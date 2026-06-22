Megjött a figyelmeztetés: jöhetnek a bezárások a benzinkutakon

Az FBSZ közleménye szerint a Fidesz-kormány által bevezetett, majd a Tisza-kormány által meghosszabbított hatósági áras rendszer március óta mintegy 7,5–8 milliárd forintos veszteséget okozott a magyar családi tulajdonban lévő, benzinkutakat üzemeltető kis- és középvállalkozásoknak.

A közleményben olvasható, hogy a károk enyhítésére a korábbi kormány támogatási programot hozott létre, az FBSZ álláspontja szerint azonban ezt a jelenlegi kormány jogutódként nem kívánja végrehajtani.

A szervezet ezért tiltakozásul 2026. június 26-ára egynapos figyelmeztető bezárásra hívja fel az érintett kisbenzinkutakat.

Az FBSZ szerint elfogadhatatlan, hogy a vállalkozásokat ismételten veszteséges működésre kényszerítsék, miközben álláspontjuk szerint sérülnek a tulajdonhoz és a szabad vállalkozáshoz fűződő alkotmányos jogaik.

A közleményben az is olvasható, hogy a Tisza legújabb törvényjavaslata a szervezet szerint megfelelő kontroll nélkül tenné ismét bevezethetővé a rendszert. Az FBSZ úgy látja, hogy ez jogbiztonsági aggályokat is felvet, mivel szerintük a javaslat egyetlen döntéshozó mérlegelésére bízná több ezer magyar család megélhetését.

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