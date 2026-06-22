NZL
Új-Zéland 1 3 Egyiptom
EGY
 Vége
G csoport
ARG
Argentína 2 0 Ausztria
AUT
 Vége
J csoport
FRA
Franciaország Irak
IRQ
 Ma 23:00
I csoport
NOR
Norvégia Szenegál
SEN
 Kedd 02:00
I csoport
  • Megjelenítés
Megütötték a technológiai részvényeket, esett a Wall Street
Üzlet

Megütötték a technológiai részvényeket, esett a Wall Street

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Vegyesen zártak hétfőn az amerikai részvénypiacok: az S&P 500 és a Nasdaq elsősorban a technológiai részvények gyengélkedése miatt csökkent, miközben az olajárak jelentős esést mutattak az amerikai–iráni tárgyalásokkal kapcsolatos hírek nyomán. A befektetők emellett a csütörtökön érkező inflációs adatokra és a Federal Reserve következő lépéseire figyelnek.
Megosztás

Pirosba fordult a tőzsde

Vegyes teljesítményt nyújtottak hétfőn az amerikai tőzsdék. Az S&P 500 index 0,4%-kal, a Nasdaq 1,3%-kal került lejjebb, míg a Dow Jones ipari átlag 0,1%-os emelkedéssel zárt.

A piacot elsősorban a technológiai szektor gyengélkedése húzta lefelé. Az Alphabet árfolyama 5%-ot esett a mesterséges intelligencia területén tapasztalható kulcsemberek távozásával kapcsolatos aggodalmak miatt. Az Amazon 4%-kal, a Meta 2%-kal, míg a Microsoft 2%-kal gyengült.

Kapcsolódó cikkünk

Megdöbbent a piac: kulcsembereket veszített a Google, zuhan az árfolyam

Jelentős nyomás nehezedett a SpaceX részvényeire is, amelyek 14%-os eséssel sorozatban harmadik negatív napjukat zárták.

Ezzel szemben a félvezetőszektor több szereplője erősödni tudott. A Micron Technology 5%-kal emelkedett a szerdán esedékes gyorsjelentése előtt, míg az AMD 1%-ot, az Intel pedig 5%-ot erősödött.

Kapcsolódó cikkünk

Hatalmas megállapodást kötött a Claude fejlesztője az egyik legfelkapottabb vállalattal

A nap egyik legfontosabb fejleménye ugyanakkor az olajpiacon történt.

A Brent jegyzése több mint 3%-kal, hordónként 77,9 dollárra csökkent,

Az árakra további nyomást helyezett, hogy az amerikai pénzügyminisztérium 60 napra engedélyezte az iráni olaj értékesítését. A piac mindezt úgy értelmezhette, hogy jelentősen csökkenhet a közel-keleti ellátási kockázat, amely az elmúlt hónapokban jelentős geopolitikai prémiumot épített az árakba.

Kapcsolódó cikkünk

Bejelentette Amerika: máris van egy fontos kérdés, amiben sikerült megállapodni Iránnal

Megosztás

Hatalmas megállapodást kötött a Claude fejlesztője az egyik legfelkapottabb vállalattal

A Micron Technology megállapodást kötött az Anthropic vállalattal memória- és tárolóeszközök szállításáról, valamint stratégiai befektetőként részt vett a tőzsdére készülő mesterségesintelligencia-fejlesztő legutóbbi finanszírozási körében.

Tovább a cikkhez
Hatalmas megállapodást kötött a Claude fejlesztője az egyik legfelkapottabb vállalattal
Megosztás

Kemény világ jön a Porsche-nál, de a vezérigazgató elmondta, milyen profitmarzsot vár

A Porsche 5,5–7,5 százalékos profitmarzsot vár idénre, ám a cég vezérigazgatója, Michael Leiters szerint a közeljövőben nem reális a korábbi, magasabb nyereségszintek visszatérése. A stuttgarti sportautó-gyártót az amerikai vámintézkedések, a kínai piaci átalakulás és az élesedő európai verseny egyszerre szorítja. A vállalat idei termelése a tavalyinál alacsonyabb lesz, a költségcsökkentési tárgyalásokat pedig a nyári gyárleállás előtt szeretnék lezárni. A Porsche emellett az Audival való szorosabb együttműködéstől és a Volkswagen-csoporton belüli szinergiáktól várja a profitabilitás fenntartását.

