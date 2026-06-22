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Kiderült: hatalmas prémiumot fizetnének a fapados légitársaságért
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Kiderült: hatalmas prémiumot fizetnének a fapados légitársaságért

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Nyilvánosságra hozta az amerikai Castlelake befektetési társaság az easyJet diszkont légitársaságra tett 4,74 milliárd fontos, azaz mintegy 6,26 milliárd dolláros felvásárlási ajánlatát, miután a brit légitársaság korábban mindhárom megkeresését elutasította - írja a Reuters.

Nyilvánosságra hozta a Castlelake befektetési társaság

az easyJet diszkont légitársaságra tett 4,74 milliárd fontos felvásárlási ajánlatát,

miután a brit légitársaság korábban mindhárom megkeresését elutasította.

A minneapolisi székhelyű, mintegy 38 milliárd dolláros vagyont kezelő Castlelake – amely 2005 óta több mint 24 milliárd dollárt fektetett be a légiközlekedési ágazatba – azért döntött a felvásárlási részletek közzététele mellett, hogy a légitársaság részvényesei közvetlenül is megismerhessék az ajánlatot, és kifejthessék álláspontjukat a vállalat igazgatótanácsának. A hivatalos ajánlattétel határideje június 26.

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A részvényenkénti 6,25 fontos vételi ár mintegy 57 százalékos prémiumot jelent az easyJet május 29-i, 3,94 fontos záróárfolyamához képest.

Ez volt az utolsó kereskedési nap azelőtt, hogy az amerikai alap nyilvánosságra hozta a felvásárlási szándékát. A Castlelake korábban már tett két alacsonyabb, részvényenként 5,6, valamint 6,0 fontos ajánlatot, ám a légitársaság igazgatótanácsa ezeket egyaránt elutasította.

Az európai uniós szabályozás értelmében a közösségi légitársaságoknak többségi uniós tulajdonban és irányítás alatt kell állniuk. Ennek a feltételnek a teljesítése érdekében a Castlelake Peter Bellew-val, a Malaysia Airlines korábbi vezérigazgatójával, valamint Mark Breennel társult, akik mindketten kiterjedt iparági vezetői tapasztalattal rendelkeznek. A befektetési társaság hangsúlyozta, hogy a tervezett tulajdonosi struktúra teljes mértékben megfelel a más európai légitársaságoknál már bevált gyakorlatoknak.

A Castlelake emellett egy részleges tőkerészesedési lehetőséget is felajánlana, amelynek köszönhetően a jelenlegi részvényesek egy maximális korlát erejéig a tőzsdéről kivezetett légitársaságban is megtarthatnák befektetéseiket.

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Forrás: Reuters

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