Megütötték a technológiai részvényeket, esett a Wall Street

Vegyes teljesítményt nyújtottak hétfőn az amerikai tőzsdék. Az S&P 500 index 0,4%-kal, a Nasdaq 1,3%-kal került lejjebb, míg a Dow Jones ipari átlag 0,1%-os emelkedéssel zárt.

A piacot elsősorban a technológiai szektor gyengélkedése húzta lefelé. Az Alphabet árfolyama 5%-ot esett a mesterséges intelligencia területén tapasztalható kulcsemberek távozásával kapcsolatos aggodalmak miatt. Az Amazon 4%-kal, a Meta 2%-kal, míg a Microsoft 2%-kal gyengült.

Jelentős nyomás nehezedett a SpaceX részvényeire is, amelyek 14%-os eséssel sorozatban harmadik negatív napjukat zárták.

Ezzel szemben a félvezetőszektor több szereplője erősödni tudott. A Micron Technology 5%-kal emelkedett a szerdán esedékes gyorsjelentése előtt, míg az AMD 1%-ot, az Intel pedig 5%-ot erősödött.

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A nap egyik legfontosabb fejleménye ugyanakkor az olajpiacon történt.

A Brent jegyzése több mint 3%-kal, hordónként 77,9 dollárra csökkent,

Az árakra további nyomást helyezett, hogy az amerikai pénzügyminisztérium 60 napra engedélyezte az iráni olaj értékesítését. A piac mindezt úgy értelmezhette, hogy jelentősen csökkenhet a közel-keleti ellátási kockázat, amely az elmúlt hónapokban jelentős geopolitikai prémiumot épített az árakba.