Tovább a cikkhez
Kemény világ jön a Porsche-nál, de a vezérigazgató elmondta, milyen profitmarzsot vár
Megosztás

Tőzsdére megy a Lime, már megint egy veszteséges céget akarnak eladni a befektetőknek

Tőzsdére megy a Lime, a magyar nagyvárosok utcáiról is jól ismert elektromos roller- és kerékpárkölcsönző vállalat, amely az elmúlt években a világ egyik legnagyobb mikromobilitási szolgáltatójává nőtte ki magát. A tőzsdei kibocsátás azért is érdekes, mert a magyar befektetők egy olyan cég részvényeihez juthatnak hozzá, amelynek szolgáltatásával nap mint nap találkozhatnak a hazai városokban, de azért is, mert a gyors növekedés ellenére a Lime továbbra sem nyereséges, így a befektetők a jövőbeli profit reményét vásárolják meg, pont, mint legutóbb a SpaceX-nél.

Tovább a cikkhez
Tőzsdére megy a Lime, már megint egy veszteséges céget akarnak eladni a befektetőknek
Megosztás

Titkos SpaceX-projektre bukkantak az amerikai hatósági dokumentumokban

Egy eddig nem ismert, Starfall nevű visszatérő kapszula részletei jelentek meg az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) dokumentumaiban. A SpaceJunkie beszámolója szerint a SpaceX új fejlesztése nem emberek, hanem akár egytonnás rakományok Földre szállítására készülhet, és kulcsszerepet játszhat az űrbeli gyártás következő korszakában.

Tovább a cikkhez
Titkos SpaceX-projektre bukkantak az amerikai hatósági dokumentumokban
Megosztás

Megdöbbent a piac: kulcsembereket veszített a Google, zuhan az árfolyam

Közel 7%-os eséssel kezdte a hétfő kereskedést az Alphabet részvénye, ami a legnagyobb napi visszaesés lehet egy év alatt.

Tovább a cikkhez
Megdöbbent a piac: kulcsembereket veszített a Google, zuhan az árfolyam
Megosztás

Nagyot menetelt az OTP

Jó volt a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedett, élen az OTP-vel.

Tovább a cikkhez
Nagyot menetelt az OTP
Megosztás

Vegyes nyitás Amerikában

Kisebb elmozdulásokkal indul a nap a tengerentúlon: a Nasdaq 0,2 százalékos esése mellett az S&P 500 feljebb került 0,2 százalékkal, a Dow pedig 0,4 százalékos pluszban van.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Jön a kötvénykibocsátás, nagy esésben a SpaceX

Alig néhány nappal a tőzsdei bevezetése után máris a kötvénypiacra lép a SpaceX. A vállalat hétfőn jelentette be első kötvénykibocsátását, miközben mintegy 100,8 milliárd dolláros készpénzállományról számolt be - írja a Cnbc.

Tovább a cikkhez
Jön a kötvénykibocsátás, nagy esésben a SpaceX
Megosztás

Grandiózus előrejelzés érkezett: ez vár az olajpiacra 2027 végéig

A Goldman Sachs elemzése szerint az elektromos járművek térnyerésének felgyorsulása 2027 végére akár napi 320 ezer hordóval is mérsékelheti a globális olajkeresletet.

Tovább a cikkhez
Grandiózus előrejelzés érkezett: ez vár az olajpiacra 2027 végéig
Megosztás

Bármit megtesz az energiáért a Microsoft

A Chevron olajipari óriásvállalat húszéves megállapodást kötött a Microsofttal egy nyugat-texasi adatközpont földgázalapú áramellátásáról, ami a technológiai óriáscég eddigi egyik legjelentősebb elmozdulását jelenti a fosszilis energiaforrások felé - írta a Cnbc.

