmi egyeztetés nélkül, titkosan megkötött szerződéseket felülvizsgálják. Az új kormányfő leállíttatta a már beérkezett 38 milliárd forintos előleg kifizetését is, kiemelve, hogy az országnak a titkos katonai beszerzések helyett jól működő egészségügyre, oktatásra és gazdasági növekedésre van szüksége. Szalay-Bobrovniczky Kristóf volt honvédelmi miniszter ezzel szemben azzal érvelt, hogy a döntés tisztán szakmai alapokon nyugodott, a bruttó összeg pedig tíz évre elosztva éves szinten mindössze százmilliárd forintos terhet jelent a költségvetésnek.

Annak érdekében, hogy a jövőben ne fordulhassanak elő a januárihoz hasonló, ellenőrizhetetlen gigabeszerzések, a kormány szigorításokat vezet be. Vitézy Dávid miniszter bejelentése alapján a parlament előtt fekvő új jogszabálycsomag érdemben megnehezíti a nemzetbiztonsági és védelmi célú beszerzések közbeszerzési kötelezettség alóli felmentését. A módosítás értelmében a jövőben az ilyen lépéseket lényegesen alaposabban meg kell majd indokolni az Országgyűlés illetékes szakbizottságai előtt.

Címlapkép forrása: MTI/Kocsis Zoltán

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