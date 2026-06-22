Kiderült a 30 évre titkosított igazság: elképesztő összegű katonai üzletről döntött az előző kormány

Január 8-án, alig három hónappal az áprilisi választások előtt az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága zárt ülésen példátlan mértékű kötelezettségvállalást hagyott jóvá a lap értesülései szerint.

A Kósa Lajos vezette parlamenti bizottság titokban ötezer milliárd forintos tételről határozott, amely a 2025-re jelzett magyar GDP csaknem hat százalékának felel meg, és a 2025-ös honvédelmi költségvetés háromszorosát teszi ki.

A gigantikus csomag közbeszerzési törvény alóli mentesítésére vonatkozó javaslatot formailag miniszteri szinten nyújtották be, a tényleges előterjesztő azonban a döntéshozó jogkörrel felruházott, 2022-ben létrehozott Védelmi Tanács volt. Ennek a testületnek tagja volt többek között Orbán Viktor, Rogán Antal, Pintér Sándor és az akkori honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf is.

A bizottsági döntés értelmében a beszerzések részleteit a vonatkozó jogszabályokra hivatkozva nemzetbiztonsági okokból harminc évre, azaz egészen 2056-ig titkosították.

A csomagból eddig csupán a 4iG cégcsoporttal kötött megállapodások egy része szivárgott ki. Ezek közé tartozik

egy 1311 milliárd forint értékű, elsősorban felderítő műholdakra fókuszáló keretszerződés,

valamint két további, összesen 1440 milliárd forint összértékű megállapodás katonai terepjárók és harcjárművek beszerzéséről.

A HVG emellett megemlíti, hogy lehetséges, hogy a beszerzések egy részét az EU SAFE elnevezésű közös védelmi hitelkeretéből tervezték biztosítani.

Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati átadás-átvételi folyamat során egyértelművé tette, hogy a társadalmi egyeztetés nélkül, titkosan megkötött szerződéseket felülvizsgálják. Az új kormányfő leállíttatta a már beérkezett 38 milliárd forintos előleg kifizetését is, kiemelve, hogy az országnak a titkos katonai beszerzések helyett jól működő egészségügyre, oktatásra és gazdasági növekedésre van szüksége. Szalay-Bobrovniczky Kristóf volt honvédelmi miniszter ezzel szemben azzal érvelt, hogy a döntés tisztán szakmai alapokon nyugodott, a bruttó összeg pedig tíz évre elosztva éves szinten mindössze százmilliárd forintos terhet jelent a költségvetésnek.

Annak érdekében, hogy a jövőben ne fordulhassanak elő a januárihoz hasonló, ellenőrizhetetlen gigabeszerzések, a kormány szigorításokat vezet be. Vitézy Dávid miniszter bejelentése alapján a parlament előtt fekvő új jogszabálycsomag érdemben megnehezíti a nemzetbiztonsági és védelmi célú beszerzések közbeszerzési kötelezettség alóli felmentését. A módosítás értelmében a jövőben az ilyen lépéseket lényegesen alaposabban meg kell majd indokolni az Országgyűlés illetékes szakbizottságai előtt.

Címlapkép forrása: MTI/Kocsis Zoltán