Tovább a cikkhez
Bármit megtesz az energiáért a Microsoft
Megosztás

22 ezer saját részvényt vett az OTP

Az OTP tájékoztatta a tőkepiaci szereplőket, hogy a vonatkozó visszavásárlási egyedi engedély alapján 2026. június 19-én a Budapesti Értéktőzsdén 22 000 darab OTP törzsrészvényt vásárolt 44 131 forint/darab átlagáron. A tranzakció nyomán az OTP Csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 14 134 060 darabra változott. A saját részvény állomány 5,05%.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Nagyot megy ma az OTP

Az OTP vezetésével nagyon erős napja van ma a magyar tőzsdeének, a nagybank árfolyama már 1,5 százalékkal feljebb került.

Tovább a cikkhez
Nagyot megy ma az OTP
Megosztás

Készül a visszatérésre a bezárt óriásbánya, azonnal reagáltak a befektetők

Két nap alatt csaknem 9 százalékkal esett vissza a lítium-karbonát határidős jegyzése a kínai kuangcsoui tőzsdén, miután a Bloomberg szerint elterjedt a meg nem erősített hír, miszerint hamarosan újraindulhat a világ egyik legnagyobb lítiumbányája.

Tovább a cikkhez
Készül a visszatérésre a bezárt óriásbánya, azonnal reagáltak a befektetők
Megosztás

Kiderült: hatalmas prémiumot fizetnének a fapados légitársaságért

Nyilvánosságra hozta az amerikai Castlelake befektetési társaság az easyJet diszkont légitársaságra tett 4,74 milliárd fontos, azaz mintegy 6,26 milliárd dolláros felvásárlási ajánlatát, miután a brit légitársaság korábban mindhárom megkeresését elutasította - írja a Reuters.

Tovább a cikkhez
Kiderült: hatalmas prémiumot fizetnének a fapados légitársaságért
Megosztás

Feloldották a blokádot: ömleni kezdett a világpiacra az iráni olaj

Irán a háború kezdete óta nem látott mennyiségű nyersolajat indított útnak a Hormuzi-szoroson keresztül, írja a Bloomberg. Teherán ráadásul mindezt teljesen nyíltan teszi, miközben az amerikai kormánnyal egy tartós békemegállapodás kidolgozásán fáradozik.

Tovább a cikkhez
Feloldották a blokádot: ömleni kezdett a világpiacra az iráni olaj
Megosztás

Keresi az irányt Európa

Egyelőre nincsenek markáns elmozdulások az európai tőzsdéken: a DAX, a FTSE 100 és a CAC is a pénteki záróértéke közelében kezdi a hetet.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Erős kezdés a magyar tőzsdén

A hazai blue chipek közül egyedül a Magyar Telekom árfolyama nem emelkedik a nyitást követően.

Tovább a cikkhez
Erős kezdés a magyar tőzsdén
Megosztás

Új bajnokot avattak a dél-koreai tőzsdén

Az SK Hynix megelőzte a Samsung Electronicst, és ezzel Dél-Korea legértékesebb tőzsdei vállalatává vált, lezárva a dél-koreai gazdaságtörténet egyik leglátványosabb talpra állását. A mesterséges intelligencia iránti keresletnek köszönhetően szárnyaló memóriachip-gyártó bő két évtizeddel ezelőtt még a csőd szélén táncolt.

Tovább a cikkhez
Új bajnokot avattak a dél-koreai tőzsdén
Megosztás

Emelkedés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones, a S&P 500, és a Nasdaq is stagnált.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,92 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,86 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,7 százalékos mínuszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,75 százalékot emelkedhet, a CAC 0,31 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,43 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones, a S&P 500, és a Nasdaq is 0,28 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma idehaza nincs kiemelt makrogazdasági adatközlés. Nemzetközi téren kora hajnalban, Kínából érkezik a referencia-hitelkamatok (LPR) döntése az 1 és 5 éves futamidőkre. Az 1 éves kamat a vállalati és lakossági hitelek, az 5 éves pedig elsősorban a jelzáloghitelek árazásának viszonyítási pontja, így a PBoC lépése a kínai növekedési és keresleti kilátások, ezen keresztül a nyersanyagpiacok és a globális kockázati hangulat szempontjából is iránymutató. Délután jön az euróövezeti fogyasztói bizalmi index júniusi előzetes értéke, ami a háztartási fogyasztás előretekintő jelzőszáma. Christine Lagarde, az EKB elnöke tart beszédet.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 41,5 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 6,7 százalékos eséssel a Hang Seng index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 53,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 18,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 40,3 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 564,7 0,0% 0,7% 4,5% 7,3% 22,3% 54,9%
S&P 500 7 500,58 0,0% 0,9% 2,0% 9,6% 25,4% 80,0%
Nasdaq 30 406,19 0,0% 2,6% 5,5% 20,4% 40,0% 116,4%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 71 250,06 0,3% 7,9% 17,7% 41,5% 85,1% 146,0%
Hang Seng 23 924,81 0,0% -3,2% -7,3% -6,7% 3,0% -16,9%
CSI 300 4 941,6 0,0% 3,4% 1,8% 6,7% 28,6% -3,2%
Európai részvényindexek              
DAX 24 985,82 -0,2% 1,4% 2,4% 2,0% 8,4% 61,7%
CAC 8 421,14 -0,6% 0,8% 5,5% 3,3% 11,5% 28,2%
FTSE 10 363,27 -0,4% -1,0% 0,3% 4,3% 17,9% 47,7%
FTSE MIB 52 848,93 0,3% 2,6% 9,3% 17,6% 35,7% 109,6%
IBEX 19 347,4 -0,3% 3,1% 9,5% 11,8% 40,8% 114,2%
Régiós részvényindexek              
BUX 137 625,59 -0,6% 1,4% 4,4% 24,0% 41,2% 186,0%
ATX 6 527,59 0,0% 4,3% 11,8% 22,6% 51,5% 90,1%
PX 2 563,92 0,4% 0,1% 0,5% -4,5% 20,3% 120,6%
Magyar blue chipek              
OTP 43 980 -1,9% 3,5% 8,0% 25,3% 65,1% 168,4%
Mol 3 790 1,2% -0,9% -6,7% 28,9% 27,8% 63,4%
Richter 11 730 0,4% -1,7% -5,3% 18,9% 14,2% 41,7%
Magyar Telekom 2 754 0,5% 0,9% 3,8% 53,7% 54,0% 552,6%
Nyersanyagok              
WTI 80,35 0,0% -9,3% -28,3% 40,3% 5,9% 12,2%
Brent 79,88 0,0% -8,6% -28,4% 31,3% 4,1% 8,5%
Arany 4 151,42 -2,3% -1,5% -7,7% -4,0% 23,3% 133,8%
Devizák              
EURHUF 351,7 -0,1% -0,1% -3,1% -8,4% -12,8% -1,3%
USDHUF 306,6393 0,0% 0,8% -2,1% -6,2% -12,8% 2,0%
GBPHUF 406,0300 -0,1% -0,5% -2,8% -7,9% -14,0% -2,0%
EURUSD 1,1470 -0,1% -0,9% -1,1% -2,3% 0,0% -3,3%
USDJPY 160,8550 0,0% 0,4% 1,1% 2,6% 10,4% 45,9%
GBPUSD 1,3231 -0,2% -1,4% -1,2% -1,6% -1,5% -4,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 63 487,34 0,9% -0,1% -17,3% -28,4% -39,4% 77,1%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,45 0,0% -0,6% -4,5% 6,9% 1,8% 207,1%
10 éves német állampapírhozam 2,98 2,1% -0,5% -5,5% 4,3% 18,5% -1 284,1%
10 éves magyar állampapírhozam 5,27 0,2% -3,9% -7,0% -23,3% -26,6% 81,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Mutatjuk, hogy viselkedik a dollár, ha leáll Amerika

Megtorpant az amerikai ingatlanpiaci optimizmus: kivárnak a befektetők, egyre drágább a forrás

Rekordtöbblettel zárt januárban a brit költségvetés

Címlapkép forrása: Yuichiro Chino

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Work-life balance a munkajogban

Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Magyar Péter bejelentést tett a vagyonvisszaszerzési hivatalról, elszámoltatás kezdődik a Tisztítótűz művelettel
Új korszak küszöbén a forint? Hamarosan kiderül
Megjött a figyelmeztetés: jöhetnek a bezárások a benzinkutakon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility